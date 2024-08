APT ROVERETO (TN) * “LA MAGNALONGA DELL’ALTA VALLAGARINA“: «NOVE TAPPE ENOGASTRONOMICHE, PER ASSAPORARE VINI E PIATTI DEL TERRITORIO (1/9)»

15.27 - martedì 27 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Già da diversi mesi il comitato sta lavorando all’organizzazione della 26^ edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”, il consueto appuntamento enogastronomico di inizio settembre che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale e della tradizione enogastronomica della Vallagarina grazie ad un’attiva collaborazione con le aziende del territorio, le amministrazioni dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano e gli oltre 200 volontari che ogni anno aderiscono con grande entusiasmo alla progettazione dell’evento.

Anche quest’anno, viene confermato il doppio percorso: a piedi di 10 km (principalmente sterrato, ma adatto anche al transito di passeggini e carrozzine) e in bicicletta che include l’accompagnamento di due guide e si sviluppa su una distanza di 22 km. Entrambi si snodano lungo le strade di campagna immerse fra i vigneti e nei centri storici dei tre borghi coinvolti.

Durante tutto il tragitto 9 tappe enogastronomiche per assaporare i vini e i piatti del territorio: benvenuto con tè o caffè e biscotto, antipasto con polenta concia della tradizione contadina trentina (variante VEG: polenta concia vegetariana) accompagnati da un calice di Müller Thurgau Trentino Doc della Cantina Vivallis, formaggi trentini con miele accompagnati da Rosé Perlato Ruländer dell’Azienda Agricola Salizzoni, spätzle al burro di malga con vino Trentino Doc Marzemino dell’Azienda Agricola Maso Salengo, succo di sambuco, mela a spicchi, carne salada con fagioli e patate con la scorza (variante VEG: formaggio alla piastra con fagioli e patate con la scorza) accompagnati da un calice di Menér Cabernet IGP Dolomiti Rosso dell’Azienda Agricola Mattè, fortaie trentine con marmellata o zucchero in abbinamento a un calice di “Athesim Flumen” Moscato Giallo della Cantina di Aldeno, caffè e grappa in conclusione.

Il menu bike è proposto in modalità ridotta e comprende le seguenti portate con abbinamento vini comuni al percorso a piedi: caffè o thè di benvenuto, antipasto, secondo piatto, dolce, caffè e grappa e, in aggiunta, un brindisi al Bicigrill di Nomi.

Come di consueto, sarà inoltre disponibile un menu senza glutine certificato dall’A.I.C. Trentino un’alternativa di menù vegetariano.

Quest’anno, la manifestazione si tinge di nuove sfumature, intrecciando il ritmo antico della vita contadina con la dolce melodia della musica. Un connubio inedito che condurrà i partecipanti in un’immersione sensoriale a 360 gradi, alla scoperta delle radici profonde della nostra cultura e del fascino senza tempo delle tradizioni rurali. Il tema “A ritmo di vite” di questa 26esima edizione vedrà intrattenimenti teatrali e musicali lungo tutto il percorso.

Quest’anno la festa si concentra in toto durante la giornata della domenica: a partire dalle ore 19.00 presso il parco di Besenello il gruppo trentino Rebel Rootz intratterrà chiunque voglia partecipare con ritmi reggae e sound innovativo. Il concerto è gratuito ad entrata libera, in loco sarà disponibile anche un fornito servizio ristoro.

La partenza per il percorso a piedi sarà in forma scaglionata da Volano a partire dalle 9.30 fino alle 13.00. Fa eccezione il percorso bike per cui è prevista una partenza unica alle 10.30. Si raccomanda di lasciare la propria vettura a Volano dove saranno adibiti degli appositi parcheggi in zona industriale. Per il ritorno, durante il pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 sarà attivo un bus navetta con partenze ogni 10 minuti circa dallo slargo davanti alla scuola elementare di Besenello (Via De Gasperi 2, Besenello).