APT ROVERETO (TN) * “BALDO BIO BENESSERE”: «L’EVENTO DEDICATO ALLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO PSICO-FISICO ED AI PRODOTTI BIOLOGICI, A BRENTONICO (15-17/8)»

17.08 - giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Brentonico, nel cuore del Monte Baldo, dal 15 al 17 agosto presso il parco Cesare Battisti, anche quest’anno si svolgerà “Baldo Bio Benessere”, l’evento dedicato alla ricerca del benessere psicofisico ed ai prodotti biologici, a cura dell’associazione Il Gradino con il supporto del Comune di Brentonico e dell’ApT Rovereto Vallagarina Monte Baldo.

Saranno tre giornate di proposte dedicate al Benessere Naturale a 360° promuovendo realtà, prodotti e pratiche che hanno a cuore l’ambiente, la genuinità e la ricerca del benessere in armonia con la Natura.

Dalla mostra-mercato dei prodotti biologici certificati, ai produttori locali e non, alle creazioni di artigianato artistico con materiali naturali o di riciclo, allo spazio Relax e Benessere, con trattamenti olistici. Ci saranno anche attività ed escursioni outdoor per conoscere e avvicinarsi alla Natura e scoprire il territorio.

Quest’anno viene istituito uno spazio per accogliere i neogenitori con sosta allattamento e cambio pannolino. Lo spazio è anche occasione di incontri e attività completamente dedicati, curati da Elisa Pastorelli, psicoterapeuta e terapeuta.

Saranno inoltre proposti laboratori per grandi e piccoli e non mancherà lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe che propone svariate attività da fare assieme a loro.

L’area food proporrà piatti vegetariani e vegani per deliziare ogni palato.

Quest’anno Baldo Bio Benessere, arrivato all’ottava edizione, si dedicherà a conoscere e scoprire il “mondo degli alberi”. Incontri, laboratori, attività, alimenti, prodotti, presentazione di libri e pratiche di benessere faranno approfondire questo elemento naturale: dalla visita guidata su prenotazione al Giardino Botanico in previsione il 15 agosto alle 10.30 con focus sugli alberi, all’incontro a Palazzo Baisi con Alessandro Bedin, Presidente dell’Associazione Pubblici Giardini, il sabato mattina alle 11.00 dal titolo “Gli alberi, il clima e le potature”.

La Pro Loco Brentonico Monte Baldo invece proporrà un laboratorio alla scoperta degli alberi del parco, “Sul Palù: riconoscerli, caratteristiche e curiosità”, anche questo su prenotazione.

Grande attenzione all’aspetto ecologico: a tutti è rivolto l’invito a portarsi la borraccia da casa per godersi l’acqua fresca del parco e differenziare correttamente i rifiuti, oltre all’utilizzo di contenitori biodegradabili per la zona ristoro.

Durante le tre giornate si potrà partecipare anche alle attività outdoor iscrivendosi tramite il sito di visitrovereto.it al Canyon della Sorna per adulti e visitare l’antico Mulino Zeni.

“Baldo Bio Benessere” si conferma quindi, anche quest’ anno, un evento VeganFriendly, KidFrendly e DogFrendly e a basso impatto.

Mattia Simonetti, Assessore al Turismo del Comune di Brentonico commenta “L’evento è il modo ideale per vivere al meglio un momento di relax e di benessere nella fantastica location del Parco Cesare Battisti di Brentonico considerato il gioiello del nostro Comune”.

Giulio Prosser, Presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo sottolinea la grande sinergia che c’è con Brentonico per la promozione estiva ed invernale. “Il Monte Baldo – sottolinea – è il fiore all’occhiello per le attività outdoor e legate agli sport da fare in montagna. Baldo Bio Benessere offre la possibilità di scoprire i prodotti naturali e biologici della nostra terra e di dedicarsi a sé stessi e al relax, in una cornice d’eccellenza come il Parco del Baldo. La manifestazione rappresenta un importante momento di promozione anche delle eccellenze che il Baldo può offrire che rendono unico questo territorio. Un ringraziamento al Comune di Brentonico e all’Associazione Il Gradino per l’organizzazione”.

Il programma e tutte le informazioni relative agli eventi su visitrovereto.it/vivi/eventi/ferragosto-baldo-bio-benessere/ o presso gli uffici di APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.