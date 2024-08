APT ROVERETO (TN) * “BALDO BIO BENESSERE“: PROSSER, «BELLO VEDERE IL PARCO COSÌ PIENO DI GENTE, PROSEGUIAMO IN QUESTA DIREZIONE»

08.22 - sabato 17 agosto 2024

Continua il successo di Baldo Bio Benessere, l’evento dedicato alla ricerca del benessere e ai prodotti biologici, con mostra mercato, laboratori, workshop, discipline sportive e trattamenti a cura di associazioni e operatori olistici, che hanno a cuore il rispetto per l’ambiente e la ricerca del benessere in armonia con la natura.

Un format che fino ad oggi si è rivelato vincente e tanto atteso anche dai turisti e villeggianti e che richiama visitatori anche da fuori regione.

Il Parco Cesare Battisti di Brentonico nei tre giorni dell’evento è stato preso d’assalto da centinaia di visitatori, provenienti dal Trentino, ma anche dalle regioni limitrofe. Tema portante dell’edizione di quest’anno il mondo dell’acqua che ha dato il sottotitolo all’evento: “Le vie dell’acqua” a cui si sono ispirati tutti i laboratori ed incontri in programma.

Per restare in tema, la novità di quest’anno prevedeva le fontane del paese decorate ed abbellite dalle associazioni locali, che hanno aderito fin dall’inizio della proposta con entusiasmo. E’ stata molto apprezzata da turisti e locali che hanno partecipato attivamente votando durante il contest la loro fontana storica preferita e che è stata premiata nel pomeriggio di giovedì, prima della conclusione della manifestazione.

Le campagne di promozione dell’evento realizzate da APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo hanno registrato ottimi risultati in termini di interazioni e di feedback, sottolineando l’interesse all’evento e alle tematiche portate all’attenzione dei visitatori e dei turisti che vedono l’altopiano di Brentonico come luogo centrale per un turismo slow e legato al benessere: oltre 120.000 persone sono state raggiunte con più di 1000 interazioni social.

Molto partecipati i laboratori per bambini, le attività olistiche, le pratiche di benessere, i momenti formativi e anche le attività da fare con il proprio cane proposti dagli operatori coinvolti. Le attività laboratoriali, gli incontri e i trattamenti dell’area benessere sono stati seguiti con interesse sia da partecipanti che ormai da anni seguono la manifestazione e conoscono gli operatori coinvolti, sia da chi si trovava al fresco del parco nel cuore del paese durante l’evento o che hanno partecipato alle esperienze ed attività correlate (visita al Mulino Zeni, gran galà di corsa campestre, passeggiata per tutti sul Monte Baldo…).

Anche Palazzo Eccheli Baisi, aperto duranti tutti i giorni dell’evento, ha registrato un buon numero di ingressi con la nuova mostra “Impronte. Noi e le piante” che ha riscosso notevole successo in termini di apprezzamento da parte dei visitatori.

Oltre al clima sereno e di relax mantenuto durante tutte le giornate, sono piaciute molto anche le iniziative all’ora dell’aperitivo, sempre rallegrate da musica dal vivo e da uno show di gag clownesche miste a magia e pantomima. Le serate sono state caratterizzate dal gusto, grazie ai food truck che proponevano cibo bio e vegano. Molto apprezzati anche l’area benessere per concedersi un momento di relax e meditazione, che in molti non si sono fatti scappare. L’evento si è riconfermato veganfriendly, familyfriendly e dogfriendly.

Entusiasta della riuscita della manifestazione Silvia Mozzi, assessora del Comune di Brentonico che ha ribadito: “Molto apprezzato il tour delle fontane, che rappresenta una bella collaborazione delle associazioni locali – che vanno ringraziate per la loro disponibilità – all’evento e sottolinea come lavorare in sinergia valorizzi gli stessi eventi ma anche il territorio. Dopo il successo riconfermato di Baldo Bio Benessere si guarda già all’autunno. In programma infatti abbiamo GolosoBaldo e Sapori d’autunno, due eventi molto attesi e caratteristici.” Mozzi ricorda che ApT e Comune si stanno muovendo da tempo in sinergia per la realizzazione di progetti in linea con la vocazione del Parco del Baldo per un turismo lento e sostenibile e per l’organizzazione di eventi sensibili al territorio, che cercano di fare scoprire al turista l’aspetto autentico e tipico dell’Altopiano di Brentonico.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo rimarca con grande soddisfazione il successo di Baldo Bio Benessere sottolineando che è stato un importante momento di promozione del territorio. E’ stato bellissimo vedere il Parco così pieno di gente, tanti giovani e tante famiglie locali ed in vacanza. Proseguiamo in questa direzione di successo già intrapresa – dice Prosser – che vede una grande sinergia con Brentonico per la promozione estiva ed invernale. Il Monte Baldo – sottolinea – è il fiore all’occhiello per le attività outdoor e legate agli sport da fare in montagna.