APT GARDA DOLOMITI (TN) * “FESTIVAL CONFLUENZE”: «TURISMO LENTO IN VALLE DEI LAGHI, TRA ESCURSIONI – INCONTRI – MUSICA – BUON CIBO (27/7 – 4/8)»

10.31 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fare turismo lento in Valle dei Laghi: torna “Festival Confluenze”. Dal 27 luglio al 4 agosto la quarta edizione della manifestazione che celebra la bellezza naturale, la cultura e la sostenibilità del territorio. Tante le iniziative, sia gratuite che a pagamento, per escursioni, incontri, musica e buon cibo.

È stata presentata ieri, martedì 23 luglio, la quarta edizione di “Festival Confluenze”, la manifestazione che dal 27 luglio al 4 agosto inviterà a scoprire la bellezza naturale, la cultura e la sostenibilità della Valle dei Laghi attraverso un ricco programma di eventi.

Alla presentazione, organizzata presso l’Azienda Agricola Gino Pedrotti a Lago, hanno partecipato tra gli altri: la Sindaco del Comune di Drena Giovanna Chiarani, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente del Biodistretto Valle dei Laghi Marco Pisoni, la Vicepresidente del Biodistretto Valle dei Laghi Stefania Lusuardi, la direttrice artistica di “Festival Confluenze” e membro del Biodistretto Valle dei Laghi Cinzia Zandonai e i membri del Consorzio Turistico Valle dei Laghi Nicola Bonapace e Alessandro Poli.

“All’interno del ‘Festival Confluenze’ si inserisce il concetto di ‘fare rete’ tra più località, come Drena, territorio di cerniera tra l’Alto Garda e la Valle dei Laghi. Il valore aggiunto della regia del festival è quello di coinvolgere anche il sesto senso, quello etico, che dobbiamo anteporre sempre più nelle nostre azioni. Un sentito ringraziamento all’organizzazione per lo spessore degli eventi che si propongono per questa quarta edizione e che coinvolgeranno anche il castello di Drena, la nostra chicca medievale” – ha commentato la Sindaco del Comune di Drena Giovanna Chiarani.

Il festival, organizzato dal Biodistretto della Valle dei Laghi, intende celebrare le peculiarità del territorio, promuovendo un approccio sostenibile e consapevole caratterizzato dal ritmo lento, attraverso trekking guidati a piedi o in bicicletta, incontri con autori, performance teatrali e musicali e momenti dedicati all’enogastronomia.

“Il ‘Festival Confluenze’, giunto alla sua quarta edizione, si preannuncia ancora una volta come un punto di riferimento per chi vuole ragionare e confrontarsi su temi importanti come la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica di un territorio, argomenti che sono anche al centro delle azioni di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. “Cerchiamo di portare una mobilità alternativa e di disincentivare l’uso della macchina anche tra i nostri residenti, che sono i primi beneficiari del territorio e che devono essere valorizzati. Questo festival contribuisce a portare valore alle nostre zone: molte aziende credono in questo nuovo modo di proporsi, ma solo credendoci tutti insieme potremo lasciare qualcosa di buono per il futuro.”

Saranno ben 19 gli appuntamenti, sia gratuiti che a pagamento, che animeranno la valle in location suggestive e che avranno come protagonisti importanti personaggi legati a questo mondo. Tra questi, il giornalista e scrittore Marco Albino Ferrari che proporrà attraverso il teatro i temi legati al rispetto della montagna, l’ambientalista e scrittrice Sara Segantin che parlerà del valore dell’acqua, l’esploratore e geografo Franco Michieli che racconterà dei suoi viaggi in solitaria, mentre lo scrittore Francesco Vidotto presenterà i suoi libri di montagna.

“Nel programma del festival sono previsti tanti cammini, perché la nostra valle offre bellissimi itinerari e trekking, oltre a diversi momenti dedicati all’enogastronomia per presentare i prodotti del nostro territorio. Il periodo è favorevole al turismo e ci auguriamo che partecipino tanti ospiti così come i residenti della Valle dei Laghi, perché l’evento si rivolge anche a loro: ‘Festival Confluenze’ infatti mira a promuovere una nuova forma mentis di gestione sostenibile del territorio” – ha dichiarato il Presidente del Biodistretto Valle dei Laghi Marco Pisoni.

Ecco alcuni eventi del festival:

Sabato 27 luglio: Bike&Farm – Un’esperienza che unisce il cicloturismo alla scoperta delle fattorie locali. Partenza ore 10:00 da Sarche, percorso ad anello di 40 km fino a Monte Terlago, picnic con prodotti locali e visita agli animali della fattoria Maso Canova (Prezzo: euro 60,00, prenotazione via mail o telefono – per noleggio bici: www.ebikeemotions.it)

Martedì 30 luglio: L’acqua non è selvatica – Incontro con Sara Segantin, scrittrice naturalista e inviata di Geo per Rai3. Presso Azienda Agricola Gino Pedrotti, ore 18:00. Dialogo con Costantino Bonomi, botanico del MUSE. Seguirà aperitivo offerta dalla Cantina Pedrotti (Ingresso gratuito)

Mercoledì 31 luglio: Chiedi alle Montagne – Spettacolo teatrale di Marco Albino Ferrari presso il Castello di Drena, ore 21:00. Uno spettacolo teatrale a due dimensioni: la voce di Marco Albino Ferrari e al suo fianco l’attore Emanuele Arrigazzi. Al centro, la montagna, luogo simbolo che scatena riflessioni sulle grandi mutazioni del nostro tempo (Prezzo: euro 10,00, prenotazione via mail o telefono)

Giovedì 1 agosto: A tavola con gusto, tra arte e sapori – Cena spettacolo con le attrici Daniela Bertelli e Loredana Venturelli e lo chef Walter Miori, presso Cantina Pisoni (Pergolese) ore 20:00 (Prezzo: euro 70,00, prenotazione via mail o telefono)

Venerdì 2 agosto: Trekking alla città dei sassi – Partenza ore 17:30 dalla Centrale di Fies (Marocche di Dro) e alle 19:30 arrivo a Ranch Chemolli con concerto serale (Prezzo trekking: euro 10,00, prezzo trekking+concerto: euro 15,00, prenotazione via mail o telefono)

Sabato 3 agosto: Saint Germain Swing 4et & Francesca Bertazzo Hart – Un progetto per celebrare l’energia del jazz acustico, nato nei bassifondi di Harlem e diventato à la page nei bistrot parigini, presso Distilleria Francesco Poli a Santa Massenza (Prezzo: euro 10,00, prenotazione via mail o telefono)

Domenica 4 agosto: Trekking al tramonto al Monte Casale – Partenza ore 16:00 dalla Piazza della Chiesa di Comano. Trekking e cena sulla cima del monte, al rifugio o al sacco. Il rientro a Comano avverrà dopo il concerto per il medesimo sentiero. In collaborazione con il Rifugio Don Zio e la Sat Toblino–Pietramurata. Per prenotare la cena al rifugio chiama il 347 864 7762.

Evento gratuito.

Per il programma completo della manifestazione si invita a consultare il sito:

“La quarta edizione di ‘Festival Confluenze’ è un’evoluzione degli anni scorsi, perché abbiamo allargato il concetto di rete: oltre all’area di Drena, infatti, troviamo anche Dro e Comano, luoghi dove il turismo sostenibile è un vero e proprio valore. Abbiamo voluto inserire eventi che potessero soddisfare le esigenze di più persone, da chi ama camminare a chi preferisce ascoltare, fino a coloro che amano gustare i prodotti del nostro territorio” – ha concluso Cinzia Zandonai, direttrice artistica di “Festival Confluenze” e membro del Biodistretto Valle dei Laghi.

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria contattando l’indirizzo mail info@biodistrettovallelaghi.it o il numero +39 349 3365446. Per l’iscrizione ai vari eventi, il pagamento della partecipazione alle attività andrà effettuato tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Biodistretto Valle dei Laghi IBAN: IT33 D 08016 05603 000033391578.