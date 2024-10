APT GARDA DOLOMITI (TN) * “CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE / TRENTINO BUSINESS RUN“: «I VINCITORI, SIEMENS ENERGY TRANSFORMERS / CASSA RURALE ALTO GARDA E ROVERETO / RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI / CAMPING ZOO»

12.28 - venerdì 11 ottobre 2024

Ha debuttato ieri, giovedì 10 ottobre, a Riva del Garda, la Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run, la prima corsa aziendale non competitiva trentina, che ha visto ai nastri di partenza ben 1.200 runner di 56 aziende del territorio. La pioggia della giornata, terminata poco prima dell’inizio della gara, non ha placato l’entusiasmo dei partecipanti che hanno corso insieme lungo un percorso di 6 km con vista lago, dimostrando che la voglia di fare squadra e promuovere uno stile di vita sano è più forte di qualsiasi ostacolo.

La corsa, organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e l’agenzia di eventi COMMUNICO ITALIA SSD A RL, ha messo al centro non solo lo sport, ma anche il valore della coesione aziendale e la voglia di condividere momenti di benessere anche al di fuori dall’ambiente lavorativo.

“Nonostante le previsioni del tempo non fossero delle migliori, la prima edizione della Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run si è rivelata un grande successo” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. “Abbiamo posto delle solide basi per l’edizione del prossimo anno, che siamo certi attirerà un numero ancora maggiore di aziende pronte a credere in questo nuovo e innovativo format. Un sincero ringraziamento a COMMUNICO ITALIA SSD A RL, agli sponsor, ai volontari e a tutti i partecipanti che hanno creduto e sostenuto l’evento.”

Diverse realtà aziendali trentine hanno creato la propria squadra per partecipare alla corsa, tra queste la title partner Gruppo Cassa Centrale, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, Aquafil, Siemens Energy Transformers S.r.l. e la stessa APT Garda Dolomiti, le quali hanno saputo cogliere questa preziosa occasione per rafforzare i legami tra colleghi all’insegna dello sport.

“Desideriamo ringraziare in modo particolare le aziende partecipanti che hanno dimostrato sensibilità nei confronti dei temi della coesione aziendale e una lungimiranza legata al benessere dei dipendenti” – ha aggiunto Patrizia Pederzolli Deissenberger, Presidente di COMMUNICO ITALIA SSD A RL.

Al termine della competizione, si è svolta la cerimonia di premiazione alla quale ha preso parte anche l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni, per celebrare non solo i risultati sportivi, ma anche la grande partecipazione, lo spirito di squadra e l’energia travolgente che ha contraddistinto questa prima edizione: “Complimenti all’APT Garda Dolomiti per l’ottima riuscita dell’evento e alle oltre 50 aziende e ai suoi collaboratori che hanno deciso di partecipare a questa corsa. L’augurio è che tutti abbiano vissuto un bel momento di divertimento e di amicizia e dare così l’appuntamento all’anno prossimo!” – ha dichiarato l’Assessore Failoni.

I vincitori della prima edizione sono stati: Siemens Energy Transformers S.r.l. per la squadra più veloce, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto per quella più numerosa, Riva del Garda Fierecongressi – content partner dell’evento – per il gruppo con la quota femminile più alta e Camping Zoo per quello più creativo. Cesare Maestri di BM Group e Stefania Oradini di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. hanno invece vinto come atleta maschile e femminile più veloci, il primo tagliando il traguardo in 17 minuti e 11 secondi, la seconda in 23 minuti e 21 secondi.

L’evento si è infine concluso con l’After Run Party presso il Palavela, dove i partecipanti hanno festeggiato con pasta party e DJ set, contribuendo a rendere l’evento memorabile e confermando tutti i presupposti per renderlo un appuntamento fisso negli anni a venire.