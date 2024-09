APT GARDA DOLOMITI (TN) * IL “MESE DEL GUSTO”: «EVENTI – VISITE GUIDATE – MENU TEMATICI – DEGUSTAZIONI, DAL 27 SETTEMBRE AL 10 NOVEMBRE»

16.49 - mercoledì 25 settembre 2024

Il “Mese del Gusto” nel Garda Trentino apre nel segno delle verdure bio. Dal 27 settembre al 10 novembre un viaggio nei prodotti del territorio con eventi, visite guidate e menu tematici. La Mostra Mercato della Val di Gresta e le esperienze del Festival del Pesce d’Acqua Dolce le principali novità di quest’anno. Ritorna anche l’appuntamento con Frantoi Aperti.

Dopo aver salutato la stagione estiva, l’ambito turistico di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. è pronto ad accogliere l’autunno dando il via anche quest’anno ad una vera e propria celebrazione dei sapori locali. Il “Mese del Gusto” è infatti pronto ad incantare tutti gli amanti della buona cucina, dal 27 settembre al 10 novembre, con eventi, visite guidate, degustazioni, esperienze e menu tematici volti a scoprire le specialità del Garda Trentino, Valle di Ledro, Comano, Valle dei Laghi e, da quest’anno, Val di Gresta.

Si parte proprio dall’orto biologico del Trentino con la Mostra Mercato della Val di Gresta, che quest’anno per la 54sima edizione, si presenta con una nuova formula “concentrata” in due domeniche – quella del 29 settembre e del 6 ottobre – per scoprire la freschezza e la qualità della verdura biologica della zona. In programma, il Giro dei Volti (previsto per il 29), visite al Consorzio agricolo per scoprire tutti i segreti della verdura bio grestana, laboratori sensoriali per bambini, speciali menu a tema e una mostra dei trattori d’epoca.

Sabato 5 ottobre sarà il turno della Fiera di San Francesco a Tiarno di Sotto, con il suo “Giro Gastronomico” che, di tappa in tappa, porterà a scoprire le ricette della tradizione locale, tra cui la polenta, con le sue varianti di patate e di grano saraceno. Il 5 e il 6 ottobre invece nella Valle dei Laghi, si celebrerà la cucina a base di zucca con la Festa della Zucca e degli Ortaggi invernali.

Durante lo stesso weekend, avrà luogo anche il Festival del Pesce d’Acqua Dolce che, dal 4 al 6 ottobre a Riva del Garda, Torbole ed Arco, celebrerà uno dei tesori del territorio. Quest’anno, il festival si rinnova con degustazioni, a pagamento, che coinvolgeranno ristoratori e chef locali, portando in tavola il meglio delle tradizioni culinarie gardesane e tante proposte per utilizzare il pesce d’acqua dolce in cucina, anche abbinandolo ad altri prodotti del territorio.

La prima esperienza del festival sarà venerdì 4 ottobre con “Creek chic” con un aperitivo gourmet ideato dallo chef Stefano Rossi (Lido Palace) (da €15,00); si prosegue poi il sabato con “Pesce in Piazza” con lo chef Marcello Franceschi che darà vita a un menu con il pescato fresco di giornata di Alberto Rania (€20,00) e infine la domenica con “Fizz&Fish” con un percorso sensoriale preparato dagli chef David Cattoi (Antiche Mura), Damiano Goldin (La Terrazza) e Sebastian Sartorelli (Hosteria Toblino) (€80,00). Il servizio di sala sarà a cura degli allievi di IV anno del CFP ENAIP Alberghiero e della ristorazione di Riva del Garda.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre invece sarà il momento della Festa del Latte a Fiavè per immergersi nella cultura rurale e nelle tradizioni di Fiavè e della Valle di Comano, scoprendo così i segreti della lavorazione del latte e dolci prelibatezze a base di latte fresco.

Ad ottobre verrà anche celebrata la patata con la Festa della patata del Lomaso a Campo Lomaso, ma anche il marone di Drena con Maroni in Festa che, nelle giornate del 19 e 20 ottobre, ospiterà laboratori e showcooking, camminate e soprattutto buon cibo con gli immancabili marroni.

Spazio poi anche per gli intenditori del buon vino: dal 24 al 26 ottobre la Valle dei Laghi ospita Reboro, Territorio & Passione, l’appuntamento dedicato al rosso da appassimento trentino. Giovedì 24 presso Casa Caveau del Vino Santo di Padergnone si terrà una cooking class alle ore 18:00 con i presidi Slow Food dell’Alto Garda (prezzo €25,00), mentre venerdì 25 ottobre alle ore 16:30 l’Azienda Agricola Gino Pedrotti a Lago terrà la degustazione guidata “Dal Trentino alla Sardegna, un viaggio diVino” (prezzo €30,00) e alle ore 20:00 presso l’Azienda Agricola Fratelli Pisoni a Pergolese si terrà una cena gourmet con lo chef Walter Miori (prezzo € 60,00).

Infine sabato 26 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 si terranno degustazioni nella Valle dei Laghi presso le cantine di Azienda Agricola Pravis, Azienda Garicola Francesco Poli e Maxentia (ticket da €20,00 a €45,00), mentre presso l’Azienda Agricola Francesco Poli di Santa Massenza alle 18:00 si terrà Grill&Wine, per gustare pietanze grigliate e vini selezionati (prezzo €20,00), e alle 20:30 si esibiranno i Tenores Mamujadinu, un quartetto sardo che chiuderà la settima edizione dell’evento (prezzo €10,00). Per info e prenotazioni si prega di contattare la mail a info@vinosantotrentino.it o il numero +39 3493365446.

Il 2 e il 3 novembre saranno invece dedicati all’oro verde del Garda con Frantoi Aperti: un’opportunità imperdibile per scoprire l’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino, con visite guidate nei frantoi del territorio, degustazioni e percorsi sensoriali.

A chiudere il “Mese del Gusto” ci sarà la Festa della Noce, dall’8 al 10 novembre a Cavrasto (Bleggio Superiore), dove la noce del Bleggio sarà protagonista in tutte le sue forme, tra degustazioni e ricette tradizionali.

Per tutti i weekend durante il Mese del Gusto, i ristoranti aderenti all’iniziativa (quest’anno più di 20) proporranno dei menu tematici, ognuno dedicato ad una peculiarità della tradizione culinaria locale: Cucina dell’Esodo (selezione di ricette dal gusto boemo, rivisitate in chiave ledrense), Carne Salada, Patate e Noci, Maroni e Vino e le novità di quest’anno Pesce d’acqua dolce ed Ortaggi di montagna.

Al “Mese del Gusto” si affiancano anche quest’anno le Garda Trentino Experience, con numerosissime proposte che puntano al palato degli appassionati, alcune legate agli eventi, prenotabili online nella sezione dedicata, altre ad attività proposte dai partner produttori.

“Quest’edizione del Mese del Gusto è più saporita che mai: sono davvero orgoglioso dell’alta qualità degli eventi inseriti all’interno della rassegna, nonché del ricco calendario di Garda Trentino Experience e menu tematici in programma, in collaborazione con produttori e ristoranti aderenti al progetto Vacanze con Gusto. Non mi resta che augurare un buon appetito a tutti quelli che vorranno intraprendere un viaggio indimenticabile all’insegna del gusto della nostra terra!” – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Per scoprire tutte le informazioni su eventi, menu ed esperienze si invita a visitare il sito: www.gardatrentino.it/mesedelgusto