APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * SPAZI URBANI: «INAUGURATO IL NUOVO PARCO CALISTENICO, PER L’OUTDOOR ED IL BENESSERE OLISTICO»

Madonna di Campiglio: nuove aree dedicate all’outdoor e al benessere olistico. In viale Dolomiti di Brenta è stato inaugurato il nuovo Parco calistenico, uno spazio moderno che propone i migliori attrezzi per la ginnastica a corpo libero e l’allenamento all’aperto. L’iniziativa, primo passo di un più ampio progetto messo a punto dal Comune di Pinzolo, prefigura una Madonna di Campiglio rinnovata negli spazi urbani del paese, dal centro alla periferia, nel segno dell’outdoor e di una dimensione olistica del benessere. Il progetto, innovativo, prevede che la tecnologia “parli” continuamente alle persone invitandole a prendersi cura di sé attraverso aree relax dal design contemporaneo, isole attrezzate per la ginnastica, confortevoli postazioni per lo smart working e molto altro. Il pensiero sul quale poggia il percorso progettuale è quello di una “Madonna di Campiglio – La start up del benessere fisico e mentale”. In previsione ci sono anche la rivisitazione della Conca verde e il rinnovo dello Chalet laghetto.

Il volto di Madonna di Campiglio sta cambiando. In che modo? Attraverso un ampio progetto, ideato dal Comune di Pinzolo, che rivisita le aree pubbliche ispirandosi all’outdoor e al benessere olistico. Dopo che la scorsa estate è stato installato il nuovo sistema informativo/pubblicitario verso i residenti e gli ospiti attraverso totem elettronici (questo sistema outdoor e le novità dell’arredo urbano sono state realizzate dall’azienda StreetBox), oggi, in viale Dolomiti di Brenta, è stato inaugurato il nuovo Parco calistenico con gli attrezzi per la ginnastica a corpo libero allestito dall’azienda MyEquilibria, leader mondiale nella realizzazione di parchi calistenici.

Il Parco, che riqualifica un’area fino a poco tempo fa quasi abbandonata, è stato studiato sulle attività sportive del vivere in montagna (sci, arrampicata e trekking) e ha uno spazio dedicato alle persone con disabilità. Gli scopi sono di allenamento personale e ludico, ma anche agonistico in quanto parchi di questo tipo sono spesso utilizzati dagli atleti professionisti per allenarsi. Aspetti funzionali e scientifici si abbinano ad un’architettura che valorizza lo stile e il design italiani attribuendo all’area attrezzata un’immagine iconica che attira l’attenzione.

Seguirà, a breve, la presentazione del nuovo “salotto” all’aperto (area lounge) in piazza Brenta Alta, con pietre riscaldate e quindi fruibile anche nei mesi invernali. Progressivamente altri interventi si diffonderanno in tutta la località, fino a Campo Carlo Magno.

Il passaggio più importante? La riqualificazione, sempre in un’ottica outdoor e di benessere per il fisico e la mente, della Conca verde (saranno, tra gli altri interventi, create isole di allenamento dedicate a specifici target come le persone anziane o le donne in attesa di un figlio) e dello Chalet laghetto (all’interno saranno realizzate una palestra e postazioni per lo smart working) con un’attenzione spiccata per l’interconnessione tra gli spazi. Il nuovo Parco calistenico, ad esempio, è collegato, attraverso il ponticello che connette viale Dolomiti di Brenta alla Conca verde, alla parte sud del laghetto di Campiglio dove c’è lo Smart Hub, luogo di raccolta e restituzione dei dati raccolti dal progetto di ricerca sulla mobilità Mountain Progress Lab (Mpl), ma anche elegante area con postazioni per il lavoro a distanza.

La progettazione preliminare per la rivisitazione della Conca verde e dello Chalet laghetto, il cuore di Madonna di Campiglio insieme al centro del paese, seguendo l’idea del benessere, è stata affidata all’architetto Marco Casagrande, già autore del progetto di riqualificazione del Doss del Sabion.

“Le parole d’ordine di quanto abbiamo pensato – precisa Giuseppe Corradini, l’assessore del Comune di Pinzolo ai grandi eventi e alla qualità urbana che segue direttamente l’iniziativa e ne è l’ispiratore – sono il benessere olistico, che riguarda sia il fisico che la mente, e l’outdoor, declinati in varie forme e sfumature che andranno inserite in caselle diverse. Dalle royalties provenienti dall’outdoor pubblicitario (schermi led informativi e commerciali contestualizzati in un nuovo arredo urbano) sono reperite risorse che supporteranno l’aggiunta di nuovi tasselli. Il progetto complessivo – aggiunge l’assessore – si propone di riportare le persone a stare di più all’aria aperta, fruendone in modo positivo. In ogni angolo di Madonna di Campiglio ci sarà un’occasione per riflettere sulla cura e il benessere di sé e fare qualcosa, ad esempio workout outdoor, per vivere meglio. Il progetto “Madonna di Campiglio – La start up del benessere” si propone anche di rinvigorire l’anima della località”.

Il programma di novità in corso di attuazione guarda al paese di Madonna di Campiglio nella sua totalità e si integra con un’altra importante iniziativa sperimentale che ha preso il via all’inizio del 2024: Mountain Progress Lab, progetto sperimentale sviluppato da Audi insieme all’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, agli altri Enti territoriali e con il contributo scientifico di H-FARM e dell’Università degli Studi di Trento. L’obiettivo è quello di creare, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, un ecosistema di mobilità sostenibile a partire da una vasta operazione di raccolta dati che vede una flotta BEV (vetture con tecnologia Battery Electric Vehicle) di Audi Q4 e-tron appositamente equipaggiate con rilevatori mobili muoversi lungo 4 Eco-routes (strade individuate all’interno e nei dintorni di Campiglio) per registrare informazioni sulla qualità dell’aria, sui flussi di traffico, sulle aree più o meno frequentate. Un ulteriore tassello di Mpl è stata l’installazione di un Audi Smart Hub al laghetto che, oltre a rappresentare il quartier generale dell’iniziativa, propone postazioni per il lavoro a distanza liberamente fruibili a ospiti e residenti.

Da segnalare, infine, l’abbellimento degli ingressi sud e nord della galleria di circonvallazione del centro di Madonna di Campiglio previsto per il prossimo autunno.