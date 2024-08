APT GARDA TRENTINO * PARIGI 2024: «TITA E BANTI VINCONO LA FINALE OLIMPICA DELLA CLASSE “NACRA 17“, REGALANDO ALL’ITALIA LA DECIMA MEDAGLIA D’ORO »

17.43 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Garda Trentino d’oro: Tita e Banti bissano il trionfo olimpico. Come a Tokyo tre anni fa, il velista ambassador dell’APT e del Trentino con la romana Caterina Banti sale sul gradino più alto del podio a Marsiglia, dove hanno gareggiato anche Chiara Benini Floriani (ottima quinta) e Nicolò Renna.

A distanza di tre anni, il Garda Trentino si regala un altro bagno nell’oro. Oggi, giovedì 8 agosto, il trentino Ruggero Tita e la romana Caterina Banti hanno vinto la finale olimpica della classe Nacra 17 nel golfo di Marsiglia (Francia), replicando lo straordinario risultato di Tokyo nell’ultima edizione dei Giochi svoltasi nel 2021.

Dopo una serie di rinvii a causa della mancanza di vento (la finale si sarebbe dovuta disputare nel pomeriggio di ieri), i due velisti hanno saputo mantenere alta la concentrazione gestendo alla perfezione i quattordici punti di vantaggio sull’equipaggio argentino ottenuti nelle regate precedenti.

Il duo azzurro Tita-Banti ha infine chiuso al secondo posto la Medal Race (vinta dalla Francia) regalando all’Italia la decima medaglia d’oro di Parigi 2024 e, per la prima volta in una singola edizione dei Giochi, il secondo oro nella vela, dopo quello conquistato da Marta Maggetti nel windsurf femminile.

“Vincere il primo oro olimpico è difficile, ma il secondo lo è ancora di più – ha commentato il campione olimpico Ruggero Tita al termine della gara -. Oltre alla difficoltà di vincere per la seconda volta, sapevamo che ce ne sarebbero state altre, come l’avere meno tempo a disposizione per la preparazione rispetto a Tokyo, ma siamo davvero contenti di avercela fatta. Il prossimo obiettivo è quello di vincere la Coppa America e sono sicuro che Luna Rossa riuscirà a conquistarla.”

“Il secondo oro olimpico di Ruggero è un risultato che ci inorgoglisce come territorio e una conferma di quanto il Garda Trentino sia riconosciuto a livello mondiale come fucina di atleti che lo scelgono per vivere e allenarsi – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. Come Azienda per il Turismo siamo onorati di avere Ruggero Tita all’interno della nostra squadra di ambassador, così come Nicolò Renna e Chiara Benini Floriani, anche loro presenti a Parigi 2024.”

Tita è infatti uno dei testimonial per la vela di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. – oltre che del Trentino -, così come i compagni di Parigi 2024 Chiara Benini Floriani, classificatasi quinta nella classe ILCA 6, e Nicolò Renna, per la classe iQFOiL.

Il risultato di oggi del catamarano azzurro si aggiunge ai numerosi titoli già conquistati dal duo nella disciplina del catamarano misto foiling Nacra 17, confermando un palmares senza eguali con due ori olimpici, quattro titoli mondiali e quattro europei