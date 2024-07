APT GARDA DOLOMITI (TN) * “GARDA JAZZ FESTIVAL“: «DICIOTTO EVENTI IN PROGRAMMA, DAL 29 LUGLIO ALL’11 AGOSTO»

14.01 - mercoledì 10 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Note di grande jazz nell’estate del Garda Trentino. Due settimane all’insegna della musica nei luoghi più suggestivi di sei comuni dell’ambito turistico con la 24.sima edizione di “Garda Jazz Festival”. Con diciotto eventi in programma, sia gratuiti che a pagamento, la rassegna darà spazio a importanti artisti nazionali e internazionali.

Dal 29 luglio all’11 agosto, le località di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda saranno il palcoscenico della ventiquattresima edizione di “Garda Jazz Festival”, la rassegna musicale del Garda Trentino che ospiterà artisti di punta del panorama jazzistico nazionale e internazionale.

Saranno diciotto gli eventi in programma, quest’anno ispirati alle parole del leggendario pianista americano Bill Evans, presentati quest’oggi, mercoledì 10 luglio, presso il Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, una delle location che ospiteranno gli eventi della rassegna. Alla presentazione hanno preso parte, fra gli altri: la Sindaco del Comune di Drena Giovanna Chiarani, il Sindaco del Comune di Tenno Giuliano Marocchi, la Vicesindaco del Comune di Riva del Garda Silvia Betta, la Vicesindaco del Comune di Nago-Torbole Sara Balduzzi, il Vicesindaco del Comune di Arco Roberto Zampiccoli, l’Assessore alla Cultura del Comune di Arco Guido Trebo, l’Assessore alla Cultura del Comune di Dro Ginetta Santoni e il Presidente di SMAG Società Cooperativa Roberto Grassi.

“‘Il jazz non lo puoi spiegare a qualcuno senza perderne l’esperienza. Dev’essere vissuto, perché non sente le parole’. L’edizione 2024 prende spunto da queste parole del grande pianista americano Bill Evans per stimolare quella curiosità libera e senza pregiudizi caratteristica dei fanciulli alla ricerca di nuove e stimolanti sonorità in un emozionante percorso tra gli splendidi scorci dell’Alto Garda trentino. I luoghi iconici del territorio offriranno le cornici perfette alle nuove proposte del panorama jazzistico nazionale ed internazionale, con un ricco programma fatto di ben diciotto eventi tra concerti, jazz cafè, mostre fotografiche e un Jazz Workshop” – ha dichiarato il Presidente di SMAG Società Cooperativa Roberto Grassi, sottolineando come lo slogan di quest’anno sia quello di ‘essere curiosi’, proprio quel ‘Be Curious’ della vision “Stay Young” di APT.

Il programma, organizzato da SMAG Società Cooperativa (Scuola Musicale Alto Garda), con il sostegno della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, della Provincia Autonoma di Trento – in particolare dell’Assessorato alla Cultura -, delle Amministrazioni Comunali e di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., include concerti, workshop, Flash Mob e Jazz Cafè – alcuni a pagamento, altri ad accesso libero – che si svolgeranno in luoghi iconici del territorio come il Castello di Arco, il Parco della Colonia Pavese di Torbole, il borgo medioevale di Canale di Tenno, il parco fluviale del Sarca a Dro, la novità del percorso montano a Drena e il Palacongressi di Riva del Garda.

“L’estate nel Garda Trentino vuol dire anche intrattenimento di alta qualità e il Garda Jazz Festival rientra a pieno titolo all’interno degli eventi top della stagione, con un ricco calendario di concerti dislocati su tutto il territorio in grado di saper accontentare tutti gli appassionati di musica jazz. Voglio ringraziare ancora una volta gli organizzatori non solo per la passione, ma anche per l’impegno e la creatività nel realizzare un programma sempre nuovo, con nomi unici nel panorama internazionale, come Trilok Gurtu, il più famoso percussionista al mondo” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

*

Il programma completo è il seguente:

29 luglio-11 agosto

Ore 16:00-21:00: Mostra Emozioni sonore per Garda Jazz Festival 2024. Torbole sul Garda – Ex Colonia Pavese. Ingresso gratuito.

29 luglio

30 luglio

Ore 19:00: Jazz Cafè | Dogon Beat. Cantine naturali Torboli. Ingresso gratuito.

31 luglio

Ore 21:00: Jazz Cafè | Broadway, Baby! Arco – Sottotetto Urban Space. Ingresso gratuito.

1 agosto

Ore 21:30: In the Roy’s Mood. Riva del Garda – Hotel Luise. Ingresso gratuito.

2 agosto

Ore 10:00-13:00: Jazz Workshop con Andrea Tarozzi . Riva del Garda – Auditorium Smag.

. Riva del Garda – Auditorium Smag. Ore 21:30: ELEONORA STRINO TRIO – MATILDE. Riva del Garda – Grand Hotel Du Lac et Du Parc.

3 agosto

Ore 21:00: Quintorigo experience, tributo a JIMI HENDRIX. Riva del Garda – Palazzo dei Congressi.

4 agosto

5 agosto

Ore 21:00: Jazz Cafè | Le Orme del jazz. Arco – Ristorante Ai Conti. Ingresso gratuito.

6 agosto

Ore 21:00: PERICOPES + 1. Dro – Area fluviale del Centro culturale. Ingresso gratuito.

7 agosto

Ore 21:00: Jazz Cafè | Michael Harding Quartet. Arco – Impavida Birra Artigianale. Ingresso gratuito.

8 agosto

Ore 21:00: TRILOK GURTU e ARKE’ STRING QUARTET. Arco – Castello.

9 agosto

Ore 21:00: Jazz Cafè | Musica Nudi. Nago Torbole – Hotel Forte Charme. Ingresso gratuito.

10 agosto

Ore 21:00: OLIVIA TRUMMER featuring FABRIZIO BOSSO – FOR YOU. Riva del Garda – Palazzo dei Congressi.

11 agosto

21:00: FIORENZO ZENI – History of Jazz Saxophone. Canale di Tenno.

Per maggiori informazioni sul programma, si invita a visitare il sito dedicato cliccando qui.