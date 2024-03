APT ROVERETO (TN) * “GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL“: « TURISMO SOSTENIBILE, OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE DAI VERIFICATORI DI “VIREO“ »

15.12 - venerdì 15 marzo 2024



L’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ha ottenuto la certificazione per il turismo sostenibile. Si è conclusa oggi l’audit per il conferimento della certificazione GSTC (Global Sustainable Tourism Council) per il turismo sostenibile alla destinazione turistica di Rovereto Vallagarina Monte Baldo. Sul territorio sono stati presenti due verificatori di Vireo, ente accreditato per questa importante certificazione: Luigi Mazzaglia, general manager e Daniele Bettiati, certification manager.

I due specialisti hanno avuto modo di vivere il territorio ed entrare in contatto con la destinazione e i suoi stakeholder, durante tre giornate dedicate ad incontri mirati con l’APT e con i portatori d’interesse individuati e selezionati con riferimento alle diverse declinazioni della sostenibilità (gestionale, ambientale, culturale, sociale ed economica). Approfondita e puntuale la verifica dei criteri da parte dei verificatori con l’approfondimento di oltre 170 indicatori di performance. La misurazione è avvenuta attraverso domande e raccolte di dati mirate.

Questa prima fase di “main assessment” conferisce la certificazione GSTC alla destinazione di Rovereto Vallagarina e Monte Baldo ambito che, nel più ampio contesto di ATA Città Laghi e Altopiani in seno a Trentino Marketing, porterà alla nascita del primo distretto sostenibile del Trentino.

Ringraziando per la collaborazione e messa a disposizione di tutti gli strumenti per concludere al meglio il lavoro di certificazione, l’ente accreditato Vireo si è complimentato con Apt e il territorio per la pronta organizzazione, l’interessamento e il coinvolgimento degli stakeholder in questo processo, di cui questa prima fase rappresenta un punto di partenza. Si vuole promuovere un percorso che va nella direzione del miglioramento continuo che verrà valutato anno per anno.

“La prossima apertura degli experience point all’interno della stazione dei treni di Rovereto e dell’uscita a22 Rovereto Sud hanno contribuito a dare prova dell’impegno della destinazione Rovereto Vallagarina e Monte Baldo verso la sostenibilità, favorendo la mobilità alternativa e la promozione di un territorio autentico, ospitale e con un’offerta turistica in piena linea con la vocazione slow dell’ambito” commenta Giulio Prosser, presidente dell’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.