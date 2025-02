APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * PESCA – APERTURA STAGIONE 2025: «NELLE VALLI DEI FIUMI SARCA (22/2) E CHIESE (23/2)»

14.00 - sabato 15 febbraio 2025

Il 22 febbraio in Alto Sarca e il 23 febbraio in Alto Chiese, apre la stagione di pesca 2025. L’apertura della stagione di pesca in questo angolo del Trentino occidentale, è un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di questo sport, e quest’anno avrà luogo come da tradizione nell’ultimo weekend di febbraio. L’apertura ufficiale della stagione alieutica 2025 sarà sabato 22 febbraio in Alto Sarca e domenica 23 febbraio in Alto Chiese.

Nel Trentino occidentale, nelle valli attraversate dai fiumi Sarca e Chiese, la stagione di pesca 2025 continua a coniugare la passione per questo sport con l’impegno per la tutela dell’ambiente, promuovendo pratiche sostenibili e rispettose del territorio. Le associazioni pescatori dilettanti Alto Sarca e Alto Chiese, grazie a un’ampia offerta di servizi, valorizzano le acque e le risorse naturali del territorio, invitando i pescatori a vivere un’esperienza autentica nel rispetto del patrimonio naturale.

Anche quest’anno, sarà disponibile una varietà di permessi, acquistabili online e presso i rivenditori locali, con diverse opzioni che permettono di praticare le varie modalità di pesca e acquistare carnet a più giornate, a un prezzo conveniente.

Tra le opzioni più apprezzate, torna nel 2025 il Gold Fishing Pass, che offre l’opportunità di pescare per tre giorni consecutivi nelle acque dell’Alto Sarca e Alto Chiese. Questo pass è ideale per chi sceglie di praticare la pesca sostenibile catch & release, ed è valido su circa 500 chilometri di acque, senza necessità di prenotazione.

Riconfermato anche il Garda Dolomiti Superfishing, che consente l’accesso a tutte le acque del Trentino sud-occidentale, grazie alla collaborazione tra sei associazioni locali di pescatori. Il pass dà accesso a oltre 70 spot tra laghi, fiumi e torrenti nel cuore delle Dolomiti di Brenta, un luogo incantevole dove i pescatori possono sfidare numerose specie di pesci, tra cui trote marmorate, salmerini, temoli, lucci e persici.

Sempre nell’ottica della sostenibilità le associazioni offrono ai pescatori un’ampia varietà di servizi aggiuntivi. L’Associazione Pescatori dilettanti Alto Chiese propone, ad esempio, il servizio di noleggio biciclette, che consente di esplorare il tratto che va dal “Bar alla Diga” di Bissina fino all’inizio del sentiero della Val di Fumo. La prenotazione è obbligatoria al numero 348.8449115, permettendo a tutti di godersi la bellezza del paesaggio in modo ecologico e comodo.

Per una giornata di pesca indimenticabile, i visitatori possono affidarsi alle Trentino Fishing Guides, esperte guide locali che accompagnano i pescatori nei migliori spot. Con una conoscenza approfondita delle acque trentine, queste guide esperte offrono informazioni dettagliate su fauna ittica, tecniche di pesca e attrezzature consigliate. Grazie alla loro esperienza e passione, ogni giornata di pesca diventa un’opportunità unica di apprendimento e divertimento, sempre nello spot migliore a seconda delle condizioni climatiche e delle acque.

Inoltre, l’ospite può soggiornare presso i Trentino Fishing Lodge strutture ricettive di qualità selezionate con cura per garantire un’ospitalità eccellente e servizi esclusivi per i pescatori. Tra i vantaggi: orari elastici per i pasti, packet lunch con prodotti tipici del territorio e spazi per il deposito e il lavaggio delle attrezzature da pesca. Ogni struttura è inoltre dotata di un corner informativo sulla pesca in Trentino, facilmente accessibile, per consentire ai pescatori di avere tutte le informazioni necessarie.

Vantaggi e Servizi per i Pescatori nel 2025

Un unico permesso che dà accesso a numerose acque pescabili.

Possibilità di soggiornare nei Trentino Fishing Lodge, strutture selezionate per offrire il massimo comfort.

Guide esperte disponibili per supportare ogni appassionato nella scelta delle migliori zone di pesca.

Servizio di noleggio attrezzature da pesca.

Piazzole per la pesca alla pari, per garantire un’esperienza accessibile a tutti.

Webcam in tempo reale sui fiumi Sarca e Chiese, per monitorare costantemente le condizioni delle acque.

Acquisto dei permessi di pesca direttamente online, per una maggiore comodità.