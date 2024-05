APT GARDA DOLOMITI (TN) * “LEDROMAN HARDSKIN TRIATHLON SPRINT RACE”: « VALLE DI LEDRO, LA MANIFESTAZIONE DEL 14 LUGLIO CONTA GIÀ 600 ISCRITTI »

10.47 - lunedì 13 maggio 2024

Header Garda Trentino. Il 14 luglio LedroMan taglia il traguardo del decennale. Torna il triathlon in Valle di Ledro con la decima edizione della manifestazione che già conta 600 iscritti. Tra i partner dell’evento anche Hardskin, importante marchio italiano di abbigliamento sportivo. LedroMan. Domenica 14 luglio la Valle di Ledro sarà il palcoscenico di una delle sfide sportive più appassionanti dell’estate ledrense. Si tratta di “LedroMan Hardskin Triathlon Sprint Race”, la gara di triathlon organizzata dall’A.S.D. Triledroenergy, che ogni anno vede la partecipazione di alcuni tra i più forti triatleti nazionali e internazionali.

L’evento, giunto quest’anno alla sua decima edizione e che ha conquistato il titolo di Gara Nazionale dell’anno all’ultimo Galà del Triathlon, darà l’opportunità agli atleti di gareggiare circondati dalle bellezze della Valle di Ledro, cimentandosi nelle prove di nuoto, bicicletta e corsa.

La gara partirà da Pieve di Ledro alle ore 14:15 e la prima prova riguarderà appunto il nuoto: gli atleti si muoveranno nelle acque del Lago di Ledro in direzione del Circolo Vela per compiere un triangolo di 750 metri in senso antiorario e tornare al punto di partenza. Da regolamento, la prova dovrà essere conclusa tassativamente entro le 14:51, per poter avere accesso alla frazione successiva.

La seconda prova prevede due giri in bici da corsa da 10 chilometri ciascuno attorno al Lago di Ledro, con circa 160 metri di dislivello positivo complessivo. Il tracciato risulta abbastanza veloce, in particolare nel tratto che da Pieve porta a Molina, mentre in località Pur inizia una salita di 1,5 km, con una pendenza del 4-5%. A seguire, una breve ma ripida discesa riporterà a Pieve per il secondo giro. Il primo passaggio dovrà essere concluso entro le ore 15:25.

La terza ed ultima frazione è quella che riguarda la corsa: gli atleti percorreranno 5 chilometri, quasi interamente tracciati sulla passeggiata che costeggia il lago. Nella prima parte, in direzione Mezzolago, si transiterà su un corridoio riservato sulla parte destra della statale, mentre, una volta giunti a Mezzolago, al giro di boa, il percorso si riporta sulla passeggiata. Arrivati a Pieve, si prosegue verso il Circolo Vela fino al Campeggio al Lago, dove si abbandona lo sterrato per tornare sull’asfalto fino al rettilineo d’arrivo. Entro le ore 15:45 tutti gli atleti dovranno aver iniziato l’ultima frazione, pena la squalifica.

Forte di un appeal sempre più in crescita, a circa due mesi dall’evento la manifestazione ha già registrato oltre 600 iscritti (i pettorali disponibili sono in totale 900), tra i quali iniziano a spiccare i primi nomi di alto livello come quelli di Nicola Duchi – ambassador di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. -, Mattia Zontini, Daniel Hofer, Alessandro Degasperi, Chiara Cavalli, Francesca Crestani e la vincitrice delle ultime due edizioni Chiara Lobba. I record che dovranno cercare di battere sono quelli di 58 minuti a 14 secondi, stabilito lo scorso anno da Nicolò Ragazzo, e di 1 ora, 6 minuti e 32 secondi fissato nell’edizione 2021 dalla veronese Lilli Gelmini.

In occasione dei dieci anni di storia, oltre all’evento di domenica, l’organizzazione ha deciso di aggiungere anche un’altra giornata di gare. La mattina di sabato 13 infatti si darà la possibilità anche ai più giovani (fino ai 18 anni d’età) di mettersi alla prova con “Aquathlon LedroKids Hardskin”, una gara composta da tre frazioni (corsa-nuoto-corsa), mentre nel pomeriggio si terranno delle prove dedicate ai rappresentanti delle squadre sponsorizzate Hardskin.

Proprio Hardskin, il marchio italiano di abbigliamento sportivo, è stato scelto dall’organizzazione come partner tecnico e title sponsor di questa importante edizione: un brand prestigioso legato al mondo del triathlon, i cui tratti distintivi di progettazione e qualità danno vita a prodotti aerodinamici, comodi ed efficienti, ideali per le diverse prestazioni sportive.

Oltre al supporto dei partner tecnici, per una manifestazione è altresì importante quello dei partner “sul campo” che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento. Si tratta del mondo dei volontari, parte fondamentale del tessuto sociale di un territorio che, in Valle di Ledro, è sentita in maniera particolare e che con grande passione aiuta le organizzazioni locali nella gestione degli eventi.

Proprio per loro quest’anno verrà realizzata una maglietta con un logo particolare, ideato dai ragazzi di seconda media della scuola di Bezzecca (il cui vincitore verrà rivelato fra qualche settimana), che valorizza il ruolo del volontariato nello sport, e che verrà indossato sia dai volontari della LedroMan che da quelli della Ledro Sky (la gara di Sky running organizzata dalla SSD Tremalzo in giugno).

PROGRAMMA “LEDROMAN HARDSKIN TRIATHLON SPRINT RACE”

SABATO 13 LUGLIO

7:00 apertura ufficio gara e distribuzione pacchi gara aquathlon LedroKids Hardskin

9:30 inizio gara aquathlon LedroKids Hardskin

13:00 premiazioni e pasta party

15:00 coppa Hardskin su rulli a girone su invito

17:00 apertura uffici e distribuzione pacchi gara per LedroMan Hardskin

18:30 birra party e musica dal vivo

19:00 chiusura uffici pacchi gara

DOMENICA 14 LUGLIO

8.00 – 13.00 apertura ufficio gara e distribuzione pacchi gara

11.00 apertura zona cambio

13.30 chiusura zona cambio

13.45 spunta atleti

14.00 apertura box partenza

14.15 partenza della gara

15.20 arrivo previsto primo atleta LedroMan Hardskin

15.45 chiusura zona cambio T2

16.15 arrivo previsto ultimo atleta

17.00 premiazioni e pasto presso le strutture aderenti per tutti gli atleti