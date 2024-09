APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTE DI FUOCHI”: «ULTIMO INCANTO DELL’ESTATE GARDESANA, CON MUSICA E SPETTACOLO PIROTECNICO (20/9)»

14.16 - lunedì 9 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dopo il grande successo dello scorso anno, Riva del Garda torna ad ospitare “Note di Fuochi”, l’evento organizzato dal Consorzio Riva In Centro in collaborazione con il Comune di Riva del Garda e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., che si svolgerà nel centro storico rivano venerdì 20 settembre per dare l’ultimo saluto all’estate.

Il programma dell’evento (in fase di aggiornamento, qui il link) prevede diverse iniziative: dalle ore 19:00 animazione, band musicali itineranti e artisti di strada riempiranno le vie del centro di Riva del Garda, mentre alle ore 22:00 scatterà il momento dell’emozionante spettacolo pirotecnico. A seguire, in Piazza III Novembre suonerà il gruppo dei Poor Works e nelle vie del centro si esibirà la band dei Pausa Merlot.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna ‘Note di Fuochi’, confermandosi un evento pensato per prolungare la stagione turistica del Garda Trentino e far vivere a ospiti e residenti una serata diversa, con musica e un emozionante spettacolo pirotecnico – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. Ringraziamo naturalmente tutti coloro che hanno reso possibile quest’iniziativa, come l’amministrazione comunale, il Consorzio Riva In Centro, Confcommercio, Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto, il Commissariato e tutto il prezioso lavoro dei volontari, per i quali domenica 22 organizzeremo, come lo scorso anno, una speciale giornata per ringraziare tutte le associazioni del nostro territorio.”

Per l’occasione, anche quest’anno l’APT proporrà una Garda Trentino Experience dedicata con l’uscita in barca a vela per assistere allo spettacolo pirotecnico direttamente dal lago. Sarà possibile scegliere tra due opzioni: la barca “classica” da 30 posti complessivi al costo di euro 60,00 a persona o l’opzione “premium” su uno yacht d’epoca a due alberi da 12 posti al costo di euro 100,00 a persona (entrambe comprendono un brindisi con calice di TrentoDoc). Il ritrovo sarà alle ore 20:00 presso il Porto San Nicolò di Riva del Garda.

“Un ringraziamento particolare ai volontari che si adopereranno per la buona riuscita dell’evento, così come al prezioso contributo dell’amministrazione comunale e dell’APT, Cassa Rurale Alto Garda – Rovereto e Confcommercio sezione Alto Garda e Ledro – ha commentato la Presidente del Consorzio Riva in Centro Manuela Stein -. I fuochi d’artificio che andremo a realizzare rappresentano lo spettacolo più importante del Lago di Garda in termini di durata ed effetti: si tratta inoltre di un appuntamento importante non solo dal punto di vista commerciale ed economico ma anche come momento di aggregazione per la comunità al fine di salutare insieme ai turisti l’estate.”

Il programma generale della serata è il seguente:

19:00 – 22:00: musica in centro e artisti di strada

22:00 – 22:30: spettacolo pirotecnico

22:30 – 24:00: concerto in Piazza III Novembre e band itinerante per le vie del centro

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a sabato 21 settembre.