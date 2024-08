APT GARDA DOLOMITI * TRENTINO D’AUTORE: «CON SILVIA PEDERZOLLI E COSTANZA DIQUATTRO, TERME DI COMANO (20 E 23/8)»

10.05 - lunedì 19 agosto 2024

Trentino d’Autore, gli appuntamenti con Silvia Pederzolli e Costanza DiQuattro. Gli incontri si terranno domani e venerdì alle ore 17:30 presso il Parco Termale di Comano, mentre in caso di maltempo si svolgeranno presso la Sala Dolomiti al Grand Hotel Terme di Comano.

Domani, martedì 20 agosto alle ore 17:30, il Parco Termale di Comano ospiterà la giovane scrittrice trentina Silvia Pederzolli che presenterà Fino all’Avalon (Isenzatregua), un nuovo avvincente romanzo che intreccia amicizia, amore, combattimenti, magia, mostri. Dopo “Amor gitano”, una nuova avventura fantasy che mescola la cultura celtica con l’universo angelico, attraverso la storia di Myriam, una giovane ragazza dotata, fin dalla nascita, di poteri di cui è inconsapevole, ma che si troverà a dover proteggere, svelando oscuri segreti.

Venerdì 23 agosto, sempre alle 17:30, la protagonista sarà la scrittrice e drammaturga Costanza DiQuattro con L’ira di Dio (Baldini+Castoldi). In un ordito sapiente di realtà e fantasia, questo libro è il ritratto di un uomo – padre Bernardo – straziato tra dubbio e rinascita, che della resilienza fa il proprio riscatto, scorgendo nel passato irrisolto la promessa di un nuovo futuro. Sullo sfondo, la Sicilia che l’autrice come sempre sa raccontare: calda e sanguigna, dissoluta e antica, qui più densa e ferita, ma ancora umana come nessuna.

Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Prosegue fino al 28 agosto presso le Terme di Comano anche l’iniziativa dedicata ai più piccoli “Trentino d’Autore Kids” con la mostra dal titolo “Tra le pagine. Una passeggiata dentro i libri di Beatrice Alemagna” (lunedì-sabato: 8:30-12:30 e 14:00-17:00, domenica: 8:30-12:00).