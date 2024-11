APT GARDA DOLOMITI (TN) * PROGRAMMA INVERNALE: «CON EVENTI E ATTIVITÀ PER ADULTI E BAMBINI, RICONFERMATA LA CASA DEL GRINCH»

16.12 - martedì 12 novembre 2024

Il Garda Trentino accende le luci di un inverno incantato. Svelato ad Arco il ricco calendario invernale, tra mercatini storici, eventi, attività ed experience. Per la gioia dei più piccoli, riconfermata anche quest’anno la casa del Grinch nella suggestiva location del Bastione di Riva del Garda.

Con i suoi borghi pittoreschi e l’aria che profuma di festa, il Garda Trentino è pronto ad accendersi di luci e colori per accogliere la stagione più fredda dell’anno, con eventi e attività che promettono meraviglia ad adulti e bambini.

Il ricco programma invernale è stato presentato oggi, martedì 12 novembre, presso Palazzo dei Panni ad Arco. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri: l’Assessore allo sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Arco Guido Trebo, l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, la Vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, la Sindaca del Comune di Drena Giovanna Chiarani, l’Assessore alle attività culturali del Comune di Tenno Giancarla Tognoni, il Sindaco di Bleggio Superiore Flavio Riccadonna, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la Presidente dell’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent Paola Aldrighetti, il Presidente di Assocentro Mattia Detoni, il Presidente del Comitato Ville del Monte Erino Marocchi, Andrea Reigl di Riva in Centro, Martina Pizzedaz di ProRiva, il Presidente di Garda Trentino Trail Matteo Paternostro e Cinzia Zandonai in rappresentanza del Biodistretto Valle dei Laghi.

Il via agli eventi natalizi sarà dato venerdì 15 novembre dal Mercatino di Natale di Arco (15 novembre – 6 gennaio) con la sua atmosfera asburgica, spettacoli di strada, concerti, animali dello zoo e laboratori creativi, e dal Mercatino di Natale di Gusto in Gusto di Riva del Garda (15 novembre – 5 gennaio) con il suo piccolo villaggio gastronomico, tra profumi e piatti tipici trentini in versione street food.

“Il Garda Trentino è da tempo riconosciuto per le sue attività outdoor, ma le iniziative invernali rivestono un’importanza altrettanto significativa. La scorsa settimana abbiamo concluso con successo un grande evento sportivo, la Half Marathon, e ora ci prepariamo a inaugurare la stagione dei mercatini. Pertanto, possiamo affermare che l’offerta del nostro territorio si estende quasi per tutto l’anno, perseguendo l’obiettivo della destagionalizzazione. Questo risultato è reso possibile grazie al prezioso impegno di associazioni e volontari, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per i risultati raggiunti” – ha dichiarato l’Assessore allo sport e turismo del Comune di Arco Dario Ioppi.

Per gli amanti della cultura, dal 15 novembre ad Arco sarà inoltre possibile visitare presso la Galleria Segantini “Sole d’Autunno”, opera del pittore arcense che rappresenterà un importante volano turistico per i prossimi anni, come sottolineato dall’Amministrazione Comunale.

Riva del Garda invece, oltre a proporre sapori unici per i buongustai, ospiterà anche suggestioni uniche per i più piccoli. La Casa di Babbo Natale, in Piazza Cesare Battisti, sarà aperta tutti i weekend dal 30 novembre al 21 dicembre e poi tutti i giorni dal 22 al 31 dicembre (esclusi Natale e Santo Stefano). I bambini riceveranno un “passaporto elfico” e un kit speciale per esplorare il mondo incantato di Babbo Natale, un’esperienza immersiva perfetta per i più piccoli con due turni giornalieri, uno al mattino e uno al pomeriggio.

La magia del Natale di Riva continua con la Casa del Grinch, inaugurata l’anno scorso con un successo strepitoso, che aprirà le sue porte presso il Bastione dal 6 all’8 dicembre, dal 12 al 15 dicembre e tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio, dalle 10:00 alle 19:00. Inoltre, tutti i sabati e le domeniche, i bambini più coraggiosi potranno incontrare l’antieroe natalizio per eccellenza (orari: 11:00, 14:00 e 16:00) e partecipare ad un gioco interattivo per aiutare il fedele cane Max a ritrovare i suoi giochi nascosti. L’accesso alla casa è gratuito, si può salire a piedi oppure con l’ascensore acquistando il biglietto disponibile online.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che, con dedizione e impegno, lavorano all’interno delle associazioni e si dedicano al servizio degli altri. Si tratta di eventi che richiedono mesi di organizzazione e anni di esperienza come, ad esempio, la Befana Subacquea che quest’anno celebrerà il suo trentennale. Come amministrazione, abbiamo sostenuto queste iniziative poiché rappresentano un esempio di resilienza: nonostante le difficoltà poste dalla pandemia, dalla crisi energetica e dalle tensioni globali, abbiamo scelto di continuare a investire poiché non sono solo eventi per i turisti, ma anche occasioni preziose per i cittadini, che possono ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità” – ha commentato l’Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer.

Anche nei borghi trentini più affascinanti, come Rango e Canale di Tenno, si apriranno i portoni dei cortili e le porte di cantine e solai per un mercatino di Natale dalla bellezza straordinaria, all’insegna dell’artigianalità e della enogastronomia. Il borgo di Rango sarà visitabile tutti i weekend a partire da quello del 16 e 17 novembre fino al 31 dicembre, dalle 9:30 alle 18:30, con tante novità che arricchiranno l’esperienza del visitatore. Dalle escursioni guidate e trekking con degustazioni, ai paesi di Balbido e di Cavrasto che ospiteranno l’uno stand natalizi ai piedi della “Stria” – la strega più alta del mondo riconosciuta dal Guinness dei Primati – e spazi dedicati ai più piccoli, l’altro un vero e proprio presepe a cielo aperto.

Il suggestivo Mercatino di Canale di Tenno partirà invece il 23 e 24 novembre e sarà visitabile per i successivi tre fine settimana fino al 15 dicembre, dalle 9:30 alle 18:00, tra bancarelle, profumi e musica.

La notte degli alambicchi accesi

Durante il periodo dell’Avvento, a Drena, territorio di cerniera tra l’Alto Garda e la Valle dei Laghi, il castello farà da sfondo alla storia della Natività raccontata attraverso l’arte dei presepi artigianali, con musica, danza e sapori del territorio.

Nella Valle dei Laghi, Santa Massenza illuminerà le serate dal 6 all’8 dicembre con “La notte degli alambicchi accesi”, per un viaggio itinerante attraverso cinque distillerie del borgo (17:00-21:00). Imperdibili poi il Mercatino di Natale di Cavedine il 7 (dalle 14:00 alle 20:00) e l’8 dicembre (dalle 11:00 alle 20:00), e i presepi viventi di Calavino il 4 e il 5 gennaio, dalle 17:00 alle 19:00, e quello contemporaneo di Lundo il 26, 27 e 28 dicembre dalle 17:00 alle 21:00. Per tutti gli altri eventi del calendario invernale, visita il sito: gardatrentino.it/winterevents

“La conferenza stampa di presentazione degli eventi invernali del Garda Trentino è da sempre la più ricca e testimonia quanto sia veramente differenziato il calendario di attività in tutto l’ambito, tra mercatini natalizi, iniziative enogastronomiche e molto altro ancora, tutte rese possibili grazie al lavoro appassionato di Comuni, associazioni e volontari. Tutto questo senza dimenticare, grazie al nostro clima più mite rispetto ad altre destinazioni trentine, la possibilità di praticare esperienze outdoor tutto l’anno” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Outdoor e Experience invernali nel Garda Trentino

L’outdoor e le esperienze nel Garda Trentino non si fermano nemmeno in inverno, con tante attività per scoprire il territorio e collezionare ricordi preziosi.

Tra gli eventi nel Comune di Nago-Torbole spicca la Garda Trentino Xmas Trail, la corsa di 30 km o 15 km, che parte da Torbole sabato 14 dicembre. L’ambito offre poi ferrate, itinerari bike, falesie e percorsi trekking che valorizzano la bellezza dei panorami locali, come il “Sentiero dell’Olivo”, un itinerario di 7 km attraverso l’olivaia di Arco per scoprire la tradizione dell’olio extravergine di oliva del Garda.

In inverno non mancheranno poi le “Garda Trentino Experience” che aggiungeranno un tocco speciale al periodo natalizio, tra attività outdoor e buon cibo: tra queste, “Foiling Experience” per “volare” sul BirdyFish sopra le acque del lago, “Colazione in fattoria” per iniziare la giornata con prodotti locali e genuini e “Fiori e saponette” per creare la propria saponetta artigianale, presso il Museo Farmaceutico Foletto di Ledro.

Per maggiori dettagli su tutte le attività e le experience invernali, visita il sito: www.gardatrentino.it/inverno

