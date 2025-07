APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “SKINNOVATION ITALIA“: «UN’ESPERIENZA ALPINA PER START-UP ED INNOVAZIONE (10-12 DICEMBRE)»

18.50 - giovedì 10 luglio 2025

Skinnovation approda in Italia, a Madonna di Campiglio – Un’esperienza alpina per startup e innovazione. Preparati a un evento sull’innovazione senza precedenti! Dal 10 al 12 dicembre 2025, la prima edizione italiana di Skinnovation, il principale evento europeo dedicato a startup e innovazione sugli sci, si terrà in esclusiva a Madonna di Campiglio.

Dopo un decennio di successi sulle Alpi austriache, Skinnovation diventa internazionale, portando il suo format vincente in Italia. Con un pubblico composto da leader aziendali, imprenditori, appassionati di innovazione, start up e investitori, l’evento crea una piattaforma dinamica per collaborazioni intersettoriali, nuove opportunità di business e idee all’avanguardia.

Cosa rende unica Skinnovation Italia?

Per due giorni e mezzo, i partecipanti si immergeranno in interventi di alto profilo, talk sulle piste e sessioni di networking nei rifugi sulle piste da sci, dando vita a un ecosistema dinamico di business e ispirazione. A differenza delle conferenze tradizionali, Skinnovation rompe gli schemi offrendo un’esperienza di networking premium ma informale, basata sulla passione comune per lo sci, favorendo connessioni autentiche e opportunità concrete.

Madonna di Campiglio: lo scenario perfetto per l’innovazione

Rinomata come una delle località sciistiche più affascinanti d’Europa, Madonna di Campiglio offre la fusione ideale tra innovazione globale e autenticità locale. L’evento valorizza il potenziale economico del Trentino, rafforzandone il ruolo come hub europeo per l’imprenditorialità e il pensiero orientato al futuro.

Punti salienti dell’evento:

Ispirazione & Innovazione: Speaker di rilievo dal mondo delle startup e delle aziende terranno discorsi nei rifugi di montagna e parteciperanno a tavole rotonde capaci di accendere l’ispirazione.

Corporate Networking: Un confronto intersettoriale tra aziende all’avanguardia, startup e investitori, ideale per costruire relazioni e co-creare.

Ski Lift Pitches: Gli investitori incontrano le startup che, durante una corsa in cabinovia, possono proporre la loro breve presentazione, un’esperienza di pitch davvero unica!

Esperienza in quota: Networking impareggiabile a 2.500 metri di altitudine con persone che condividono la passione per lo sci, oltre a un esclusivo programma parallelo che include, ad esempio, una gara di sci aperta a tutti i partecipanti.

Segna la data! 10–12 dicembre 2025 – Madonna di Campiglio, Italia

Innovazione ad alta quota. Business senza confini. Sei pronto a unirti al movimento?

Per ulteriori dettagli e opportunità di partnership, visita www.skinnovation.it