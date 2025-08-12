APT ROVERETO (TN) * “CALICE AL FORTE POZZACCHIO“: «180 PERSONE HANNO PARTECIPATO ALL’EVENTO CHE HA UNITO VINO, GASTRONOMIA LOCALE E MUSICA»

15.04 - martedì 12 agosto 2025

Più di 180 persone per “Calice al Forte Pozzacchio”. E’ stata un vero successo la seconda edizione di “Calice al Forte Pozzacchio”, la vigilia della notte di San Lorenzo. Ben 180 i partecipanti, esattamente il doppio rispetto all’anno scorso.

L’evento era organizzato dall’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, in collaborazione con il Comune di Trambileno.

Il suggestivo Forte Pozzacchio ha aperto le sue antiche porte per un evento che ha unito la passione per il buon vino, la gastronomia locale e la musica.

Durante l’evento è stato possibile degustare una selezione di vini locali presentati con cura direttamente dai produttori del territorio. Erano anche presenti “I Dogali” con il loro food truck dove è stato possibile acquistare proposte gastronomiche che hanno accompagnato le degustazioni.

Mentre i sapori e gli aromi hanno solleticato i palati dei visitatori, l’atmosfera è stata resa ancora più magica dalle note calde e avvolgenti della musica su vinile proposta dai Mobororè, duo di giovani artisti.

Cantine presenti:

· Sondelaite – “IERI” Trentodoc dosaggio zero

· Feudo Castel Bazom – Müller Thurgau

· Longariva – “Graminé” Pinot Grigio Ramato

· Vignali Varás – “Agnese” Marzemino, Casetta ed Enantio

· Cadalora – Pinot Grigio Vigneti delle Dolomiti IGT

· Vitivinicola Secchi – “Animus” Trento Doc Brut

· Dalzocchio – Pinot Nero IGT Vigneti delle Dolomiti 2021

· Skomina – “Vita” Rosato Vallagarina IGP

Una serata indimenticabile, a detta dei partecipanti, dove vino e musica si sono incontrati in una notte davvero speciale con lo spettacolo naturale delle stelle che è stato possibile ammirare dalla terrazza del forte.

Le visite accompagnate del forte in notturna hanno creato suggestione nei partecipanti che hanno potuto godere di questa unica bellezza.