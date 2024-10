APT ROVERETO VALLAGARINA MONTE BALDO * “SAPORI D’AUTUNNO”: «PER I PRODUTTORI STORICI È STATA LA MIGLIORE EDIZIONE, DAL 2007»

05.47 - mercoledì 16 ottobre 2024

I produttori storici la hanno definita la miglior edizione dal 2007. Quest’anno grande successo per “Sapori d’autunno” l’evento organizzato dall’APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo, dal Comune di Brentonico in collaborazione con la Pro Loco Brentonico Monte Baldo. La manifestazione si è svolta al parco Cesare Battisti di Brentonico, un weekend dedicato alla scoperta dei prodotti del Monte Baldo che ha attirato migliaia di persone, che si sono ritrovate per visitare il mercato di montagna, ammirare l’esibizione dei falchi e dei border collie, gustare del cibo a chilometro zero e ascoltare musica dal vivo.

Particolarmente apprezzato è stato il tour dei Sapori, dove, grazie alle collaborazioni delle associazioni sportive locali che hanno messo a disposizione i loro furgoni, la gente partiva dal parco di Brentonico alla scoperta di tre realtà particolari dell’Altopiano: un giro all’antico Mulino delle Sorne, per passare alla fattoria Semidò a conoscere gli alpaca, per finire all’agriturismo di Orazio Schelfi che ha aperto le porte del suo personale museo etnografico.

Anche i bambini si sono divertiti con l’animazione a loro dedicata, sia il sabato con i laboratori curati dal circolo Pensionati Anziani e dal gruppo Filosofare e la domenica con i giochi di una volta e tante altre attività.

Giorgio Tonolli presidente della Proloco, si fa portavoce di tutto il direttivo “Siamo davvero soddisfatti della manifestazione. Sono stati preparati più di 1500 pasti e distribuiti circa 300 kg di castagne.

Vogliamo ringraziare il comando dei carabinieri di Brentonico, le associazioni che hanno dato una mano: Ana Brentonico, associazione La Colonnina, gruppo pensionati e anziani, vigili del fuoco Volontari, associazione carabinieri in congedo, gruppo del cheeserolling, e la Croce Rossa di Brentonico, oltre all’ApT Rovereto Vallagarina Monte Baldo, ai volontari ed i nostri produttori locali. Infine, vogliamo ricordare un gruppo di persone con disabilità di Levico che sono venuti a trascorre un pomeriggio da noi!”.

Si dichiara soddisfatta Silvia Mozzi, assessora al turismo e vicesindaca del comune di Brentonico “Un ringraziamento ai volontari, ai produttori e a tutta la macchina organizzativa messa in moto per l’evento. Le manifestazioni dove si riesce a collaborare in grande sintonia sono quelle che riescono meglio. Un successo di tutti noi assieme. Adesso riprendiamo fiato e siamo pronti per l’edizione del prossimo anno, partendo magari da quello che ancora si può migliorare!”

Anche Carla Costa, direttrice dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, ed in particolare ha ringraziato l’Amministrazione Comunale e la Proloco, per il grande lavoro effettuato ed in particolare per la sinergia organizzativa che si è creata.