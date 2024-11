APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * CONVEGNO SU MOBILITÀ: «SI DISCUTERÀ DEL PRESENTE E DEL FUTURO, IL 21 NOVEMBRE»

14.32 - venerdì 8 novembre 2024

A Madonna di Campiglio, il 21 novembre, si discute della mobilità del presente e del futuro. Quali sono i trend globali e le preferenze di residenti e ospiti in tema di mobilità? Cosa ci dicono i dati sui trasporti e la qualità dell’aria relativi al nostro territorio? Come i flussi di mobilità potrebbero impattare meno sull’ambiente? Qual è la fotografia del presente e come ci immaginiamo la mobilità del futuro?

A queste e ad altre domande cercherà di rispondere il convegno più tavola rotonda “La mobilità tra oggi e domani” organizzato da Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e in agenda giovedì 21 novembre, presso il Palacampiglio, a partire dalle 16.30 (16.00 apertura sala, 16.30, inizio interventi).

L’incontro, che si inserisce all’interno di un ampio dibattito sull’evoluzione della mobilità e del turismo nell’arco alpino, proporrà alcune risposte mettendo insieme un duplice punto di vista: quello globale, con l’intervento di importanti relatori, dalla società di consulenza internazionale McKinsey & Company a Google Italy, da Audi Italia, che illustrerà i primi dati raccolti dal progetto MPL (Mountain Progress Lab), a Leitner che presenterà “ConnX®”, il primo sistema integrato in cui la funivia diventa minibus, e quello locale con l’intervento dei principali decisori del Trentino sul tema della mobilità e dei trasporti: da Trentino Trasporti al Parco Naturale Adamello Brenta.

Vediamo, di seguito, i dettagli.

I RELATORI DEL CONVEGNO

Porteranno il loro contributo: McKinsey & Company, con Michele Bertoncello, partner e responsabile settore automotive area Mediterraneo, che interverrà sul tema “Mobilità: trend globali e preferenze dei consumatori”, quindi Google Italy, con Giovanni Benassi, account executive & data & AI lead, che parlerà di “Analizziamo i dati. Trend digitali della mobilità nel turismo: come AI e dati impattano le strategie territoriali future”, poi Audi Italia con Federico Ferraro, direttore sviluppo rete Audi Italia, che illustrerà il progetto MPL attraverso l’approfondimento “Cosa facciamo già. Tecnologia, mobilità ed etica sociale per supportare uno sviluppo sostenibile: il caso Mountain Progress Lab”. Infine, Leitner S.p.A., con Stefano Lorenzi, project manager, che porterà all’attenzione del pubblico l’innovativo progetto della funivia-minibus attraverso l’intervento “Cosa possiamo fare. Una nuova soluzione di mobilità elettrica, flessibile, Hi-Tech, ecologica e connessa: “ConnX®” il primo sistema integrato in cui la funivia diventa minibus”.

GLI ENTI, LE ISTITUZIONI, LE AZIENDE E I RELATORI DELLA TAVOLA ROTONDA

Seguirà, a partire dalle 17.45, la tavola rotonda con protagonisti: Trentino Trasporti (Roberto Murru, direttore generale),Trentino Sviluppo (Mauro Casotto, direttore ambito infrastrutture abilitanti), Trentino Marketing (Giulia Dalla Palma, head of ATA & destination development), Parco Naturale Adamello Brenta Geopark (Matteo Viviani, direttore generale), OpenMove (Elisa Codognotto, account manager).

Alle 18.20 dibattito e conclusioni guidati dalla moderatrice dell’incontro Alessandra Schepisi, giornalista Radio 24 e Il Sole 24 Ore.

A seguire momento conviviale con presentazione di prodotti “km zero” del territorio.

Saranno presenti anche l’Assessore provinciale all’urbanistica, energia e trasporti Mattia Gottardi e l’Assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni.

Appuntamento, dunque, giovedì 21 novembre, dalle 16.30 alle 18.30, presso il Centro congressi di Madonna di Campiglio.

Dal punto di vista logistico si potrà parcheggiare comodamente al parking Spinale, ricevendo poi dagli organizzatori un ticket per l’uscita gratuita.

Altre informazioni al seguente link: