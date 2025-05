APT GARDA DOLOMITI (TN) * “PERCHÉ TURISMO”: «AL VIA LA SECONDA FASE DELLA RICERCA, PER ANALIZZARE L’IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO»

10.44 - venerdì 9 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Garda Trentino, al via la seconda fase della ricerca “Perché Turismo”. Prosegue la collaborazione tra APT Garda Dolomiti, TSM e Università di Trento con una nuova fase dedicata all’impatto sociale del turismo sul territorio e un questionario online ad hocDopo i primi risultati sull’impatto economico del turismo nel Garda Trentino, è pronta a prendere il via la seconda fase del progetto “Perché Turismo”, dedicata all’analisi dell’impatto sociale del turismo sul territorio.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., TSM – Trentino School of Management e Università di Trento – Dipartimento di Economia, rappresenta un percorso di conoscenza e consapevolezza che rafforza il posizionamento “Stay Young” dell’APT e il suo ruolo di ente gestore del territorio, sempre più attento alla qualità della vita di residenti, lavoratori e ospiti.

Nel 2024, la prima fase della ricerca ha messo in evidenza un sistema turistico dinamico e in crescita: la spesa complessiva degli ospiti nel Garda Trentino ha raggiunto i 543,4 milioni di euro, generando una produzione totale di 673 milioni di euro tra effetti diretti, indiretti e indotti. Ogni euro speso dai visitatori ha generato un valore aggiuntivo per il territorio grazie a un moltiplicatore della produzione pari a 1,24. Oltre all’aspetto economico, la ricerca ha sottolineato anche il valore occupazionale del turismo, con oltre 5.700 unità lavorative attivate.

Ora il progetto evolve, per indagare anche quanto il turismo restituisca in termini di benessere sociale e qualità della vita. La seconda fase della ricerca punta infatti a raccogliere dati e prospettive su come il turismo influenzi il vivere quotidiano nel Garda Trentino, dall’equilibrio tra ospiti e residenti alla percezione del territorio come luogo di lavoro e comunità viva.

Per raccogliere questi dati, è stato preparato un questionario online, disponibile sul sito partner dell’APT Garda Dolomiti, rivolto a chi vive e lavora nel territorio. Questo strumento è stato pensato per rilevare in modo diretto e immediato il “sentiment” della comunità locale, cioè le sensazioni dei residenti sulla presenza o assenza di turisti nella settimana immediatamente precedente alla raccolta dei dati. Saranno infatti cinque i momenti nel corso dei prossimi mesi per questa raccolta: 12-18 maggio, 16-22 giugno, 18-24 agosto, 29 settembre – 5 ottobre e 3-9 novembre.

Il questionario verrà diffuso attraverso i canali social dell’APT Garda Dolomiti e con il supporto di altri soggetti attivi sul territorio.