APT ROVERETO (TN) * “TEMPI MODERNI – INTELLIGENZA DELLA PACE”: «UN VIAGGIO MUSICALE E DI RIFLESSIONE ALLA CAMPANA DEI CADUTI (28/8 – 19.00)»

La Campana dei Caduti, simbolo universale di pace e riconciliazione, ospiterà mercoledì 28 agosto alle ore 19.00 un evento straordinario dedicato alla riflessione sulla tematica delle guerre, con un accompagnamento musicale in una cornice d’eccezione.

L’evento, organizzato da Trentino Marketing con l’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, con la collaborazione attiva della Fondazione Opera Campana dei Caduti, dell’associazione Và Sentiero, del Gruppo Montura e del Coro S. Ilario, si svilupperà in un dialogo profondo e coinvolgente con due ospiti d’eccezione come Nico Piro, giornalista ed inviato di guerra, e Raffaele Crocco, direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti. La serata sarà arricchita dalle emozionanti note del Coro S. Ilario, diretto da Federico Mozzi, con la partecipazione di Giulia Galletti e Alessandro Zanetti. I loro canti, accompagnati da alcune letture tematiche, creeranno un’atmosfera unica e suggestiva.

La chiusura dell’evento sarà sancita dai solenni rintocchi della Campana Maria Dolens, la più grande campana del mondo che suoni a distesa. Un’occasione per riflettere sul senso della pace, sulla storia e sull’attualità dei conflitti, in un luogo che da sempre invita alla fratellanza e al dialogo tra i popoli.

Questa iniziativa si inserisce nell’ampio progetto di rilancio del Sentiero della Pace, a seguito della rimappatura del percorso escursionistico a cura dell’Associazione Va’ Sentiero. L’ itinerario lungo 495 chilometri attraversa il Trentino dal Passo del Tonale alla Marmolada ripercorrendo i luoghi teatro della Grande Guerra; è molto più di un lungo cammino, è un viaggio nella memoria. L’evento alla Campana dei Caduti apre l’iniziativa “Incontri in cammino” che nei giorni successivi interesserà alcuni tratti del Sentiero della Pace, abbinando alla percorrenza escursionistica momenti di riflessione sul grande tema della Pace e su quelli correlati. Questo progetto è stato sostenuto da Trentino Marketing e curato dal Team Va’ Sentiero con Montura e la consulenza artistica di Roberto Bombarda.

L’evento è a partecipazione gratuita senza prenotazione, fino ad esaurimento posti a sedere.

Maggiori informazioni sul sito visitrovereto.it