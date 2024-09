APT ROVERETO (TN) * GOLOSOBALDO: «UNA GIORNATA DI SAPORI E COLORI SUL MONTE BALDO, SABATO 5 OTTOBRE»

18.02 - giovedì 26 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Un’esperienza unica tra natura, gusto e convivialità: sabato 5 ottobre, il Parco Naturale Locale del Monte Baldo si trasforma in un palcoscenico enogastronomico a cielo aperto con GolosoBaldo, a San Valentino sull’altopiano di Brentonico.

Un’intera giornata dedicata a chi ama la buona cucina, la natura e il movimento.

Un itinerario enogastronomico di circa 13km – pensato per essere percorso a piedi, in bici o anche con passeggino (grazie al percorso dedicato, con un tratto di strada asfaltata chiuso al traffico) – si snoderà tra i suggestivi paesaggi autunnali del Monte Baldo, con tappe dedicate ai piaceri del palato, nei rifugi montani. Un percorso inedito alla scoperta di angoli nascosti del Parco, guidato da esperti accompagnatori locali con spiegazioni sulla flora, la fauna e la storia del territorio.

Quattro tappe golose con degustazioni di cibo e vino tipico, preparati con cura e passione dai rifugi del Monte Baldo: dagli antipasti sfiziosi, ai pranzi e secondi sostanziosi e ai dolci che concludono in bellezza, si potranno gustare i sapori autentici del territorio.

Durante le soste sarà presente un ricco intrattenimento musicale che accompagnerà la giornata, creando un’atmosfera festosa e rilassante, tra cori montani e canzoni folkloristiche. Si potrà camminare a fianco delle guide locali, provare il Nordic Walking con istruttori esperti oppure noleggiare una e-bike per affrontare il percorso in tutta comodità.

Grazie al percorso adatto ai passeggini, anche le famiglie con i bambini potranno partecipare a questa avventura all’insegna del gusto e del divertimento.

“Anche quest’anno l’ApT, in sinergia con l’amministrazione comunale di Brentonico, organizza questo evento di promozione territoriale, con il reciproco sostegno delle strutture che vivono e fanno vivere il Monte Baldo” commenta soddisfatto il presidente ApT Giulio Prosser “La nostra montagna può rimanere viva e farsi ammirare dai numerosi visitatori provenienti dalle valli vicine e da fuori regione anche grazie a chi, con coraggio e dedizione, porta avanti le attività dei rifugi, delle malghe e delle baite”.

Si vivrà la natura a 360 gradi, ammirando i colori dell’autunno con paesaggi mozzafiato e respirando a pieni polmoni l’aria frizzante della montagna. “Si potrà camminare o pedalare in tutta libertà senza il traffico veicolare sulla strada provinciale che collega il passo San Valentino con il Veneto, addentrandosi nel cuore del Parco Naturale Locale del Monte Baldo” sottolinea il sindaco di Brentonico Dante Dossi “Una chiusura stradale voluta appositamente per godere del respiro del bosco, in un contesto naturale stimolato a diventare patrimonio Unesco grazie alla sua biodiversità”.

Un’esperienza unica con amici e famiglia per creare ricordi indelebili a contatto con la natura pulsante del Monte Baldo Trentino.

Maggiori informazioni ed iscrizioni su visitrovereto.it (tariffa di 35€ per gli adulti e di 25€ per bambini fino al 30.09)