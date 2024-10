APT GARDA DOLOMITI (TN) * “FRANTOI APERTI“: «UN WEEKEND CON DEGUSTAZIONI, VISITE GUIDATE ED ESPERIENZE SENSORIALI (2-3/11) »

14.38 - martedì 22 ottobre 2024

Un weekend tra “Frantoi Aperti” e gli ulivi del Garda Trentino. Il 2 e il 3 novembre appuntamento con l’olio extravergine d’oliva dell’Alto Garda, con degustazioni, visite guidate, esperienze sensoriali ed eventi speciali in ben sette frantoi del territorio.

I profumi e i colori dell’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino tornano ad essere protagonisti sabato 2 e domenica 3 novembre in occasione di “Frantoi Aperti”, la manifestazione giunta alla quarta edizione che celebra la tradizione di questa eccellenza locale.

Organizzato da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., l’appuntamento – che rientra tra le proposte del Mese del Gusto – offre a visitatori ed appassionati l’opportunità di conoscere il processo produttivo dell’“oro verde” del territorio, attraverso un’esperienza completa di visite guidate, degustazioni e percorsi sensoriali presso sette frantoi del territorio.

Il programma è stato presentato oggi, martedì 22 ottobre, in conferenza stampa presso Agraria Riva del Garda, una delle strutture interessate dalla manifestazione. Hanno preso parte alla presentazione, tra gli altri, l’Assessore al Turismo del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il Project Manager di Garda Trentino Alex Colò e i rappresentanti dei frantoi Massimo Fia (Direttore Agraria Riva del Garda), Claudio Garofalo (Responsabile Commerciale Brioleum), Anna Marzadro (Titolare Madonna delle Vittorie) e Rachele Zambelli (Responsabile Customer Service OlioCru).

“‘Frantoi Aperti’ rappresenta l’evento principe del Mese del Gusto, un’iniziativa che mette in evidenza quanto il Garda Trentino sia ricco di prodotti straordinari, tra cui l’olio extravergine d’oliva, simbolo del nostro territorio e che ci contraddistingue anche dal punto di vista paesaggistico. Siamo orgogliosi di essere giunti alla quarta edizione di un evento che continua a crescere anno dopo anno: non mi resta che ringraziare i sette frantoi aderenti all’iniziativa, che con grande professionalità valorizzano quello che amiamo chiamare oro verde del Garda Trentino, grande ambasciatore del nostro territorio”, il commento del Presidente di Garda Dolomiti S.p.A., Silvio Rigatti.

Acetaia del Balsamico Trentino, Agraria Riva del Garda, Agriturismo Tenuta Maso Bòtes, Brioleum, Domus Olivae OlioCru, Frantoio Bertamini e Madonna delle Vittorie sono i frantoi che apriranno le loro porte durante l’evento, prevedendo visite guidate e degustazioni dei loro oli nei seguenti giorni ed orari:

Acetaia del Balsamico Trentino: sabato 2 e domenica 3 novembre 10:00-12:00 e 15:00-18:00;

Agraria Riva del Garda: sabato 2 novembre 08:30-20:00; domenica 3 novembre 10:00-18:00;

Agriturismo Maso Bòtes: domenica 3 novembre, 10:00-18:00;

Brioleum: sabato 2 novembre 15:00-17:00; domenica 3 novembre 10:00-12:00;

Domus Olivae OlioCru: sabato 2 e domenica 3 novembre 09:00-18:30;

Frantoio Bertamini: domenica 3 novembre 10:00-18:00;

Azienda Agricola Madonna delle Vittorie: sabato 2 novembre 09:00-17:30.

Oltre a visite e degustazioni, i frantoi offriranno una serie di esperienze uniche per immergersi nell’affascinante mondo dell’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino:

In occasione di “Frantoi Aperti”, un’altra importante novità per questa edizione sarà l’ inaugurazione di sabato 2 novembre del “ Sentiero dell’Olivo” – che verrà presentato in anteprima alla stampa mercoledì 30 ottobre -, un percorso che omaggia la storia millenaria della coltivazione dell’olivo nel Garda Trentino e l’eccellenza del suo olio. Alle ore 14:00 si terrà una camminata con guida e agronomo lungo il percorso e degustazione di olio novello al costo di € 5,00, con partenza dall’info point di Arco.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visita la pagina dedicata: www.gardatrentino.it/frantoiaperti.