APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * PINZOLO E VAL RENDENA: «CON IL “TORINO FC 1906“ IN ARRIVO OGGI, IL CALCIO PROTAGONISTA DELL’ESTATE»

10.58 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Dal 17 al 27 luglio il Torino FC 1906 è in ritiro precampionato a Pinzolo. Per la seconda estate consecutiva il Torino Football Club sarà a Pinzolo per la preparazione precampionato. L’arrivo è previsto oggi insieme al nuovo mister Paolo Vanoli che dal primo luglio è alla guida dei Granata.

Nell’agenda del Torino, allenamenti aperti al pubblico, 2 amichevoli

(il 20 e il 27 luglio) e un saluto ufficiale (26 luglio).

Per la seconda estate consecutiva il Torino Football Club 1906 sceglie Pinzolo per il ritiro precampionato e la preparazione in vista della prossima stagione agonistica. Il fresco dei monti e la qualità delle strutture sportive e dei servizi messi a disposizione dalla località, sede di blasonati ritiri calcistici fin dal 1976, sono la cornice ideale per la preparazione dei Granata che, sotto la guida dell’allenatore Paolo Vanoli dal primo luglio, rimarranno in Trentino da oggi al 27 luglio.

Per i tifosi e gli appassionati di calcio saranno numerose le occasioni per vedere il Torino Football Club 1906 in azione, a partire dagli allenamenti mattutini e pomeridiani aperti al pubblico e gratuiti, proseguendo con i primi confronti sul campo e la presentazione della squadra al pubblico dei tifosi e appassionati di calcio.

Le partite amichevoli, che si terranno presso il campo sportivo Pineta a Pinzolo, saranno due: la prima il 20 luglio, alle ore 17, contro la Virtus Verona, la seconda il 27 luglio, alle ore 16, contro l’Us Cremonese.

Il 26 luglio ci sarà un altro momento importante e atteso, il saluto ufficiale della squadra che prenderà vita nella centralissima piazza Carera a Pinzolo con inizio alle 21.15.

Nello stesso periodo, dal 17 al 27 luglio, a Spiazzo, sarà in ritiro la Primavera del Torino che, il 20 luglio alle ore 15, presso il campo da calcio di Spiazzo, si confronterà in amichevole con il Real Vicenza. E non è tutto.

A Pinzolo, dal 26 luglio all’8 agosto, si svolgerà anche il ritiro dell’Us Cremonese e, dall’8 al 13 agosto, sarà presente il Parma Women mentre a Spiazzo, dal 4 all’11 agosto, terranno la preparazione le ragazze dell’Inter Femminile che, il 10 agosto, scenderà in campo contro il Parma Women.

I biglietti per seguire le partite amichevoli del Torino Fc sono acquistabili online su campigliodolomiti.it oppure il giorno stesso degli incontri al centro sportivo Pineta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 fino ad inizio incontro (biglietto unico 15 euro, gratuito per i bambini minori di 8 anni).

Uno sguardo al passato. Tra gli anni ‘80 e ‘90, precisamente nel 1986, 1987, 1991 e 1992, i Granata erano già stati a Pinzolo quattro volte per svolgere la preparazione. Negli anni Duemila, il loro ritorno conferma, ancora una volta, come Pinzolo, nel passato come oggi, sia un luogo ideale per chi pratica sport, ad alti livelli agonistici o solo per passione.

I ritiri organizzati in Val Rendena vedono impegnati, a diverso titolo, Dolomiti Sport Events, Trentino Marketing, Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Comune di Pinzolo, ACD Pinzolo Valrendena, Pro loco di Pinzolo, Comune di Spiazzo.