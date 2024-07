APT GARDA DOLOMITI (TN) * MONDIALI GIOVANILI DI VELA: «L’ITALIA SI È CONFERMATA NAZIONE PIÙ VINCENTE CONQUISTANDO IL “TROFEO DELLE NAZIONI”»

19.01 - lunedì 22 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mondiali Giovanili di Vela, una grande vittoria per il Garda. Con la cerimonia di chiusura si è conclusa la manifestazione che ha visto coinvolti più di 400 atleti under 19 provenienti da 70 Paesi. L’Italia si è confermata come nazione più vincente conquistando il “Trofeo delle Nazioni” Vela. Dopo una settimana di eventi e cinque giorni di regate, è calato il sipario sui Campionati Mondiali Giovanili di Vela che dal 12 al 20 luglio si sono tenuti per la prima volta in Italia nell’Alto Garda, riscuotendo un grandissimo successo a livello di organizzazione e ospitalità.

Oltre 400 atleti under 19 provenienti da 70 nazioni si sono affrontati nelle acque del Garda in sei classi, tra maschile, femminile e misto, per un totale di undici eventi, ovvero 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e iQFOiL, svolti presso i circoli velici del Garda Trentino – Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole – e la Fraglia Vela Malcesine.

La manifestazione si è conclusa con una grande festa di sorrisi, colori e bandiere per dare l’arrivederci all’Italia e al Garda (il prossimo mondiale si terrà infatti in Portogallo), alla presenza di autorità, atleti e appassionati. Alla cerimonia di chiusura, svoltasi venerdì 19 luglio a Riva del Garda, hanno partecipato, tra gli altri: il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Claudio Barbaro, il Presidente di World Sailing Quanhai Li, le Vicepresidenti di World Sailing Cory Sertl e Duriye Özlem Akdurak, il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, l’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, la Presidente CONI Trentino Paola Mora, i Sindaci dei Comuni interessati, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela Walter Cavallucci, i Presidenti dei Circoli e altre autorità e personalità del mondo della vela.

“Ringrazio il comitato organizzatore, la Federazione Italiana Vela rappresentata dal Presidente Francesco Ettorre, i sei club organizzatori e Garda Trentino, insieme ai partner che hanno reso possibile l’evento, tra cui il Comitato Olimpico Italiano, i Ministeri Italiani di Sport, Turismo, Ambiente, Mare e la regione del Trentino, per aver sostenuto l’evento e aver realizzato la loro visione di un Campionato Mondiale di Vela Giovanile sul Lago di Garda” – ha dichiarato il Presidente di World Sailing Quanhai Li.

Anche il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento: “Oggi siamo felici, l’Italia e il Garda hanno fornito al mondo della vela un evento che resterà nei ricordi di chi ha partecipato. Volevamo lasciare il segno, dare lustro a un evento tra i più importanti del nostro sport. Questo successo organizzativo e sportivo lo condivido con tutto il movimento velico nazionale, è il segno di una crescita comune.”

“I Campionati Mondiali Giovanili di Vela sono stati un’occasione importante per posizionare e promuovere il Trentino, nello specifico il Garda Trentino, come meta internazionale d’eccellenza per lo sport e non solo. Grazie ad un’importante copertura mediatica, abbiamo potuto mostrare la bellezza del Lago di Garda e le peculiarità che lo rendono un campo di regata così sfidante, ma anche la qualità dell’organizzazione e dell’ospitalità, aspetti che più di 400 atleti provenienti da 70 nazioni e le federazioni internazionali hanno apprezzato moltissimo. Tutto questo è frutto di un grande gioco di squadra tra la Federazione Italiana Vela, l’APT Garda Dolomiti e i circoli velici i quali, dopo tanto lavoro e impegno, possono ora ritenersi pienamente soddisfatti del risultato” – il commento dell’Amministratore Delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

Trofeo delle Nazioni

“L’ospitalità dei partecipanti è stata diffusa nelle varie località interessate, grazie al ruolo di Garda Dolomiti, ente di promozione turistica del Garda Trentino, che ha gestito magistralmente la segreteria e la logistica dell’evento. Un grazie anche ai sei club che hanno fatto squadra e sono stati i riferimenti sportivi per le varie discipline, mettendo tutto il carico della loro esperienza e capacità e delle strutture di cui dispongono. Infine, un plauso alle aziende giovani di un territorio particolarmente generoso, che hanno creduto nell’evento fornendo i loro prodotti di qualità, protagoniste a Casa Italia” – ha aggiunto il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela Walter Cavallucci.

Durante la cerimonia di chiusura, è stato assegnato anche l’ambito “Trofeo delle Nazioni”, conquistato per il secondo anno consecutivo dall’Italia con sei medaglie d’oro. Le veliste e i velisti azzurri vincitori sono stati il gardesano Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva) nel singolo maschile ILCA 6, Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village) nel singolo femminile ILCA 6, Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari) nel catamarano misto Nacra 15, Federico Pilloni (Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda) e Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) per l’iQFOil, infine Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano) per la classe 420 maschile/mista.

“Quello che mi ricorderò di questi giorni è la grande energia degli oltre 400 atleti da oltre 70 nazioni che si sono sfidati nelle acque del nostro meraviglioso lago: la macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione e il Garda Trentino ha dimostrato ancora una volta la sua rilevanza come destinazione per gli sport velici. Un sentito ringraziamento a tutti quanti i soggetti coinvolti per questo ottimo risultato!” – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.