APT ROVERETO (TN) * “SAPORI D’AUTUNNO” : «I PRODOTTI DELL’ALTOPIANO DI BRENTONICO TRA VINO, – BIRRA – FORMAGGI – MIELE – ERBE SPEZIALI (12-13/10)»

I prodotti dell’Altopiano di Brentonico a “Sapori D’Autunno” sabato 12 e domenica 13 ottobre al parco Cesare Battisti di Brentonico. Un weekend dedicato alla scoperta dei prodotti del Monte Baldo con il mercato di montagna, degli antichi mestieri, degli animali e di tante novità. Non mancheranno diverse attività per tutta la famiglia ed intrattenimenti musicali live.

Sarà possibile degustare un aperitivo con prodotti tipici brentegani e scoprire diverse aziende agricole locali.

A “Sapori D’Autunno” i gusti e i prodotti del territorio guideranno i visitatori nel conoscere le aziende agricole locali, permettendo di assaporare prodotti a km0 come vino, birra, marroni di Castione, formaggi, miele ed erbe speziali.

Molti i produttori ed artigiani presenti al mercato di montagna, con le loro primizie in esposizione e che sarà possibile acquistare.

L’evento è organizzato dall’APT Rovereto Vallagarina Monte Baldo, dal Comune di Brentonico in collaborazione con Pro Loco Brentonico Monte Baldo. Sia sabato 12 che domenica 13 ottobre, il mercato sarà aperto dalle 10.00 alle 19.00 presso il parco Cesare Battisti in centro a Brentonico.

Entusiasta la Vicesindaca, Assessora all’ambiente, energie rinnovabili, turismo e sport di Brentonico Silvia Mozzi: “Sapori d’autunno è uno degli eventi che caratterizzano da tempo il nostro territorio e che punta sull’autenticità dei prodotti locali. Quest’anno accanto ai produttori di casa ci sarà anche spazio per l’artigianato locale, ma non solo: antichi mestieri, laboratori e momenti dedicati ai più piccoli. Un evento dal valore aggiunto grazie alle collaborazioni con le realtà locali, dove il visitatore è immerso nella tipicità del nostro territorio. Insomma, un evento da non perdere!”

Giulio Prosser, Presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo sottolinea l’importanza di promuovere il territorio attraverso i prodotti locali. “Un vero biglietto da visita per la nostra Vallagarina. Stimiamo che i visitatori arriveranno dal Trentino e dalle regioni limitrofe per immergersi nell’autenticità della comunità locale, assaporandone le eccellenze enogastronomiche nella splendida cornice montana del Parco del Baldo. A fare da contorno i colori stupendi dell’autunno. Apt è ben lieta di dare massimo supporto a questo tipo di eventi di promozione territoriale – conclude Prosser ringraziando i produttori, le associazioni ed i volontari che permetteranno la riuscita dell’evento”.

Giorgio Tonolli, Presidente della Pro Loco Brentonico Monte Baldo mette in evidenza: “Soddisfatto della collaborazione sempre più consolidata e proficua fra la nostra Pro Loco e le istituzioni locali Amministrazione Comunale di Brentonico e ApT Rovereto Vallagarina Monte Baldo coinvolte nell’evento e molto sensibili a soddisfare le esigenze delle nostre aziende locali. L’obiettivo del lavoro svolto finora è quello di mettere in luce le aziende del territorio ed in particolare a Sapori d’Autunno ci saranno molti produttori e artigiani locali poiché i prodotti del Monte Baldo sono peculiari al territorio nella produzione e nella qualità. Acquistare a km 0 significa rafforzare il legame e l’economia del luogo.

Sicuramente va riconosciuto l’impegno nel volontariato di questa comunità montana anche nello svolgere queste manifestazioni così impegnative. L’evento è stato arricchito da tante altre attività e proposte per soddisfare un pubblico sia di adulti che di bambini, come la Convention formativa JCT. Molto entusiasta anche della collaborazione nata con tutte le altre associazioni del territorio. Da citare sicuramente sono anche il menù prettamente autunnale e la musica live che saranno proposti durante l’evento”.

L’evento si aprirà sabato 12 mattina dalle ore 10 in poi con la Convention formativa di JC Trentino dei giovani allevatori. Alle ore 11 ci sarà un momento di inaugurazione dell’evento con i saluti istituzionali e dal pomeriggio si potranno visitare tre realtà locali, partecipare ai laboratori ed assistere alla dimostrazione degli antichi mestieri a cura del Circolo Pensionati ed Anziani di Brentonico. Dalle 17 si alterneranno vari gruppi musicali con esibizioni live, a partire dai “Bel e poc”, “EMT Ex Manifattura Tabacchi” e in prima serata il gruppo “Rockshow”, a chiudere la giornata si esibiranno “Beppe e Ratta”.

La domenica 13 invece sarà possibile conoscere i rapaci che vivono nelle nostre montagne ed assistere ad una dimostrazione sul raduno di pecore condotto dai border collies. Per l’intero pomeriggio ci sarà una ricca animazione per bambini. Ad animare la giornata ci saranno in orario di pranzo i fisarmonicisti “TrentinFolk” mentre la sera si concluderà la manifestazione con il gruppo rock “Bulldags”.

Per l’intero arco di entrambe le giornate dell’evento troverete aperto il mercato di montagna, speaker e animazione, possibilità di passeggiare con i pony e cucine aperte con un menù autunnale che esalta i sapori locali a cura della Pro Loco Brentonico Monte Baldo. In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata al weekend del 26-27 ottobre. Per ulteriori informazioni e per poter consultare il programma completo vai su www.visitrovereto.it