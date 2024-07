APT GARDA DOLOMITI (TN) * MONDIALI GIOVANILI DI VELA: «DA OGGI È SFIDA VERA, SPAZIO ALLE REGATE PER 418 ATLETI U19 PROVENIENTI DA 70 NAZIONI»

13.19 - lunedì 15 luglio 2024

Hanno inizio oggi, lunedì 15 luglio, nelle acque dell’Alto Garda, i Campionati Mondiali Giovanili di Vela che, fino a sabato 20 luglio, saranno ospitati per la prima volta in Italia presso i cinque circoli del Garda Trentino – Fraglia Vela Riva, Lega Navale Italiana, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Torbole – e la Fraglia Vela Malcesine.

Riva del Garda ha iniziato la grande festa sabato 13 luglio con una colorata cerimonia di apertura alla quale hanno partecipato, tra gli altri: la Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, la Vicepresidente del CONI Silvia Salis, il CEO di World Sailing David Graham, il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre, l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, la Sindaco del Comune di Riva del Garda Cristina Santi, il Sindaco del Comune di Arco Alessandro Betta, il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, il Sindaco del Comune di Malcesine Giuseppe Benamati, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela Walter Cavallucci, i Presidenti dei Circoli e altre autorità e personalità del mondo della vela.

“È importante ricordare quanto questi eventi non siano semplici da organizzare, ma grazie alla Federazione Italiana Vela, alle associazioni veliche, alle istituzioni e agli atleti, l’edizione 2024 degli Youth Sailing World Championships si prospetta davvero un successo su tutti i fronti” – ha dichiarato il CEO di World Sailing David Graham.

“La serata di sabato è stata il coronamento di un percorso lungo due anni, fatti di riunioni, coordinamento e tanto impegno, ma ora le aspettative sono state più che ripagate. Desidero estendere il mio ringraziamento a World Sailing e a tutte le istituzioni coinvolte: ben quattro Ministeri, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Veneto, i Comuni e naturalmente i sei circoli velici e i volontari, che grazie alla loro passione renderanno questo evento assolutamente unico” – ha aggiunto il Presidente della Federazione Italiana Vela (FIV) Francesco Ettorre.

Nella giornata di ieri, domenica, si è svolta una prova generale dei campi di regata, utile ai concorrenti e agli organizzatori per testare il campo gara di questi giorni. Saranno protagonisti nell’Alto Garda 418 atleti under 19 provenienti da 70 nazioni che gareggeranno in sei classi, tra maschile, femminile e misto, per un totale di undici eventi, ovvero 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e iQFOiL.

“Questi mondiali sono un’occasione imperdibile per il Lago di Garda e tutto il Trentino: non rappresentano solo una sfida organizzativa – che siamo riusciti a vincere grazie all’impegno di tutti – ma anche una grande vetrina a livello internazionale per raccontare quanto il nostro territorio sia unico per la pratica degli sport velici” – ha commentato l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.

In questi giorni il territorio non ospiterà solo le regate ma anche tanti eventi per coinvolgere la cittadinanza e tutti gli ospiti, da Casa Italia, hospitality house del CONI e della FIV, con momenti dedicati ai produttori locali, all’animazione per il centro di Riva del Garda.

Tra gli appuntamenti spicca “Gran Dama”, un evento musicale sull’acqua che si terrà domani, martedì 16 luglio, ore 21:30: la Spiaggia degli Olivi di Riva del Garda si trasformerà in un anfiteatro con vista sul porto della Fraglia Vela Riva dove, sospeso sull’acqua, un violinista dubstep darà vita a una performance affascinante.

Gran finale con la cerimonia di chiusura di venerdì 19 durante la quale verranno assegnati gli undici titoli mondiali e relativi podi, nonché l’ambito “Trofeo delle Nazioni” alla migliore squadra nazionale per punteggio complessivo, premio conquistato l’anno scorso proprio dall’Italia.

“Come Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. esprimo la più grande soddisfazione nell’ospitare il più importante evento per la vela giovanile a livello mondiale, che con quest’edizione darà ancora più risalto a temi importanti come la sostenibilità e l’inclusività. Si è trattato di un percorso lungo due anni e che è arrivato a compimento grazie all’impegno di tutto un territorio: ringrazio tutte le persone e istituzioni coinvolte a livello organizzativo, World Sailing, la FIV, la Provincia Autonoma di Trento, i Comuni e tutti i circoli” – ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.