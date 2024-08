APT GARDA DOLOMITI * “TRENTINO D’AUTORE“: « CON DE GIOVANNI – VIOLA E COTTARELLI, AL PARCO TERMALE DI COMANO (6-7-9 AGOSTO) »

09.14 - lunedì 5 agosto 2024



Trentino d’Autore, gli appuntamenti con Maurizio De Giovanni, Antonella Viola e Carlo Cottarelli. Gli incontri si terranno alle ore 17:30 presso il Parco Termale di Comano, mentre in caso di maltempo si svolgeranno presso l’Auditorium delle Terme con la presente siamo lieti di segnalare gli appuntamenti di questa settimana per la rassegna letteraria “Trentino d’Autore”.

Domani, martedì 6 agosto alle ore 17:30, il Parco Termale di Comano ospiterà Maurizio De Giovanni, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, che presenterà il suo libro Pioggia per i bastardi di Pizzofalcone (Einaudi), regalando un’altra avvincente puntata della celebre serie di romanzi thriller.

Un omicidio che appare privo di movente mette infatti di nuovo alla prova i Bastardi. Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti del commissariato di Pizzofalcone si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori, arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.

Mercoledì 7 agosto, sempre alle ore 17:30 presso il Parco Termale di Comano, la protagonista sarà Antonella Viola, scienziata, divulgatrice e professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dell’Università di Padova, che presenterà Il tempo del corpo. Il sole, il sonno e il ritmo della vita (Feltrinelli).

Perché ci sentiamo sempre stanchi? Perché facciamo fatica ad addormentarci o ci svegliamo di continuo? Come possiamo aiutare il corpo a riposare? Il tempo del corpo ci svela la scienza dietro tutti questi meccanismi e Antonella Viola sarà una guida d’eccezione che, con gli strumenti rigorosi, creativi e sorprendenti della ricerca scientifica, farà entrare nelle nostre vite il concetto di tempo biologico, aiutandoci a organizzare le giornate in modo da concedere al nostro corpo il tempo di cui ha felicemente bisogno.

Infine, venerdì 9 agosto alle 17:30, sempre presso il Parco Termale di Comano, l’ultimo protagonista della settimana sarà l’economista Carlo Cottarelli che presenterà Dentro il Palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere (Mondadori). Un libro che restituisce una sincera fotografia delle nostre istituzioni e immagina come potranno evolversi la politica e l’economia italiana ed europea se proseguono le tendenze attuali, compresa la riforma costituzionale sul premierato.

Cottarelli è stato direttore degli Affari fiscali del Fondo Monetario internazionale, Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica e Direttore esecutivo nel Board del Fondo monetario internazionale. Oggi dirige l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e insegna nella stessa Università.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

In caso di maltempo, gli incontri saranno spostati presso l’Auditorium delle Terme (e non al Grand Hotel Terme di Comano come segnalato nelle locandine).

In aggiunta agli incontri, proseguono altre due iniziative, una dedicata ai più piccoli, l’altra alla solidarietà. La prima riguarda “Trentino d’Autore Kids” con la mostra dal titolo “Tra le pagine. Una passeggiata dentro i libri di Beatrice Alemagna” che si terrà fino al 28 agosto presso le Terme di Comano (lunedì-sabato: 8:30-12:30 e 14:00-17:00, domenica: 8:30-12:00).

“D’Autore e Solidale” ha scelto quest’anno la collaborazione con Still I Rise, sezione Trentino Alto Adige con la quale verrà allestita la mostra fotografica “Through our eyes” fino al 16 agosto, presso la Biblioteca Giudicarie Esteriori: un progetto fotografico realizzato da 156 studenti e studentesse delle scuole di “Still I Rise” a Samos, nel Nord Ovest della Siria e a Nairobi. Le loro fotografie racconteranno da un punto di vista inedito la vita negli hotspot della Grecia, nei campi per sfollati interni e nelle baraccopoli (martedì – venerdì – sabato: 10:00-12:00 e 14:30-19:00, mercoledì: 14:30-19:00, giovedì: 10:00-12:00, 14:30-19:00 e 20:00-22:00).