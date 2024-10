APT GARDA DOLOMITI * “TRENTINO BUSINESS RUN“: «GRUPPO CASSA CENTRALE, IL 10/10 AL VIA LA PRIMA CORSA AZIENDALE NON COMPETITIVA»

16.21 - mercoledì 2 ottobre 2024

Oltre 1.200 runner per il debutto della Trentino Business Run. Giovedì 10 Ottobre si svolgerà a Riva del Garda la prima corsa aziendale trentina: al via della Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run saranno rappresentate ben 56 aziende, nel segno del team building e di uno stile di vita sano.

Mancano ormai pochissimi giorni alla Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run, la prima corsa aziendale non competitiva trentina, che si terrà giovedì 10 ottobre a Riva del Garda. Il programma è stato presentato oggi, mercoledì 2 ottobre, presso la sede di Trentino Marketing a Trento, in conferenza stampa, alla quale hanno partecipato tra gli altri: la Vicepresidente e Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa, l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la Presidente di COMMUNICO ITALIA SSD A RL Patrizia Pederzolli Deissenberger e diversi rappresentanti delle aziende partecipanti.

Organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e dall’agenzia di eventi COMMUNICO ITALIA SSD A RL, la corsa si svolgerà a partire dalle ore 18:00 lungo un percorso di 6 km vista lago, con partenza e arrivo in Piazza III Novembre. L’evento, riservato esclusivamente alle aziende private e pubbliche del Trentino, ha come obiettivo quello di unire sport e benessere aziendale, trasformando la partecipazione in una preziosa occasione di team building.

Le finalità del progetto sono state ben comprese da numerose aziende del territorio, che hanno colto questa iniziativa come un’opportunità per migliorare la coesione tra i propri dipendenti. Ben 56 aziende, infatti, prenderanno parte alla corsa, per un totale di oltre 1.200 partecipanti attesi: fra le realtà al via, Gruppo Cassa Centrale – title sponsor dell’evento -, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, Riva del Garda Fierecongressi, Aquafil, Siemens Energy Transformers S.r.l. e la stessa APT Garda Dolomiti, a dimostrazione dell’entusiasmo e dell’interesse che questo evento ha suscitato sul territorio.

Il programma dell’evento sarà il seguente:

Ore 15:00 – 17:30 | Consegna pacchi gara

Ore 17:00 | Apertura Zona Partenza

Ore 18:00 | Inizio corsa

Ore 20:00 | Fine corsa

Ore 20:00 | After Run Party con pasta party e DJ set

Ore 20:30 | Cerimonia di premiazione

La distribuzione dei pacchi gara e dei pettorali, gli spogliatoi e il deposito borse saranno gestiti presso il Palavela di Riva, mentre l’evento avrà il suo culmine con le premiazioni e l’After Party con DJ set presso la splendida Spiaggia degli Olivi, dove i partecipanti potranno rilassarsi e festeggiare insieme. In caso di maltempo, tutte le attività si svolgeranno al Palavela.

HANNO DETTO:

Francesca Gerosa, Vicepresidente e Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento: “Questa iniziativa è un esempio perfetto di coesione sociale. Rivolgiamo un grande interesse nei confronti del benessere sul luogo di lavoro, e l’idea di questi eventi all’interno del contesto e dell’orario lavorativo è di certo nuova e vincente. È importante lavorare insieme per le ‘buone prassi’, promuovendo l’attività fisica, non solo per i nostri giovani ma anche per gli adulti già in età lavorativa, sottolineando quanto sia bello farlo insieme. Voglio ringraziare e complimentarmi con le aziende partecipanti, che hanno dimostrato un particolare interesse al benessere delle proprie strutture e a creare momenti di coesione.”

Roberto Failoni, Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento: “Si tratta di un’iniziativa, in questo momento, unica in Trentino che rappresenta una grande opportunità che è stata colta dal mondo del turismo e non. Sono ben 1.200 i partecipanti che con la loro presenza danno un messaggio positivo di incontro e confronto tra aziende di varie categorie. Sarà di certo l’ennesimo prodotto vincente del Trentino che potrebbe essere riproposto anche in altre zone del territorio.”

Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing: “Ogni volta sottolineiamo l’importanza delle relazioni che si instaurano tra chi lavora nel turismo e i nostri ospiti: per questo, l’attenzione che riserviamo a chi con noi lavora per rendere forte il Trentino anche da questo punto di vista è un investimento per l’oggi ma anche per il domani. Sono certo che questo sia lo spirito profondo di questa iniziativa, e anche per questo troverà in Trentino Marketing supporto non solo oggi ma anche per le edizioni future.”

Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.: “Come Presidente di APT Garda Dolomiti, sono estremamente soddisfatto dell’interesse suscitato da questa prima edizione della Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run. La partecipazione di un numero così elevato di aziende e la presenza di oltre 1.200 partecipanti confermano la forza e l’attrattività di questo nuovo format. Siamo inoltre orgogliosi di aver avuto il supporto di sponsor di prestigio, come il Gruppo Cassa Centrale, che ci ha affiancato come title sponsor o di Riva del Garda Fiere&Congressi come content sponsor. Quest’edizione rappresenta per noi un anno zero, ma l’evento ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso per il futuro.”

Patrizia Pederzolli Deissenberger, Presidente di COMMUNICO ITALIA SSD A RL: “Per noi è stata una sfida che si è rivelata vincente. Ringrazio molto le aziende che hanno avuto la sensibilità di iscrivere i propri dipendenti: si tratta di un evento che verte sul concetto di well-being, ma consente anche ai trentini di godersi il territorio – non a caso il percorso scelto è proprio sul Lungolago, per esaltare le potenzialità di Riva. Puntando ad un concetto di team building, abbiamo pensato ad una corsa non competitiva e ad andamento libero, perciò non verrà premiato il più veloce ma particolari categorie, perché vogliamo che sia una corsa inclusiva.”