APT GARDA DOLOMITI (TN) * RONZO-CHIENIS: «L’HOTEL MARTINELLI CELEBRA I 50 ANNI DI VACANZE DELLA SIGNORA FRANCHI, IN VAL DI GRESTA»

L’Hotel Martinelli celebra 50 anni di vacanze in Val di Gresta. La storica struttura di Ronzo-Chienis festeggia la signora Franchi che, dal 1974, ha scelto come meta per le sue vacanze estive il relax e la natura dell’orto biologico del Trentino.

La Val di Gresta, che da gennaio rientra nell’ambito turistico di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., si presenta come la destinazione ideale per coloro che desiderano vivere una vacanza rilassata nell’entroterra, assaporando cibi sani e biologici circondati dalla natura.

Ne è un esempio la signora Ernesta Franchi, originaria di Varese, che dal 1974 insieme alla sua famiglia si reca ogni anno per le vacanze estive a Ronzo-Chienis presso l’Hotel Martinelli, costruendo negli anni una vera e propria storia di fedeltà e amore per il Trentino e in particolare per la Val di Gresta.

Da trent’anni la struttura ospita insieme alla signora Franchi anche la sua famiglia, segno di come il turismo sia in grado di costruire legami duraturi tra le persone e il territorio: “L’aspetto speciale di questa famiglia è la continuità nel soggiornare da noi nonostante le vicissitudini della vita, dando – a me e ai miei collaboratori – la forza e la motivazione nel proseguire e migliorare sempre più nel nostro lavoro di accoglienza” – ha commentato il titolare della struttura Mirko Martinelli.

Per omaggiare questo importante rapporto, si è celebrato ieri, lunedì 12 agosto, un momento conviviale insieme alla signora Franchi e alla sua famiglia, al quale erano presenti anche il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis Gianni Carotta e il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti: “È davvero per noi un piacere incontrare degli ospiti così fedeli al nostro territorio: non solo è un grande segno di fiducia e apprezzamento per quello che offriamo, ma è anche uno stimolo per continuare a migliorare la qualità dei nostri servizi ed esperienze. Colgo l’occasione anche per ringraziare la famiglia Martinelli per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni nel costruire un’ospitalità di alto livello e rappresentativa delle peculiarità della Val di Gresta” – ha dichiarato Rigatti.