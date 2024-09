APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTE DI FUOCHI”: RIGATTI, «SPIAGGIA DEGLI OLIVI, 20 MILA LE PERSONE PRESENTI TRA RESIDENTI E OSPITI»

14.19 - lunedì 23 settembre 2024



Tra fuochi e musica l’arrivederci all’estate del Garda Trentino. Riva del Garda ha salutato l’estate con la seconda edizione di “Note di Fuochi”, tra concerti per le vie del centro e l’atteso spettacolo pirotecnico, oltre a due eventi alla Spiaggia degli Olivi dove l’APT ha ringraziato i partner premium e il mondo dei volontari e delle associazioni per il loro contributo.

Per chiudere in bellezza la stagione estiva del Garda Trentino, venerdì 20 settembre Riva del Garda ha fatto da cornice alla seconda edizione di “Note di Fuochi”, l’evento organizzato dal Consorzio Riva In Centro in collaborazione con il Comune di Riva del Garda e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., che tra musica e fuochi d’artificio ha richiamato oltre 20.000 persone, tra residenti e ospiti, confermando il successo dello scorso anno.

Il successo di “Note di Fuochi” non è stato solo il risultato dell’emozionante e atteso spettacolo pirotecnico, che ha incantato il pubblico per oltre mezz’ora, ma anche di una serata ricca di emozioni e condivisione, con esibizioni musicali che hanno accompagnato tutta la serata, creando un’atmosfera magica e coinvolgente.

La Spiaggia degli Olivi ha inoltre ospitato una serata dedicata ai partner premium dell’APT, alla quale hanno partecipato oltre 700 partner. Tra musica, DJ set e un posto in “prima fila” per ammirare lo spettacolo dei fuochi, la serata è stata anche l’occasione per l’APT per ringraziare tutti quei partner che credono nella destinazione, rendendola in questo modo sempre più forte.

Ieri, domenica 22 settembre, sempre presso la Spiaggia degli Olivi, si è invece tenuto un evento di ringraziamento per il mondo dell’associazionismo e del volontariato che opera sul territorio. Molte le autorità che hanno partecipato all’evento, tra le quali: l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, il Sindaco del Comune di Riva del Garda Cristina Santi, la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, il Sindaco del Comune di Drena Giovanna Chiarani, il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore Flavio Riccadonna, il Sindaco del Comune di Ronzo-Chienis Gianni Carotta, l’Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Ledro Luca Zendri e l’Assessore alla Mobilità del Comune di Arco Gabriele Andreasi.

Con questa giornata, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha voluto fortemente celebrare e ringraziare le 100 associazioni e i 500 volontari presenti che contribuiscono al successo degli eventi di tutto l’ambito turistico durante l’anno, così come quelli impegnati in questi giorni, tra Vigili del Fuoco e Protezione Civile, in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione.

“Dopo il successo dell’anno zero, siamo estremamente soddisfatti degli eventi dello scorso weekend, che hanno rappresentato momenti ricchi di divertimento e convivialità. Il fine settimana si è articolato in tre appuntamenti distinti e molto apprezzati a partire da venerdì sera con lo spettacolare evento ‘Note di Fuochi’, reso possibile grazie all’impegno del Consorzio Riva In Centro e del Comune di Riva del Garda,” ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. “La suggestiva cornice della Spiaggia degli Olivi ha poi ospitato due eventi molto partecipati: venerdì sera, la serata dedicata ai nostri Partner Premium, e domenica, una giornata interamente dedicata al variegato mondo del volontariato del Garda Trentino. Questo è stato il nostro modo per ringraziare chi, con il proprio impegno costante, contribuisce a rendere il nostro territorio vivo e accogliente durante tutto l’anno, sia per gli ospiti che per i residenti.”

“La partecipazione di oltre 1.000 persone agli eventi presso la Spiaggia degli Olivi rappresenta per noi un importante segnale del successo del nostro lavoro quotidiano, volto a rafforzare le relazioni con gli operatori turistici e con la comunità locale” – ha concluso Rigatti.

“Note di Fuochi” non ha perciò solo brillato nel cielo, ma ha anche acceso i cuori di chi ama il Garda Trentino. Ora, con l’inizio dell’autunno, spazio a tante nuove iniziative e all’enogastronomia che saprà regalare altre esperienze da ricordare.