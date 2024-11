APT GARDA DOLOMITI (TN) * “FRANTOI APERTI”: «SOLD OUT PER LA CAMMINATA SUL “SENTIERO DELL’OLIVO”, IL PERCORSO CHE RACCONTA LA STORIA DELLA COLTIVAZIONE DEL TERRITORIO»

14.18 - lunedì 4 novembre 2024

Tra frantoi e sentieri, l’oro verde del Garda Trentino brilla più che mai. Tantissimi appassionati hanno preso parte al weekend dedicato alla scoperta dell’olio del Garda, tra masterclass, visite guidate e degustazioni. Sold out per la camminata guidata sul “Sentiero dell’Olivo”, il percorso che racconta la storia della coltivazione del territorio. Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di “Frantoi Aperti”, l’evento organizzato da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e dedicato alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino che si è tenuto sabato 2 e domenica 3 novembre presso sette frantoi del territorio.

Il ricco programma dell’evento ha infatti registrato il tutto esaurito. Centinaia di visitatori e appassionati – molti dei quali provenienti da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Alto Adige, oltre a turisti tedeschi – hanno partecipato alle diverse attività organizzate tra cui masterclass, show cooking, visite guidate, menù gourmet e percorsi di degustazione, e ben 400 hanno preso parte alle esperienze su prenotazione.

Acetaia del Balsamico Trentino, Agraria Riva del Garda, Agriturismo Tenuta Maso Bòtes, Brioleum, Domus Olivae OlioCru, Frantoio Bertamini e Madonna delle Vittorie sono stati i frantoi protagonisti di questa edizione, aprendo le loro porte ai visitatori per offrire un’immersione completa nella tradizione dell’olivicoltura del Garda. Oltre a degustare l’olio, i partecipanti hanno infatti potuto osservare da vicino il processo di raccolta delle olive e la produzione dell’“oro verde” del territorio.

Complice il bel tempo, in molti hanno preso parte alla camminata guidata lungo il “Sentiero dell’Olivo”, un itinerario tematico di 7 km che si snoda attraverso l’olivaia di Arco. Inaugurato il 30 ottobre e aperto ufficialmente al pubblico il 2 novembre per l’evento, il sentiero ha attratto numerosi visitatori, grazie anche alle sue 14 installazioni didattiche e interattive che raccontano la storia dell’olivicoltura nel Garda Trentino, tra storia e paesaggi mozzafiato.

“I numeri della quarta edizione di Frantoi Aperti parlano chiaro: la manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso nell’autunno del Garda Trentino e testimonia quanto l’interesse verso i nostri prodotti enogastronomici – in questo caso l’olio extravergine d’oliva – sia molto alto, come dimostrano tra l’altro i servizi dedicati all’evento andati in onda sui più importanti TG nazionali, come TG1, TG2, TG5, Studio Aperto e Tgcom24. Ringrazio ancora una volta tutti i frantoi che hanno contribuito a quest’ottimo risultato!” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

L’evento “Frantoi Aperti” fa parte del “Mese del Gusto”, la rassegna dedicata agli eventi enogastronomici autunnali dell’ambito turistico, che si concluderà il weekend del 9 e 10 novembre con la “Festa della Noce” a Cavrasto, dedicata alla noce del Bleggio, prodotto riconosciuto come Presidio Slow Food.