APT ROVERETO (TN) * “TREKKING URBANI”: «TRA SALUTE, CULTURA E GUSTO IN VALLAGARINA »

16.22 - martedì 29 aprile 2025

I Trekking urbani promuovono uno stile di vita sano: invitano a scoprire i luoghi attraversandoli a piedi, soffermandosi ad osservare dettagli e maturare pensieri che sarebbero destinati a sfuggire in una visita “mordi e fuggi”. Ai fan del contapassi è inoltre dedicata la nota che, a margine di ogni itinerario, indica il numero di passi che mediamente si fanno per percorrerlo.

“Una primavera ricchissima di eventi e con un altissimo numero di prenotazioni – sottolinea il presidente dell’ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Giulio Prosser.

Ci fa enorme piacere aver introdotto nei Trekking anche il tributo alla Campana dei Caduti. I Trekking si inseriscono nella sempre maggiore considerazione che la Vallagarina sta acquistando come posto dove stare in equilibrio tra spazi aperti, meraviglie della natura, musei ed enogastronomia. Un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa e allo staff ApT guidato da Carla Costa”.

Gli itinerari e i dettagli sono stati illustrati da Chiara Bille, responsabile del prodotto cultura di ApT.

Il costo dei Trekking urbani è di 10 euro per gli adulti, 7 euro per i possessori di Museum Pass e Trentino Guest Card, bambini e ragazzi dai 6 ai 26 anni, gratis per i bambini al di sotto dei 5 anni e per le persone con disabilità. Vantaggi esclusivi saranno dedicati ai partecipanti ai trekking urbani dai partner del gusto che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: Torrefazione Bontadi, Exquisita e le realtà aderenti al Kilometro del gusto, che invitano a collezionare i bollini fino a completare tutta la mappa per ricevere un omaggio davvero speciale.

Per gruppi gli itinerari possono essere organizzati anche in date differenti dal sabato mattina in lingua italiana, inglese o tedesca.

Le prenotazioni vanno effettuate sul sito www.visitrovereto.it e presso i nuovi punti informativi sul territorio dell’ApT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo.