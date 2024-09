APT GARDA TRENTINO * “NEXTGEN“: «IL NUOVO PROGETTO RIVOLTO A TUTTE LE NUOVE LEVE, CHE OPERANO NELLE ATTIVITÀ RICETTIVE»

17.00 - giovedì 26 settembre 2024

Garda Trentino NextGEN chiama a raccolta i giovani imprenditori del territorio. L’APT ha incontrato i più giovani che operano nelle attività ricettive, ristorative e commerciali del territorio per disegnare insieme il futuro della destinazione. Nutrita partecipazione al primo appuntamento presso l’Agritur Madonna delle Vittorie Garda Trentino NextGEN.

Il percorso partecipato con il territorio che ha portato alla definizione del posizionamento Stay Young, alla creazione di un masterplan di destinazione e a una nuova governance condivisa con amministrazioni e stakeholder del Garda Trentino, sta vivendo una nuova fase evolutiva.

Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha infatti deciso di coinvolgere i giovani operatori locali lanciando Garda Trentino NextGEN, il nuovo progetto rivolto a tutte le nuove leve che operano nelle attività ricettive, ristorative e commerciali del Garda Trentino.

Il primo incontro ufficiale si è tenuto ieri, mercoledì 25 settembre, presso l’Agritur Madonna delle Vittorie di Linfano con la partecipazione del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, del Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, del Consigliere del CdA con delega NextGEN Mattia Detoni, del referente del progetto Daniele Tonelli e di oltre 40 giovani imprenditori del territorio.

L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione per conoscersi, scambiare idee e gettare le basi di una squadra pronta a promuovere e governare il cambiamento. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello infatti di ascoltare e raccogliere spunti dalle giovani leve del territorio e stimolare visioni innovative capaci di tradursi in progetti significativi per il futuro del turismo e della destinazione nel suo complesso.

Dopo il primo incontro di ieri, in cui si sono già discussi temi importanti come la mobilità interna alla destinazione, Garda Trentino NextGEN muoverà rapidamente nuovi passi, primo tra tutti la creazione del Core Team, gruppo direttivo distretto che si occuperà direttamente di sviluppare iniziative concrete e contribuire attivamente alla strategia turistica della destinazione.

Con il supporto dell’APT, i giovani imprenditori saranno quindi protagonisti di un processo decisionale che punta a consolidare il posizionamento Stay Young e a rendere il Garda Trentino una destinazione sempre più attenta e orientata alle nuove generazioni.

“Questo progetto nasce per dare una voce a tutti quei giovani che negli ultimi anni sono diventati proprietari di attività ricettive, ristorative e commerciali, sia per passaggio generazionale che per slancio imprenditoriale personale o che lavorano all’interno di queste realtà. Garda Trentino NextGEN nasce proprio per questo, per ragionare assieme a quella che sarà la classe dirigente del domani e sono sicuro che apporterà un grande contributo alla struttura di governance che abbiamo impostato per il nostro territorio” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

“È fondamentale riconoscere il valore che i giovani imprenditori del nostro territorio portano con sé: nuove idee, spunti e stimoli che offrono un punto di vista inedito sulle sfide più importanti della nostra destinazione. Ascoltare la loro voce ci permette di guardare certi temi da un’altra prospettiva, aprendo la strada a soluzioni innovative per il futuro del Garda Trentino” – ha concluso il Consigliere del CdA con delega NextGEN Mattia Detoni.