APT GARDA DOLOMITI (TN) * VELE “A TEMPO PIENO”: «PRESENTATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI INTERNAZIONALI CON 250 GIORNATE DI REGATE»

19.12 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

Vele “a tempo pieno” nel 2025 del Garda Trentino. Presentato il calendario degli eventi internazionali con 250 giornate di regata sulle acque dell’Alto Garda fino a novembre. In più un anniversario importante: la sezione rivana della Lega Navale Italiana compie 40 anni.

Tra vento ed onde, le acque azzurre del Garda Trentino si preparano ad accogliere un nuovo ed entusiasmante anno all’insegna della vela. Oggi, giovedì 27 febbraio, presso il Circolo Vela Torbole, è stato presentato il calendario delle regate che nel 2025 saranno protagoniste nell’Alto Garda, dal 1° marzo al 1° novembre.

La conferenza stampa, organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e dal Consorzio Garda Trentino Vela, ha visto la partecipazione – tra gli altri – della Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, del Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, del Sindaco del Comune di Arco Alessandro Betta, della Vicesindaca del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, della Vicesindaca del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, dell’Assessore allo Sport del Comune di Arco Dario Ioppi, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, del Presidente XIV Zona FIV Gianpaolo Montagni, del Presidente pro tempore del Consorzio Garda Trentino Vela e del Circolo Surf Torbole Armando Bronzetti, del Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini, del Presidente della Fraglia Vela Riva Andrea Camin, del Presidente del Circolo Vela Arco Carlo Pompili, del Vicepresidente dell’Associazione Vela Lago di Ledro Massimo Cigalotti e delle autorità militari.

“La vela si conferma sempre più un’attività praticabile durante tutto l’anno. È fondamentale lavorare per equilibrare i flussi turistici, e da questo punto di vista la vela rappresenta un’opportunità strategica, grazie anche alla capacità organizzativa dei nostri circoli, che inseriscono regate nei periodi in cui il territorio ne ha maggiormente bisogno. Si tratta di uno sport inclusivo, capace di lasciare un segno nei giovani che visitano la nostra destinazione: la vela è, infatti, un seme che contribuisce alla crescita del turismo futuro”, ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.

Il calendario di oltre 75 regate e 250 giornate di competizioni conferma il territorio, ancora una volta, come polo internazionale per la vela. Dopo i Campionati Italiani Classi Olimpiche, i Campionati Italiani Classi in Doppio e i Trentino 2024 Youth Sailing World Championships, che hanno visto la partecipazione di 431 atleti U19 da 71 nazioni, i circoli del Consorzio Garda Trentino Vela uniscono le forze per ospitare il terzo grande evento del calendario FIV, i Campionati Italiani Classi Singole, con oltre 1.000 giovani velisti che si sfideranno nelle classi Optimist, ILCA4, ILCA6, Waszp, Techno293 e iQFOiL.

La presenza di eventi di questa importanza è resa possibile non solo dalle condizioni di vento ideali, ma anche dalla tradizione consolidata e dalla capacità organizzativa dei circoli locali. Il Garda Trentino vanta infatti la presenza di circoli velici storici: la Fraglia Vela Riva – il più longevo, che nel 2028 festeggerà il suo centenario -, il Circolo Vela Arco e il Circolo Surf Torbole che hanno oltre quarant’anni di attività, il Circolo Vela Torbole e l’Associazione Vela Lago di Ledro che nel 2024 hanno compiuto 60 anni di attività, e infine la Lega Navale Italiana di Riva del Garda che quest’anno celebrerà il suo 40esimo anniversario.

“Tra i circoli è essenziale avere unità di intenti: il nostro obiettivo è una gestione sempre più professionale delle competizioni in acqua. Vogliamo rendere la vela un’attività sempre più destagionalizzata, fruibile per 365 giorni l’anno: con Trentino Marketing stiamo lavorando proprio su questo aspetto, con un progetto che ha la sua sede presso il Circolo Vela Torbole, ma che è a disposizione di tutti i circoli affinché il lago possa essere utilizzato anche nei mesi invernali, da novembre a febbraio. Sono certo che nei prossimi anni assisteremo a un ulteriore sviluppo in questa direzione che rappresenta un segnale forte per il mondo della vela”, ha aggiunto il Presidente Rigatti.

Non solo competizioni: i circoli velici offrono infatti anche scuole vela, squadre agonistiche e clinic internazionali, contribuendo a un turismo sportivo di qualità, con oltre 300.000 presenze e 50.000 arrivi annui, di cui 10.000 regatanti, 2.000 allenatori e 13.000 accompagnatori.

“Il Garda Trentino è un luogo iconico, dove il lago si fonde armoniosamente con lo spettacolo delle montagne, creando un contesto straordinario che offre sport e competizioni difficilmente replicabili altrove. Con il Consorzio Garda Trentino Vela, i circoli e l’APT, lavoriamo per rendere il lago vivace e attrattivo tutto l’anno per residenti, ospiti e naturalmente gli sportivi, grazie a un fitto calendario di regate di livello nazionale e internazionale che estendono la stagionalità e distribuiscono in modo più equilibrato le presenze e il valore economico”, ha dichiarato Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing.

Oltre ai numeri, ciò che rende il Garda Trentino un polo d’eccellenza è la sua capacità di evolversi e abbracciare le nuove tendenze della vela per aumentare sempre di più la qualità. Il foil, ad esempio, sta trasformando la vela moderna, e il Garda Trentino è tra i protagonisti di questa rivoluzione. Nel windsurf, infatti, è consolidata la presenza di eventi foil, con la classe olimpica iQFOiL, il mondiale Formula Foil, la One Hour Classic (quest’anno suddivisa in due weekend distinti: 14-15 giugno per la categoria pinna e 21-22 giugno per il foil), così come nella vela con il circuito 69F.

Sempre più circoli infatti stanno incorporando il foil nelle loro attività agonistiche e nelle scuole vela, come dimostrano la squadra Waszp del Circolo Vela Arco e la squadra Switch del Circolo Vela Torbole.

L’innovazione va di pari passo con il talento: il Garda Trentino non è solo un palcoscenico di prestigio, ma anche una fucina di campioni, che hanno conquistato successi internazionali nell’ultima stagione e che rappresentano il territorio nel mondo. Tra questi, il campione olimpico Parigi 2024 (Nacra17), timoniere Red Bull Italy SailGP e membro del Team Luna Rossa Prada Pirelli (America’s Cup) Ruggero Tita, il Campione del Mondo iQFOiL Nicolò Renna, il Campione del Mondo IFCA Slalom Bruno Martini e la velista classe ILCA6 Chiara Benini Floriani, quinta alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Parlare di vela e di Garda Trentino in ambito olimpico è quasi pleonastico, considerando che metà della squadra olimpica italiana è nata e cresciuta in questo territorio. Al di là dei numerosi successi sportivi, Ruggero Tita ha compiuto un’impresa straordinaria nella storia della vela e dello sport italiano: con una probabilità dello 0,3% di conquistare la medaglia d’oro per due Olimpiadi consecutive, è riuscito a realizzare questo grandissimo risultato”, ha aggiunto la Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora. “La socialità e la collaborazione sono valori fondamentali nella vela, uno sport che insegna l’importanza del lavoro di squadra. Non a caso il detto recita ‘siamo tutti sulla stessa barca’, ovvero che il saper collaborare è essenziale”.

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione spiccano:

43° Lake Garda Meeting Optimist (17-20 aprile, Fraglia Vela Riva) – La più grande regata monoclasse al mondo con oltre 1.000 giovani velisti

– La più grande regata monoclasse al mondo con oltre 1.000 giovani velisti iQFOiL Y&J International Games (6-10 maggio, Circolo Surf Torbole) – Gara di tavola olimpica, tappa fondamentale per le giovani promesse della disciplina

– Gara di tavola olimpica, tappa fondamentale per le giovani promesse della disciplina Italia Cup ILCA (9-11 maggio, Fraglia Vela Riva) – Evento di riferimento per le classi ILCA4, ILCA6 e ILCA7

– Evento di riferimento per le classi ILCA4, ILCA6 e ILCA7 RRD One Hour Classic Fin (14-15 giugno, Circolo Surf Torbole) – La regata più iconica del Circolo Surf Torbole, nella quale il vincitore è il windsurfista che riesce a percorrere più lati in un’ora di tempo

– La regata più iconica del Circolo Surf Torbole, nella quale il vincitore è il windsurfista che riesce a percorrere più lati in un’ora di tempo 50° Optimist d ’ Argento (19-21 giugno, Circolo Vela Torbole) – La regata più longeva del Garda Trentino che ogni anno attira centinaia di giovani timonieri

’ – La regata più longeva del Garda Trentino che ogni anno attira centinaia di giovani timonieri RRD One Hour Classic Foil (21-22 giugno, Circolo Surf Torbole) – Spin-off della One Hour Classic dedicata alle tavole foil

– Spin-off della One Hour Classic dedicata alle tavole foil J70 Mixed Plus World Championship (24-29 giugno, Circolo Vela Torbole) – Edizione inaugurale dei mondiali misti di questa classe in costante crescita

– Edizione inaugurale dei mondiali misti di questa classe in costante crescita OM International Ledro Match Race (26-29 giugno, Associazione Vela Lago di Ledro) – Per la terza volta questo evento sarà inserito nel circuito del World Match Racing Tour, i cui vincitori sono riconosciuti da World Sailing come campioni del mondo di Match Racing

– Per la terza volta questo evento sarà inserito nel circuito del World Match Racing Tour, i cui vincitori sono riconosciuti da World Sailing come campioni del mondo di Match Racing 29er European Championships (1-8 luglio, Fraglia Vela Riva) – Oltre 250 equipaggi da 20 nazioni si sfideranno nelle acque del Garda Trentino

– Oltre 250 equipaggi da 20 nazioni si sfideranno nelle acque del Garda Trentino IFCA Slalom European Championships (22-27 luglio, Circolo Surf Torbole) – Quest’anno saranno assegnati i titoli europei slalom e foil

– Quest’anno saranno assegnati i titoli europei slalom e foil Campionati del Mondo della classe Europa (1-7 agosto, Circolo Vela Torbole)

Ora Cup Ora (8-10 agosto, Circolo Vela Arco) – 30° edizione della regata Optimist

– 30° edizione della regata Optimist Fireball World Championship (22-30 agosto, Circolo Vela Arco) – Campionato mondiale per una classe che combina maneggevolezza e alte prestazioni

– Campionato mondiale per una classe che combina maneggevolezza e alte prestazioni Campionati Italiani Classi Singole (2-7 settembre, Consorzio Garda Trentino Vela) -Oltre 1.000 giovani velisti si sfideranno nelle classi Optimist, ILCA4, ILCA 6, Techno293, iQFOil

-Oltre 1.000 giovani velisti si sfideranno nelle classi Optimist, ILCA4, ILCA 6, Techno293, iQFOil Formula Windsurfing Foil World Championships (9-13 settembre, Circolo Surf Torbole) – Il foil continua la sua espansione con un campionato mondiale di altissimo livello

– Il foil continua la sua espansione con un campionato mondiale di altissimo livello OK Dinghy World Championship (12-19 settembre, Circolo Vela Arco)

RS Feva European Championships (2-5 ottobre, Fraglia Vela Riva) – Regata dedicata ai giovani velisti under 15

– Regata dedicata ai giovani velisti under 15 Halloween Cup (29 ottobre – 1 novembre, Circolo Vela Torbole) – Chiusura della stagione con oltre 400 giovani timonieri in gara.

“Il Lago di Garda è unito nella sua identità, ma l’Alto Garda, in termini di regate, rappresenta un livello superiore, grazie alla capacità di organizzare regate di qualsiasi tipologia. Il nostro compito è strutturare al meglio il sistema dei giudici di gara, le infrastrutture e l’intero meccanismo necessario a garantire sicurezza in acqua. Abbiamo stimato che, quest’anno, si raggiungeranno 1.500 giornate di regata in termini di presenza dei giudici, un impegno che richiede una pianificazione strutturata e un elevato livello di professionalità. L’obiettivo è fornire un supporto concreto ai circoli, valorizzando il loro lavoro e garantendo un’organizzazione efficiente, creando sinergie per ottenere risultati sempre più ambiziosi”, ha concluso il Presidente XIV Zona FIV Gianpaolo Montagni.