APT ROVERETO (TN) * FESTIVITÀ: «“I NATALI DELLA VALLAGARINA“, FINE SETTIMANA DELL’IMMACOLATA DENSO DI INIZIATIVE»

I Natali della Vallagarina, fine settimana dell’Immacolata denso di iniziative. Un fine settimana ricchissimo di eventi quello del ponte dell’Immacolata ai “Natali della Vallagarina”, coordinati dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

Il presidente Giulio Prosser si dice molto soddisfatto delle prime due settimane per l’affluenza di turisti e visitatori. Un Natale diffuso, dai centri della valle fino ai territori più montani che accendono la grande stella del Natale.

Tantissimi gli appuntamenti che animeranno il fine settimana, dagli zampognari in centro a Rovereto, a Katia Ricciarelli ad Ala, al mercatino al Castello di Avio, all’inaugurazione della pista di pattinaggio a Nogaredo.

Entrando nel dettaglio di alcuni, a Rovereto venerdì 6 dicembre alle 16.30 “Caccia al tesoro: aiutiamo San Nicolò” in Piazza Malfatti. Alle 18.00, concerto della Tiger Band presso l’Area food del Villaggio di Natale. Sabato 7 dicembre alle 11.00 ci saranno gli zampognari nel centro città. Dalle 11.00 alle 16.00 la fattoria degli animali ai giardini di via Carducci. Dalle 17.00 e 18.30, performance di danza verticale – Vertical Waves – a Palazzo Piomarta. Domenica 8 dicembre alle 10.30, 12.00, 16.00 e 17.30 “Uno sciame di burattini”, spettacolo di burattini – itinerante.

Alla Bolla di sapore a Rovereto proseguono gli appuntamenti con i ristoratori e con i vignaioli. Venerdì 6 dicembre dalle 17.00 alle 20.30 con il Bar Pasticceria Zaffiro e sabato 7 dicembre dalle 17.00 alle 20.30 la Locanda Delle Tre Chiavi. Domenica 8 dicembre dalle 17.00 alle 20.30 ci saranno Castel Noarna, Albino Martinelli, De Tarczal, Cantina Roeno.

Ad Ala sabato 7 dicembre dalle 14.00 alle 18.00 sarà possibile fare un giro in carrozza tra vie e palazzi barocchi. Un’esperienza d’altri tempi per esplorare il centro storico.

Domenica 8 dicembre alle 11.00 al Salone di Palazzo Pizzini “Trame di opera: incontro con Katia Ricciarelli e il Castello del Buonconsiglio”. Alle 16.00, canti di Natale con il Coro Città di Ala e alle 17.00, visita della città barocca alla luce delle lanterne.

In tutti e due i giorni: “Natale di velluto con degustazione” esperienza che prevede una visita guidata con l’Associazione Vellutai “Città di Ala” ed una degustazione di vini locali. Dalle 14.00 alle 19.00 a Palazzo Pizzini “Incontra Babbo Natale”. Dalle 16.00 alle 19.00 “Storie di Natale intorno al fuoco” in Piazza San Giovanni.

Dalle 13.00 alle 19.00, mercatino di Natale con oltre 50 espositori tra i Palazzi Barocchi: Palazzo Taddei, Palazzo Pizzini, Palazzo Gresti Filippi e Parco Righi.

Al Castello di Avio sabato 7 dicembre e domenica 8 dicembre dalle 10.00 alle 18.00, mercatino all’interno del castello.

Ad Avio venerdì 6 dicembre alle 18.00, festa di San Nicolò a Vò Sinistro, sabato 7 dicembre alle 20.30, concerto Gospel presso la chiesa S. Nicolò a Vò Sinistro – Sing The Glory.

A Besenello venerdì 6 dicembre dalle 16.00 alle 20.00, mostra e mercatino di prodotti fatti a mano. Anche sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

A Calliano venerdì 6 dicembre 18.30 “Lo Zampognaro Lagaro suona il Natale” in piazza Italia. Sempre alle 18.30 “Sapori invernali” – stand gastronomico di degustazione gratuita presso Piazza Italia.

A Pomarolo dall’8 dicembre al 6 gennaio “Presepi in mostra”.

A Castellano sabato 7 dicembre alle 17.00 “Corti con proposte gastronomiche tradizionali”. Alle 17.30 inaugurazione della mostra “Disegna il Natale”. Alle 18.00, Santa Messa e a seguire in Chiesa il concerto per banda e coro “Missa brevis” di Jacopo de Hann con la banda di Mezzolombardo e coro della Chiesa dei Frati.

A Nogaredo sabato 7 dicembre alle 11.00, inaugurazione della pista di pattinaggio e inaugurazione della mostra “Schweizer tra forma e Design” presso Sala delle Vele del Municipio.

A Brancolino fino al 15 dicembre dopo la S. Messa delle ore 18.00, mercatino di Natale.

A Mori venerdì 6 dicembre alle 16.00, trampolieri per le vie del centro. Punto ristoro in piazza Cal di Ponte alle 17.30. Sabato alle 17.00, accensione dell’Albero in Piazza Cal di Ponte; alle 20.30, concerto di Natale alla Chiesa di Besagno. Domenica 8 dicembre 19.30, aspettando Santa Lucia davanti alla chiesa di S. Stefano.

A Nomi domenica 8 dicembre alle 14.30, inaugurazione della rassegna dei presepi al granaio.

A Terragnolo sabato 7 dicembre alle 14.30 “Il presepe dei bambini”, in Piazza. Alle 20.00, conferenza con Annibale Salsa, alla sala civica G. Mattuzzi. Domenica 8 dicembre alle 10.30, inaugurazione del mercatino di Natale, alla ex scuola a Zoreri.

A Trambileno sabato 7 dicembre dalle 9.00 alle 12.00, “Mercatino Missionario” con tante idee regalo presso Pozza-ex scuola materna. Anche domenica 8 dicembre dalle 14.00 alle 17.00

