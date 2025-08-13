APT ROVERETO (TN) * TURISMO RIGENERATIVO: PRESIDENTE PROSSER, «I PERCORSI KNEIPP VALORIZZANO ULTERIORMENTE I PAESAGGI SUGGESTIVI E SELVAGGI DELLA VALLARSA»

17.46 - mercoledì 13 agosto 2025

Inaugurati i nuovi punti Kneipp e barefoot della “Vallarsa Kneipp Valley”. Inaugurati ufficialmente i punti Kneipp e barefoot della “Vallarsa Kneipp Valley”, un progetto coordinato dall’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale di Vallarsa, tra le acque cristalline e gli ombreggiati sentieri nel sottobosco sul fresco torrente Leno.

Guidati da Andrea Bianchi – scrittore, insegnante di Kneipp e barefoot e collaboratore principale del progetto – una cinquantina di partecipanti tra cui gli ospiti delle strutture turistiche lagarine, alcuni operatori ed altri addetti ai lavori, in mattinata hanno potuto testare un percorso tra i tratti più suggestivi del torrente nei pressi delle Cascate delle Serre, alternando pediluvi, maniluvi e face bathing in acqua fredda, esercizi di respirazione e momenti di consapevolezza.

L’esperienza punta a stimolare la circolazione, rafforzare il sistema immunitario e favorire il rilassamento, sfruttando il potere rigenerante dell’acqua viva e il contatto diretto con la natura. È un invito a rallentare, a lasciarsi avvolgere dal silenzio e dai profumi del bosco, per ritrovare l’equilibrio interiore.

Dopo un rinfresco offerto ai presenti, dove si sono potute approfondire varie tematiche di queste pratiche di benessere naturale, ci si è trasferiti nella zona del Mulino Arlanch per un focus sulla camminata barefoot, sempre accompagnati dalla guida.

Più che una semplice escursione, è stata un’esperienza sensoriale per scoprire il benessere interno ed esterno dato dagli elementi naturali.

Al di là di questa giornata inaugurale, le pratiche Kneipp e barefoot possono essere svolte in autonomia da chiunque, recandosi nei punti selezionati lungo il corso del Leno della Vallarsa, dove sono stati posizionati dei pannelli informativi con i dettagli e un codice Qr che riporta il visitatore ad alcuni video esplicativi, girati sul posto, per seguire passo passo le procedure corrette per queste pratiche di benessere.

“I percorsi Kneipp valorizzano ulteriormente i paesaggi suggestivi e selvaggi della Vallarsa” – sottolinea Giulio Prosser, presidente dell’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo – “Vanno nella direzione di un turismo rigenerativo e dedicato al relax sempre più richiesto e che da anni stiamo portando avanti, anche nella zona del Monte Baldo e in altre realtà della Vallagarina”.

Per chi si sia perso questa giornata, sabato 23 agosto sarà proposta un’ ulteriore visita guidata nei punti più suggestivi dei percorsi Kneipp in Vallarsa: maggiori info e prenotazioni disponibili sul sito visitrovereto.it