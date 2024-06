APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “TOP DOLOMITES OUTDOOR FESTIVAL“: «COMINCIA LA STAGIONE DI CORSA, IN 2.200 HANNO RISPOSTO ALLA CHIAMATA»

14.20 - domenica 2 giugno 2024

Pinzolo comincia la stagione di corsa. In 2.200 hanno risposto alla chiamata del Top Dolomites Outdoor Festival. In 2.200 hanno risposto all’invito di partecipare al Top Dolomites Outdoor Festival, l’evoluzione della Top Dolomites Granfondo che dopo cinque edizione vira verso una formula più ampia dedicata alle attività outdoor che si praticano in montagna.

Si è tenuta la prima edizione della Top Trail Run con i tre percorsi “Ultra” (49 km), “Medio” (22 km) e “Short” (10 km) tracciati nei paesaggi più belli con vista sulle Dolomiti di Brenta e l’Adamello-Presanella. In quasi 1.000 erano presenti al via questa mattina lungo Corso Trento, il viale alberato nel centro di Pinzolo. Spettacolari tutti e tre i percorsi, in particolare il “Medio” (22 km) con passaggi alla malga Bandalors e al lago di Valagola e l’“Ultra” (49 km), sempre con partenza e arrivo a Pinzolo, ma decisamente più avventuroso. Il tracciato ha portato i coraggiosi partecipanti alla gara fino alle malghe Brenta Bassa e Brenta Alta, poi in Vallesinella per proseguire nella grande salita al rifugio Graffer (2.261 m slm) ancora circondato dalla neve. Paesaggi suggestivi hanno accompagnato la corsa, da quelli primaverili in valle e alle medie altitudini a quelli ancora invernali dai 2.000 metri in su.

Nel percorso “Ultra” la più veloce è stata Giulia Marchesoni (Us Carisolo) che si è presentata al traguardo in 5 ore 17 minuti e 25 secondi. Dopo di lei, al secondo posto, con un distacco di 5 minuti e 14 secondi è giunto Matteo Salmaso (Run Card), al terzo Mauro Mariotti con un distacco di + 8.58, quindi Marco Bellini (Polisportiva Unione 90) e Irene Saggin (Ultrabericus Team). Sul primo gradino del podio del tracciato “Medio” ha scritto il suo nome Marco Filosi (S.A. Valchiese) che ha concluso la gara in 1 ora 45 minuti e 17 secondi seguito dal compagno di squadra Devid Caresani (S.A. Valchiese) che ha chiuso con un distacco di +11.47, quindi, la terzo posto, troviamo Isaia Iori (+13.53), al quarto Marco Biondi ( Atletica Franciacorta Oxyburn, + 18.58), al quinto Daniele Melzani (Ssd Bagolino, +19.11). Infine, nello “Short”, la vittoria è andata a Roberto Pedroncelli (Atletica Paratico) che ha chiuso in 52 minuti e 32 secondi seguito da Alessandro Lopriore (Us Malonno, +3.11), Gianluca Campidelli (S.A. Valchiese, +3.41) e Maurizio Mutti (Atletica Gavardo, + 5.55)

Pinzolo, con numerosi servizi e strutture aperti, ha accolto calorosamente il popolo del Top Dolomites Outdoor Festival scrivendo le migliori premesse per la gara di domani, domenica 2 giugno. Alle 8 ci sarà la partenza della Top Dolomites Cycling, granfondo dalle Dolomiti al Garda con i due percorsi che l’hanno resa famosa: il “Lungo” di 117 km e il “Medio” di 75 km, entrambi con partenza e arrivo a Pinzolo.

Il “campo base” del Top Dolomites Outdoor Festival è stato allestito presso piazza San Giacomo con un villaggio animato dagli sponsor dell’evento e spazio coperto dedicato al food e alla musica.

Evento sportivo, dunque, ma con l’aggiunta di buona musica, tanto divertimento e particolare attenzione nel creare occasioni di sport e di festa per tutti.

I partecipanto provengono dall’Italia e da altre 16 nazionalità presenti (Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Regno Unito, Irlanda, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Cuba).

Tantissimi i volontari all’opera per organizzare l’evento al meglio: una squadra di 800 addetti ai lavori, dalle Forze dell’ordine ai gruppi Asa (Addetti alla segnalazione aggiuntiva) fino alle associazioni di volontariato.

La “Granfondo” (117 km), formula lunga della Top Dolomites Cycling in programma domani 2 giugno, ripercorre le epiche salite del Giro d’Italia come la salita al Passo Daone. Da Pinzolo il percorso di gara si dirige verso Stenico, quindi Fiavè, lago di Tenno, Arco e Riva del Garda rientrando dai passi del Ballino e Durone prima di affrontare l’ultimo tratto che porta al traguardo di Pinzolo. La “Mediofondo” (75 km) riprende invece la via del ritorno verso il traguardo un po’ prima, riguadagnando il passo verso la Val Rendena già a Fiavè.

Informazioni e iscrizioni su www.topdolomites.it.

VIABILITÀ

Domani, in occasione della Top Dolomites Cycling, ci saranno delle interruzioni alla viabilità. Da Spiazzo in direzione Pinzolo, la strada rimane chiusa dalle 6.45 alle 8.00 e dalle 9.30 alle 13.30. Tra Pinzolo e Tione (in entrambe le direzioni) la strada è chiusa dalle 7.45 alle 8.45 e dalle 9.30 alle 13.30. Nel tratto Riva del Garda-Arco-Tenno sono previsti possibili rallentamenti sulla S.P. 37 nei due sensi di marcia dovuti al passaggio dei partecipanti da Riva del Garda a Tenno e viceversa. Il tratto Pinzolo-Campiglio non è interessato alla gara. Per gli ospiti in arrivo o in partenza è consigliabile transitare da Dimaro-Val di Sole, anche per la direzione Brescia-Milano.

Gli orari di chiusura o riapertura possono subire variazioni ed essere quindi posticipati o anticipati in base ai tempi tecnici di svolgimento della manifestazione.

Le corse di Trentino Trasporti potrebbero subire variazioni o sospensioni è quindi importante tenere monitorato il sito trentinotrasporti.it per tutti gli aggiornamenti.