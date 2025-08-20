APT ROVERETO (TN) * “BALDO BIO BENESSERE“: «CONCLUSO L’EVENTO A BRENTONICO, CON MIGLIAIA DI PRESENZE E 180 MILA CONTATTI ON-LINE»

20.17 - mercoledì 20 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Grande affluenza di persone a Baldo Bio Benessere dal 15 al 17 agosto a Brentonico. Continua il successo di Baldo Bio Benessere, l’evento dedicato alla ricerca del benessere e ai prodotti biologici, che si è riconfermato un’esperienza a 360 gradi coniugando l’armonia con la natura e la promozione di piccoli accorgimenti per avere cura di sé, del proprio corpo e della propria mente.

Con la mostra mercato, i laboratori, le discipline sportive ed i trattamenti a cura di associazioni e operatori olistici, coordinati dall’associazione Il Gradino in collaborazione con il Comune di Brentonico e Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo, l’evento ha mantenuto il suo approccio “veg-dog-family friendly”.

Un format che fino ad oggi si è rivelato vincente e apprezzato anche da turisti e villeggianti e che richiama visitatori anche da fuori regione.

Tema principale dell’edizione di quest’anno il mondo degli alberi che ha dato il sottotitolo all’evento: “L’albero: radici, rami, respiro” a cui si sono ispirati tutti i laboratori ed incontri mirati a cura di esperti già noti e seguiti dal pubblico dell’evento.

Fra questi, la conferenza a Palazzo E.Baisi di A. Bedin “Gli alberi, il clima e le potature” per riflettere sulla funzione degli alberi e di come prendersene cura nel nostro ecosistema e all’interno dei contesti urbani, l’incontro “I.A. Intelligenza Arborea” di e con C. Signorini, erborista sempre molto atteso e seguito e ancora gli appuntamenti di E. Pastorelli dedicati a neo e futuri genitori e la presentazione del libro di P. Rizzitelli “f.r.a.m.s. Le 5 dimensioni del benessere nella wellness economy, nel turismo e nella vita” a cura della stessa autrice.

Ma non solo: in linea con la tematica ha trovato la giusta contestualizzazione anche la mostra “Memorie lignee”, l’esposizione di sculture in legno create dagli artigiani durante varie edizioni dei simposi a Brentonico che ha suscitato interesse e apprezzamento da parte dei passanti.

Il Parco Cesare Battisti di Brentonico nei tre giorni è stato preso d’assalto da migliaia di visitatori, provenienti dal Trentino, ma anche dalle regioni limitrofe; complice anche il meteo che ha permesso lo svolgimento della manifestazione senza interruzioni e che ha favorito la presenza di numerose persone che, fuggendo dal caldo della città, trovavano ristoro all’ombra degli alberi secolari del parco. Un connubio quindi ideale tra l’evento e un’oasi di freschezza e relax.

Le campagne di promozione dell’evento realizzate da ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo hanno registrato ottimi risultati in termini di interazioni e di feedback, sottolineando l’interesse alla manifestazione e alle tematiche portate all’attenzione dei visitatori e dei turisti: più di 180.000 persone raggiunte online nel nord Italia. Le province di Trento, Verona e Brescia si sono distinte come le aree con maggiore interazione e coinvolgimento.

Gli operatori coinvolti hanno proposto anche laboratori per bambini in programma tutti i giorni per mettere alla prova la loro manualità e creatività e pratiche di benessere aperte a tutti con sessioni di prova, sempre molto partecipati. Nel programma del weekend hanno inoltre trovato spazio le attività di gioco e apprendimento da fare con il proprio cane con suggerimenti utili per la loro educazione, curati dall’associazione lagarina Dogs into the Wild.

Oltre al clima sereno e di relax mantenuto durante tutte le giornate, sono piaciute molto anche le proposte culinarie, grazie ai food truck con cibo bio e vegano e le proposte di birre artigianali della Vallagarina. Bene anche la visita guidata al Giardino Botanico dedicata agli alberi, offerta dal Parco Naturale Locale Monte Baldo e “Sul Palù: alla scoperta degli alberi del parco” organizzata dalla Proloco Brentonico Monte Baldo, entrambe con grande partec