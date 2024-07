APT ROVERETO (TN) * ASSEMBLEA: «GIULIO PROSSER CONFERMATO PRESIDENTE PER IL PROSSIMO TRIENNIO, RINNOVATO IL CDA»

15.34 - giovedì 18 luglio 2024

Giulio Prosser confermato all’unanimità presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina per il prossimo triennio. Rinnovato il CdA. Giulio Prosser è stato confermato all’unanimità per acclamazione presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo per il prossimo triennio nel corso dell’assemblea annuale che si è tenuta alla Distilleria Marzadro di Nogaredo.

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione ora composto da: Paolo Baldessari, presidente Incontri Internazionali Oriente Occidente, Giancarlo Cipriani, presidente dei Ristoratori della Vallagarina, Dante Dossi, sindaco di Brentonico, Alberto Girardelli, imprenditore, Alessandro Marzadro, imprenditore, Mauro Nardelli, presidente sezione Asat Vallagarina in rappresentanza delle associazioni di categoria della ricettività turistica Asat e Unat Art.12 lettera b L.P.12 agosto 2020 n.8, Paolo Preschern, imprenditore e rappresentante di Confesercenti, Giulia Robol, sindaca di Rovereto e Giulio Prosser, imprenditore.

L’assemblea è stata l’occasione per tracciare un bilancio sui numeri e sulle attività svolte nel corso dell’ultimo anno.

Il valore della produzione nel 2023 supera i 2 milioni 220 mila euro, in aumento rispetto all’anno precedente. Questo incremento è dovuto alle operazioni commerciali messe in campo dall’Apt che vede un aumento consistente dei ricavi privati.

I dati relativi ad arrivi e presenze dell’anno 2023 segnano incrementi importanti.

Il confronto con il 2022 presenta, nel complesso delle strutture, valori in crescita del +16,88% per gli arrivi e del +10,42% per le presenze. Il solo settore alberghiero registra un aumento negli arrivi del 15% e nelle presenze del 12%; anche nell’extralberghiero si osservano valori positivi, con l’aumento del 13% negli arrivi e del 9% nelle presenze. Per la città di Rovereto si riscontra un +16% nelle presenze e un +15% negli arrivi, così come per l’Altopiano di Brentonico dove l’aumento sulle presenze sfiora il 7% e quello degli arrivi il +15%.

Un dato di sicuro interesse soprattutto per un ambito come il nostro – ha sottolineato il presidente Prosser – è quello relativo all’aumento della permanenza media che passa dalle 2,5 notti del 2019 alle 3 notti del 2023 per persona.

Il bacino di turisti e visitatori dell’ambito si riconferma essere per lo più italiano (72,46% sul totale per il 2023). La clientela straniera cresce superando il 27,5% con Germania, Polonia e Paesi Bassi, seguiti da Austria e Romania.

La maggior parte degli ospiti italiani si riconferma provenire dalle regioni del Nord confinanti, come Lombardia e Veneto e dallo stesso Trentino, segnalando la rilevanza del mercato di prossimità, e da Emilia- Romagna e Lazio.

Positivi i dati relativi alla Trentino Guest Card, servizio sempre più apprezzato dagli ospiti, con un totale di 20.957 ospiti abilitati, in crescita del 51% rispetto all’anno precedente, per un totale di 21.297 servizi fruiti, +22% rispetto al 2022. Tra le attrazioni più visitate sul nostro territorio MART, Castel Beseno, Museo Storico Italiano della Guerra, Campana dei Caduti, Casa Depero, Museo della Città.

Il sito visitrovereto.it, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, ha registrato un aumento delle metriche principali rispetto agli anni precedenti. Il numero di utenti unici che hanno visitato il sito nel 2023 sfiora i 720 mila ed è aumentato del 17% rispetto al 2022. Nel 2023 le visualizzazioni di pagina si attestano a oltre un milione e 247 mila registrando un aumento percentuale del +14% rispetto all’anno precedente.

I social media di Visitrovereto hanno registrato notevoli incrementi in termini di engagement: Facebook ha registrato un +22 % di follower rispetto all’anno precedente (oltre 25mila like) e Instagram ha visto un incremento del seguito del 21%.

Per quello che riguarda il prodotto cultura, si è lavorato con l’obiettivo di mettere in sinergia lo strutturato prodotto museale con le attrattive e specificità del territorio, soprattutto in termini di offerta turistica ed esperienziale. Prosegue l’attività del tavolo di lavoro che mette in rete 12 partner di progetto tra musei, castelli e altre realtà con il coordinamento dell’ Apt.

Il 2023 ha inoltre visto l’Azienda impegnata nel coordinamento del tavolo di lavoro a tema seta, che coinvolge i Comuni di Rovereto, Ala e Villa Lagarina. Le grandi mostre del Mart (Klimt e Dürer tra le altre) sono state promosse soprattutto attraverso l’ideazione, co-progettazione, realizzazione e distribuzione di materiale editoriale dedicato con i consigli per vivere il territorio al di fuori del museo.

Importante anche la collaborazione con la Fondazione Museo Civico con cui si è lavorato alla co-progettazione di esperienze, alla promozione delle mostre, delle iniziative proposte in museo e al planetario e alla promozione del RAM Film festival.

Un’ottima occasione per lavorare sulle “code” di stagione, valorizzando il tema delle fioriture a primavera e il foliage in autunno e per rivolgersi al contempo ad un bacino di turisti e residenti, sono state le collaborazioni con il Festival Oriente Occidente e con l’Associazione Filarmonica in occasione di Settenovecento.

Il prodotto enogastronomia vede sicuramente un livello medio di maturità, a testimonianza di un prodotto per l’ambito in fase di sviluppo e con importanti margini di crescita.

Nell’anno 2023 l’Apt ha lavorato al coordinamento degli operatori enogastronomici su diversi tavoli di lavoro con l’obiettivo di creare nuove possibilità di esperienze per i turisti, anche trasversali a più prodotti, di organizzare eventi enogastronomici sul territorio (Sapori d’Autunno, Golosaneve e Golosobaldo, Sorsi di Natale etc.) di innalzare e migliorare la conoscenza e promozione dei prodotti territoriali e il loro racconto all’ospite. A questo proposito, dopo il successo delle edizioni precedenti, si è proseguito nella proposta del corso «Ambasciatori della Vallagarina» in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. E ancora ottimo successo per il progetto “Conosci, vivi, gusta. Sei in Vallagarina” promosso da Apt, in stretta sinergia con Asat Vallagarina e l’Istituto Alberghiero di Rovereto, grande eccellenza del nostro territorio che ha il fondamentale compito di formare gli operatori turistici del domani.

Relativamente al prodotto outdoor il presidente Prosser ha ricordato l’importante lavoro di coordinamento e mappatura di percorsi bike e trekking, tra Parco del Baldo, Valli del Leno, Lessinia Trentina, Val di Gresta, Destra Adige e Alta Vallagarina, distribuiti su tutto l’ambito territoriale. Rilevante anche il lavoro di coordinamento del tavolo di Brentonico, realtà che mette in rete operatori privati del ricettivo, del commercio, della ristorazione, Apt ed ente pubblico per lo sviluppo della proposta turistico territoriale del Parco del Baldo.

L’attività dell’agenzia viaggi dell’Apt ha gestito oltre mille pratiche tra pacchetti, booking strutture ricettive in occasioni di grandi eventi, come il Palio della Quercia e altri, ed esperienze corrispondenti a più di 8.000 ospiti, per un totale fatturato generato di oltre 956 mila euro. Il ricavato dell’agenzia viaggi vede un aumento dell’87% rispetto all’anno precedente.

“Implementare e migliorare le potenzialità turistiche del territorio significa anche promuovere in modo più importante il patrimonio della Vallagarina diversificando l’immagine della stessa, legata ai grandi eventi che ogni anno lodevoli comitati organizzatori, nonostante le numerose difficoltà, riescono a riproporre rinnovandone con costanza i contenuti” – ha ricordato il presidente nella sua relazione.

Non si può non citare, parlando dell’anno trascorso, il grande evento sportivo che è stato ospitato sul nostro territorio: il Tour of the Alps che si è tenuto il 19 e il 20 aprile 2023 e che ha attraversato quasi la totalità del territorio lagarino. E ancora Wired Next Fest a Rovereto il 6 e il 7 maggio 2023, evento di fama internazionale e di grande richiamo, collegato all’omonima rivista, e che prevede altri due appuntamenti a Milano e Firenze. E parlando di grandi eventi non si può non parlare della settima edizione de «I Natali della Vallagarina», progetto che vede lavorare in sinergia i 17 Comuni con comitati organizzatori ed operatori del territorio. Alle iniziative natalizie proposte dai borghi lagarini e promosse all’interno del progetto “cornice” dei Natali della Vallagarina, si è riconfermato il progetto della bolla “Sorsi di Natale”: uno spazio espositivo, di degustazione e mescita di oltre 80 etichette della totalità delle cantine della Vallagarina nel cuore del Mercatino di Natale di Rovereto che ha avuto un importante ritorno in termini di fatturato per l’Apt.

Si è provveduto a dicembre 2023 all’acquisto e installazione di un ledwall ad alto impatto visivo in piazza Urban Center a Rovereto che sta offrendo la possibilità di promuovere, in un ulteriore punto di grande visibilità, il territorio, gli eventi, i progetti di Apt e dei Soci.