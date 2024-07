APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * LA CENA È SERVITA: «IN TELECABINA CON TRAMONTO SULLE DOLOMITI DI BRENTA, SABATO 20 LUGLIO»

15.26 - giovedì 11 luglio 2024

Madonna di Campiglio: la cena è servita, in telecabina con tramonto sulle Dolomiti di Brenta. Una location particolare e suggestiva come la Telecabina Pinzolo-Campiglio Express, un team di chef selezionati, i sapori del territorio, l’incanto delle Dolomiti del Brenta al tramonto. Sono questi gli ingredienti principali dell’originale cena che si terrà sulla telecabina Pinzolo-Campiglio Express sabato 20 luglio.

Il ristorante gourmet più originale delle Alpi è pronto a presentare un’indimenticabile serata. Giunta alla quinta edizione, l’originale iniziativa ideata e organizzata dalla Pro loco di Madonna di Campiglio è pronta a presentarsi sul palcoscenico estivo di Madonna di Campiglio.

Ai fornelli dell’edizione 2024 troveremo quattro chef che rappresentano la migliore cucina territoriale del Trentino: Alfio Ghezzi, che oggi è alla guida dei ristoranti Bistrot e Senso (1 Stella Michelin) al Mart di Rovereto insieme a InAlto Dolomites a Moena, Antonio Lepore giovane executive chef alla Stube Hermitage (1 Stella Michelin) di Madonna di Campiglio, Veronica Forchielli da poco arrivata al ristorante Due Pini a Madonna di Campiglio e Giovanni D’Alitta che, dopo alcuni anni campigliani, ha avviato, a Mezzocorona, il ristorante Elementi.

Il menù vedrà i quattro chef esprimere il loro estro creativo, insieme alla tecnica e all’esperienza, in proposte gastronomiche espressione dei sapori, dei profumi e delle consistenze territoriali. Ad ogni stazione della telecabina sarà servito un piatto, dall’antipasto al dolce, ciascuno abbinato ad un vino dedicato… naturalmente trentino.

Lo speciale ristorante appeso al filo d’acciaio della telecabina Pinzolo-Campiglio Express, che si affaccia sullo spettacolare skyline delle Dolomiti di Brenta al tramonto, sarà un originale punto di vista per apprezzare, nel tempo di una serata, il paesaggio naturale che abbraccia Madonna di Campiglio e la migliore cucina di montagna.

L’inizio dell’evento è fissato alle 18 presso la terrazza della stazione principale in località Colarin, a Madonna di Campiglio. Dopo l’aperitivo di benvenuto sulla spettacolare terrazza vista Brenta, gli ospiti saranno accompagnati all’imbarco della cabina prenotata per poi accomodarsi all’interno e sedersi ad un comodo tavolo elegantemente imbandito. Sospesi in una “bolla” dai vetri trasparenti i commensali viaggeranno al di sopra di boschi e alpeggi apprezzando, nel frattempo, il menu proposto dai quattro chef.

L’organizzazione dell’atteso evento, a cura della Pro loco di Madonna di Campiglio, vede anche la collaborazione di Funivie Pinzolo, Moresco Group Service, Ferrari Trento, Surgiva.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, con diverse formule, che si possono acquistare su campigliodolomiti.it.