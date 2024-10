APT GARDA DOLOMITI (TN) * “MESE MONTAGNA“: RIGATTI, «AUTUNNO IN VALLE DEI LAGHI, LA FATICA IL FILO CONDUTTORE DI QUESTO EVENTO»

07.53 - venerdì 4 ottobre 2024

//

Autunno pieno di emozioni con Mese Montagna in Valle dei Laghi. Presentata la rassegna dedicata al mondo della montagna e dell’alpinismo che da metà ottobre a fine novembre torna con protagonisti straordinari, pronti a ispirare con nuove storie avvincenti sul tema della fatica.

La Valle dei Laghi si prepara ad ospitare una nuova edizione di Mese Montagna, la manifestazione organizzata dall’associazione Mese Montagna ETS (Comune di Vallelaghi, Comunità della Valle dei Laghi, dall’Ecomuseo Valle dei Laghi, Consorzio Turistico Valle dei Laghi e Mountime – Guide Alpine Arco) che ogni anno punta i riflettori su personaggi e avventure del mondo dell’alpinismo e della montagna.

Il ricco programma della manifestazione è stato presentato in conferenza stampa ieri, giovedì 3 ottobre, a Trento presso la Fondazione Caritro, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente dell’Associazione Mese Montagna Mauro Toniolatti, la Vicepresidente Ecomuseo della Valle dei Laghi Serena Rigotti, il Presidente del Consorzio Turistico Valle dei Laghi Enrico Faes, il Presidente della Comunità Valle dei Laghi Luca Sommadossi e la Vicepresidente del CdA di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e referente per i territori della Valle di Ledro e Valle dei Laghi Francesca Spagnolli.

“La sfida di Mese Montagna è stata importante per la nostra amministrazione comunale, dando vita l’anno scorso alla nuova associazione insieme alla Comunità della Valle dei Laghi, Ecomuseo della Valle dei Laghi, Consorzio Turistico Valle dei Laghi e Mountime – Guide Alpine Arco, con il supporto di APT. Dallo scorso anno notiamo un’associazione che cresce come idee, proposte e creatività, con un programma molto più ampio che tocca diverse discipline sportive e ambiti. L’obiettivo è che questa rassegna diventi un momento culturale che raggruppi sempre più attività sportive legate al tema della sostenibilità e dell’etica della montagna” – ha dichiarato il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori.

L’evento, che quest’anno giunge alla 18esima edizione – presentando anche un restyling del logo -, sarà dedicato al tema della fatica, esplorando le esperienze di chi ha saputo affrontare le sfide più estreme, superare limiti personali e raggiungere la felicità, tra incontri, presentazioni di libri, proiezioni di film, ed esperienze outdoor.

“Il programma di quest’anno inizierà e si concluderà nel segno di donne forti e coraggiose: questa domenica con il ‘Trekking Rosa’ in collaborazione con l’associazione Lotus – Oltre il Tumore al Seno e venerdì 29 novembre con Nasim Eshqi, arrampicatrice iraniana che combatte anche per i diritti delle donne del suo Paese. Nel corso delle settimane si terranno tantissimi appuntamenti, da quelli classici di Mese Montagna con incontri sullo sci, l’alpinismo, il volo con il parapendio, la corsa, e poi presentazioni di libri a tema montagna e ambiente, trekking, performance e documentari. Il tutto avrà un filo conduttore, quello della fatica che affrontiamo, non solo fisica ma anche sociale e mentale per arrivare ad uno scopo” – ha aggiunto il Presidente dell’Associazione Mese Montagna Mauro Toniolatti.

Anche quest’anno sarà il Teatro Valle dei Laghi di Vezzano ad ospitare le serate dedicate agli incontri tutti i venerdì di novembre nelle date dell’1, 8, 15, 22 e 29 (a partire dalle ore 20:30), ma già da questa domenica la manifestazione prenderà il via con interessanti attività.

Domenica 6 ottobre si terrà “Trekking Rosa”, escursione consapevole a cura di Associazione LOTUS – Oltre il Tumore al Seno con Ass. Accompagnatori di Media Montagna del Trentino e Donne di Montagna, con partenza da Padergnone alle ore 9:00 (prenotazione ad offerta libera su lotusassociazione.it)

Venerdì 11 ottobre, ore 20:30, al Teatro Valle dei Laghi ci sarà la proiezione del film “Marmolada 03.07.22” di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, al termine del quale ci sarà un momento di confronto con i registi (evento a pagamento).

Venerdì 18 ottobre, ore 18:00, sempre al Teatro Valle dei Laghi, sarà possibile visitare la mostra itinerante sulla pratica della filiera corta dei cereali “Pane per i nostri denti” (evento gratuito). Lo stesso giorno, alle ore 20:30, proiezione del film di Emanuele Confortin “L’ultima via di Riccardo Bee”, uno dei più forti rocciatori della sua epoca. A fine proiezione ci sarà un momento di confronto con il regista (evento a pagamento).

Sabato 26 ottobre, ore 20:30, il Teatro Valle dei Laghi ospiterà “Rimaye”, performance di AZIONIfuoriPOSTO con ideazione e coreografia di Silvia Dezulian e Filippo Porro (evento a pagamento).

Venerdì 1° novembre si terrà invece il primo incontro in teatro con i protagonisti presso il Teatro Valle dei Laghi. A dare il via sarà Roberto Mastrotto, amante della montagna e dello sci, che racconterà la sua storia nel trail ed ultra trail iniziata nel 2019, con la moderazione di Sara Ravanelli (evento a pagamento).

Mercoledì 6 novembre, ore 18:00, nel foyer del teatro, ci sarà la premiazione della 17sima edizione del concorso fotografico “Fotografa la Valle dei Laghi”, sul tema albe e tramonti, a cura del Gruppo Culturale N.C. Garbari del distretto di Vezzano (evento gratuito). Lo stesso giorno alle ore 20:30, presentazione del libro di e con Alessandro de Bertolini “Like a skinny ant” con la moderazione di Michele Furlani di Viaggeria (evento gratuito).

Venerdì 8 novembre, ore 18:00 presso il Teatro, inaugurazione della mostra d’arte dell’artista Giovanni Bailoni “Silvane presenze” (evento gratuito), mentre alle 20:30 si terrà il secondo incontro con protagonista Anna Torretta, appassionata di montagne, arrampicata sulle cascate di ghiaccio e dry tooling, con la moderazione di Fabia Sartori (evento a pagamento).

Domenica 10 novembre si terrà un altro trekking, “Passi di Fatica”, questa volta a cura dell’Ecomuseo della Valle dei Laghi, con partenza da Margone alle ore 9:00 (costo di partecipazione comprensivo di accompagnamento e piatto caldo 5,00€ fino ai 18 anni e 8€ intero. Prenotazione obbligatoria al numero 333/5360188 oppure tramite mail all’indirizzo info@ecomuseovalledeilaghi.it).

Mercoledì 13 novembre, il Teatro ospiterà alle ore 20:30 la presentazione del libro “Adam the climber” di Adam Ondra, il più grande arrampicatore di tutti i tempi, e Pietro Dal Prà (evento gratuito), mentre venerdì 15 novembre, ore 20:30 presso il teatro, avrà luogo il terzo incontro, moderato da Luca Calvi, con ospite Symon Welfringer, classe 1993, che da più di 15 anni pratica arrampicata su roccia, ghiaccio e alpinismo (evento a pagamento).

Mercoledì 20 novembre, ore 20:30, si terrà la presentazione del libro di e con Marco Albino Ferrari “Il canto del Principe”, con la moderazione di Federico Zappini di Libreria Due Punti (evento gratuito).

Venerdì 22 novembre, ore 20:30, invece sarà il turno del quarto incontro con Aaron Durogati, che racconterà delle sue avventure in parapendio che l’hanno portato a vincere nel 2012 la prima gara di Coppa del Mondo, con la moderazione di Fabia Sartori (evento a pagamento).

Mercoledì 27 novembre, ore 20:30, presso il teatro, si terrà la presentazione del libro di e con Paolo Malaguti “Il moro della cima”, con moderazione di Raffaele Crocco e Michele Furlani di Viaggeria (evento gratuito).

Venerdì 29 novembre, ore 20:30, presso il teatro, sarà l’alpinista professionista iraniana Nasim Eshqi a chiudere la rassegna di Mese Montagna, che, in dialogo con Virna Pierobon, racconterà la sua storia come segno di riscatto sociale (evento a pagamento).

“Come da tradizione, l’autunno in Valle dei Laghi si anima di Mese Montagna, grande collettore di iniziative e incontri sul territorio che abbiamo avuto il piacere di vedere crescere anno dopo anno, arricchendosi sempre di nuovi e prestigiosi ospiti. Quest’edizione, il filo conduttore sarà un tema particolarmente significativo: la fatica, da non intendersi come un concetto negativo, ma la strada che spesso porta alle più grandi soddisfazioni. Ringraziamo di cuore l’Associazione Mese Montagna per il costante impegno e la passione nel promuovere questo importante evento” – ha aggiunto il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Per poter partecipare alle serate di “Mese Montagna”, è possibile acquistare il biglietto online (clicca questo link) o in loco la sera stessa dell’evento fino a esaurimento posti. I prezzi dei biglietti: euro 8,00 intero, euro 5,00 ridotto (tra i 14 e i 18 anni non ancora compiuti), euro 35,00 per il pacchetto delle cinque serate e delle due proiezioni o euro 25,00 per l’abbonamento ridotto.

“Presentiamo il frutto di un grande lavoro dell’associazione che mostra quanto sia importante la collaborazione tra pubblico, privato e volontariato: Mese Montagna rappresenta in maniera forte proprio questa rete sul territorio che continua a crescere, per temi e proposte. Anno dopo anno, la rassegna diventa sempre più un momento per riflettere sugli importanti temi legati alla montagna, evidenziando come l’aspetto culturale, in questo modo, possa rafforzare ancora di più l’identità della nostra valle” – ha concluso il Presidente della Comunità Valle dei Laghi Luca Sommadossi.

Per tutte le informazioni, visita il sito: www.gardatrentino.it/it/eventi/mese-montagna-_62269