APT GARDA DOLOMITI (TN) * NATALE: «IL COMUNE DI LEDRO HA DECISO DI DONARE ALLA SANTA SEDE L’ABETE, VERRÀ POSIZIONATO IN PIAZZA S. PIETRO»

16.12 - giovedì 29 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Mentre la stagione estiva è ancora nel vivo nelle spiagge e sui laghi dell’Alto Garda, il Comune di Ledro e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. hanno già lo sguardo proiettato verso l’inverno. È proprio di questi giorni la notizia che, a seguito di contatti intercorsi con gli uffici del Vaticano, il Comune di Ledro ha deciso di donare alla Santa Sede l’albero che verrà posizionato, opportunamente addobbato, in Piazza San Pietro nel periodo natalizio.

Il Responsabile Servizio Giardini ed Ambiente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano si è recato in Valle di Ledro per selezionare l’albero idoneo – un abete rosso alto 29 metri – che verrà trasferito a Roma verso fine novembre. Oltre a quello prescelto, saranno poi trasportati anche altri alberi di dimensioni più contenute, decorati da associazioni e cittadini ledrensi, dell’Alto Garda e delle città gemellate, per allestire uffici, strade e palazzi della Santa Sede.

“È un privilegio immenso poter rappresentare la nostra valle in un contesto così prestigioso e simbolo delle nostre tradizioni come Piazza San Pietro. I valori profondi del Natale quest’anno assumeranno ancora più importanza, con l’inizio del Giubileo universale della Chiesa Cattolica il 24 dicembre, e questo ci rende estremamente orgogliosi”, ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

L’accensione dell’albero è prevista il 7 dicembre e, per l’occasione, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha preparato una speciale proposta vacanza a Roma, dal 6 all’8 dicembre, per tutti coloro che vorranno assistere alla cerimonia, con un prezzo speciale per chi prenota entro il 30 settembre: tutti i dettagli all’indirizzo www.gardatrentino.it/ledroasanpietro.

“Questo evento, carico di sentimenti, sarà l’occasione per ritrovarsi come comunità e riflettere sui reali valori della nostra vita – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Ledro Renato Girardi -. Agli addobbi degli alberelli parteciperanno associazioni, cittadini ed istituzioni di Ledro e di tutto l’Alto Garda, nonché i nostri comuni gemellati, dando nuova linfa ai già proficui rapporti.”

Il legno è il materiale sostenibile per eccellenza e rappresenta da secoli una delle risorse più importanti per la Valle di Ledro. Nella scelta dell’albero da destinare a Piazza S. Pietro, il servizio di custodia forestale ha ottemperato alle richieste del Vaticano (abete rosso, altezza di 29 metri, dislocato in un punto raggiungibile e ben rivestito da rami) nel rispetto della sostenibilità, individuando pertanto alberi più maturi, il cui prelievo rappresenta un naturale ricambio.