APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTTE DI FIABA”: «TRA GLI EVENTI IL CONCERTO DI CRISTINA D’AVENA CON I GEM BOY POCAHONTAS, A RIVA DEL GARDA (28/8 ALL’1/9)»

16.05 - lunedì 26 agosto 2024

La “Notte di Fiaba” in un nuovo mondo con Pocahontas. Dal 28 agosto all’1 settembre a Riva del Garda una nuova edizione dell’evento di fine estate: protagonista la nativa americana capace di unire mondi diversi e vivere in armonia con la natura. Tra gli eventi imperdibili il concerto di Cristina D’Avena con i Gem Boy Pocahontas.

Come da tradizione, le vie del centro di Riva del Garda si apprestano ad ospitare uno degli eventi clou dell’estate del Garda Trentino, per la gioia di grandi e piccoli. Da mercoledì 28 agosto a domenica 1 settembre si terrà una nuova edizione della “Notte di Fiaba” – la 26sima dedicata alle fiabe – organizzata dall’Associazione Manifestazioni Rivane APS in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. che quest’anno avrà come protagonista la storia di Pocahontas.

Il programma è stato presentato oggi, lunedì 26 agosto, in conferenza stampa presso l’Agraria Riva del Garda, con la partecipazione tra gli altri della Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, dell’Assessore allo Sport ed Eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, del Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, della Presidente dell’Associazione Manifestazioni Rivane Barbara Angelini, del Vicepresidente dell’Associazione Manifestazioni Rivane Erino Nicolodi, di Enzo Bassetti del direttivo del comitato organizzatore, oltre alla presenza di autorità politiche e militari.

“Raccontare la ‘Notte di Fiaba’ è un’avventura perchè si tratta di un evento complesso. Saranno centinaia gli eventi per le vie della città che trasformeranno il centro storico di Riva del Garda. Quest’anno abbiamo come protagonista un’eroina femminile che con la sua storia ci proporrà temi molto belli come la natura e l’incontro tra culture diverse” – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Manifestazioni Rivane Barbara Angelini -. “‘Notte di Fiaba’ è una comunità in festa che è in grado di coinvolgere tutta la città: oggi infatti al nostro fianco abbiamo 28 realtà territoriali, dalle più storiche a quelle più giovani, e 100 volontari.”

Ogni angolo del centro storico sarà animato da spettacoli di narrazione, letture, scenografie, set fotografici immersivi, giochi, laboratori ed eventi per vivere le fiabe con tutti i sensi.

Il primo imperdibile evento di questa edizione sarà quello inaugurale di mercoledì 28 agosto con la “Ninfa Garda” che affiderà a Pocahontas il testimone della “Notte di Fiaba”. La Ninfa verrà accompagnata sul pelo dell’acqua dagli Amici della Tirlindana e farà il suo arrivo in Piazza III Novembre, accolta dal corteo – aperto a tutti – che sfilerà nelle vie di Riva a partire dalle ore 20:30 sino a raggiungere la piazza. Per partecipare al corteo basterà indossare il colore di uno dei quatto elementi: azzurro per l’Acqua, rosso per il Fuoco, bianco per l’Aria o marrone per la Terra.

Sabato 31 agosto invece i più grandi potranno fare un vero e proprio tuffo nel passato e tornare bambini. Dalle ore 21:30 in Piazza III Novembre infatti sarà il momento di cantare le sigle dei propri cartoni animati preferiti insieme a Cristina D’Avena, accompagnata dall’irriverente band dei Gem Boy. Il concerto è a ingresso gratuito.

“Per la buona riuscita di una manifestazione ci sono aspetti burocratici sempre più importanti ma vedere il numero delle associazioni dei giovani che continua a crescere ci dà grande speranza per il futuro. La ‘Notte di Fiaba’ non è una manifestazione per i turisti ma con i turisti: deve esserci infatti la volontà dei rivani di riunirsi e trovarsi ma anche di condividere con l’ospite. Se riusciamo a trovare il giusto equilibrio tra le diverse esigenze è sicuramente un aspetto positivo per la nostra città” – ha dichiarato l’Assessore allo Sport ed Eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer.

Notte di Fiaba

Il cuore dell’evento è naturalmente il “viaggio nella fiaba”, lo spettacolo itinerante della Compagnia Lupus in Fabula che prende vita nelle vie e nelle piazze e invita tutti a partecipare a un’esperienza immersiva, sulle orme di Pocahontas e della sua storia, ricordando di rispettare sempre la natura e coltivare l’amicizia.

Grazie alla collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. i biglietti sono in vendita sul portale www.gardatrentino.it e presso gli info point dell’APT, fino ad esaurimento o fino a 60 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. La quota di iscrizione è di euro 15,00 per persona (orari spettacoli: giovedì 29 agosto: ore 15:00, 16:45, 18:30, 21:00; venerdì 30 agosto ore 10:30, 15:00, 16:45,18:30, 21:00; sabato 31 agosto ore 10:30, 15:00, 16:45, 18:30, 20:00; domenica 1 settembre ore 10;30, 15:00, 16:45, 18:30).

Naturalmente spazio poi anche ai laboratori per i bambini: torna a grande richiesta il laboratorio di Ruggge “Che totem sia!” dove, da semplici materiali, i bambini potranno creare creature sacre e animali guida da far sfilare per le vie della città domenica sera in una colorata e festosa parata finale Tatanka.

Infatti, durante l’ultima sera della Notte di Fiaba, danzando sulla musica irresistibile dei Bloko Intestinhao, accompagnati dai trampolieri di Teatro Per Caso, i bambini avranno la possibilità di far sfilare i propri totem, salutando Pocahontas, e scoprire la fiaba protagonista del 2025.

“La Notte di Fiaba è un evento che potrei definire storico e ormai entrato nell’immaginario collettivo non solo rivano, ma anche di tutto il Garda Trentino e degli ospiti che ogni anno si immergono in questa grande narrazione, resa possibile grazie alla preziosa sinergia di numerose associazioni del nostro territorio. È un evento che si reinventa costantemente e sono sicuro che anche la storia di Pocahontas sarà raccontata ed eseguita alla perfezione!” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Quest’anno inoltre ricorre il decimo anniversario del Concorso Internazionale d’Illustrazione Notte di Fiaba che ha lo scopo di dare spazio a giovani illustratori di talento e promuovere la letteratura per l’infanzia e il libro illustrato come mezzi per educare i bambini all’immagine e accompagnarli nello sviluppo psicologico ed emotivo.

Dal concorso nascono una mostra itinerante, il rispettivo catalogo e un libro che viene illustrato dal vincitore del concorso e pubblicato dall’editore partner Giunti. Il libro di quest’anno è di Sergio Badino dal titolo “Matoaka”, che narra la vicenda di un’antenata di Pocahontas, con le illustrazioni della vincitrice del contest Vanja Jambrek.

Il tema dell’inclusività, grazie alla collaborazione con le tante realtà del territorio che si occupano quotidianamente di chi ha necessità particolari, sarà anche quest’anno in primo piano permettendo una partecipazione ampia e condivisa. In particolare, le nuove collaborazioni con la Comunità Terapeutica Riabilitativa Villa Ischia e con l’associazione I Lari APS renderanno possibili narrazioni e laboratori basati sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa in grado di includere anche bambini neuro divergenti.

Alba Chiara APS, associazione nata in ricordo di Alba Chiara Baroni, proporrà attività e laboratori che puntano a valorizzare i talenti e le differenze di ogni bambino e bambina, mentre le proiezioni e i talk proposti dal collettivo Busa Network toccheranno temi di inclusività, multiculturalità ma anche sostenibilità ambientale con esperti del Muse e della Rete Climatica Trentina e con il progetto di AGS il Lago inizia qui.

Infine, le proposte degli operatori e dei volontari dell’APSP Casa Mia, basate sull’educazione alle relazioni sociali, sul movimento, sulla creatività, sul senso civico. L’idea di coinvolgere varie realtà del territorio, così come il volontariato nelle sue varie espressioni, è da numerosi anni un tratto distintivo dell’evento e nel dna dell’Associazione Manifestazioni Rivane.

“Immaginiamo la ‘Notte di Fiaba’ come un regalo fatto ad un bambino, da scartare e guardarci all’interno: il programma di questa manifestazione è molto ricco e l’invito è quello di non fermarsi alla ‘scatola’ ma di scoprire l’evento fino in fondo” – ha concluso il Vicepresidente dell’Associazione Manifestazioni Rivane Erino Nicolodi.