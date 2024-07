APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “CENA STELLATA IN TELECABINA”: «SVELATO IL MENÙ DEL 20 LUGLIO, INIZIO EVENTO ORE 18.00»

15.29 - mercoledì 17 luglio 2024

Madonna di Campiglio: un tripudio di sapori territoriali alla “Cena stellata in telecabina”. Svelato il menù della “Cena stellata” di sabato sera 20 luglio, fervono gli ultimi preparativi per allestire l’originale ristorante sulla telecabina Pinzolo-Campiglio Express. Le firme di quattro importanti chef, piatti che hanno il gusto della montagna, i più ricercati prodotti territoriali e la bellezza del tramonto sulle Dolomiti di Brenta accompagneranno gli ospiti che hanno scelto l’esperienza più esclusiva dell’estate campigliana.

Giunta alla quinta edizione, l’originale iniziativa ideata e organizzata dalla Pro loco di Madonna di Campiglio è pronta a regalare emozioni indelebili, ancora una volta.

Ai fornelli dell’edizione 2024 troveremo quattro chef che rappresentano la migliore cucina territoriale del Trentino: Alfio Ghezzi, che oggi è alla guida dei ristoranti Bistrot e Senso (1 Stella Michelin) al Mart di Rovereto insieme a InAlto Dolomites a Moena, Antonio Lepore giovane executive chef alla Stube Hermitage (1 Stella Michelin) di Madonna di Campiglio, Veronica Forchielli da poco arrivata al ristorante Due Pini a Madonna di Campiglio e Giovanni D’Alitta che, dopo alcuni anni campigliani, ha avviato, a Mezzocorona, il ristorante Elementi.

Nel menù che sarà servito con abilità nel momento di passaggio delle cabine alle varie stazioni, troviamo l’antipasto con cervo, ginepro e mirtillo (chef Veronica Forchielli – ristorante Due Pini), abbinato a vino Tenute Lunelli, Aliotto 2020, Toscana Rosso IGT); il primo piatto vedrà protagonista un plin al ripieno di malga, trombette, burro acido e timo serpillo (chef Giovanni D’Alitta – Elementi Ristorante) in abbinamento a Ferrari Maximum Blanc de Blancs, Trentodoc; quindi l’intermezzo con salmerino alpino, mugnaia al gin tonic, fragole di bosco ed erbe spontanee (chef Antonio Lepore – Stube Hermitage) accompagnato da Ferrari Maximum Rosè, Trentodoc; poi, il secondo piatto prevede gallina faraona in due cotture, porcini, nocciole e olivello spinoso (chef Alfio Ghezzi – Senso Mart) servito con Tenute Lunelli, Pietragrande 2023, Vigneti delle Dolomiti IGT; infine il dessert, che sarà una bavarese timo e caffè, gelatina di mora, cremoso yogurt, bubble cioccolato al caramello (chef Alessandro Bertaso – Moresco Group Service) in combinazione con Ferrari Maximum Demisec, Trentodoc.

L’inizio dell’evento è fissato alle 18 presso la terrazza della stazione principale in località Colarin, a Madonna di Campiglio. Dopo l’aperitivo di benvenuto sulla spettacolare terrazza vista Brenta, gli ospiti saranno accompagnati all’imbarco della cabina prenotata per poi accomodarsi all’interno e sedersi ad un comodo tavolo elegantemente imbandito. Sospesi in una “bolla” dai vetri trasparenti i commensali viaggeranno al di sopra di boschi e alpeggi apprezzando, nel frattempo, il menù proposto dagli chef.

L’organizzazione dell’atteso evento, a cura della Pro loco di Madonna di Campiglio, vede anche la collaborazione di Funivie Pinzolo e Moresco Group Service insieme al prestigioso supporto di Gruppo Lunelli, Audi, Birra Artigianale Impavida, Bontadi Caffè, Malga Montagnoli, Ciocomiti, Leitner Spa e Misconel.