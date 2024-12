APT GARDA DOLOMITI (TN) * BROCCOLO DI TORBOLE: «MALTEMPO 2024, IMPORTANTE CALO PRODUTTIVO DELLA CRUCIFERA»

11.29 - mercoledì 4 dicembre 2024

Il broccolo di Torbole e gli imprevisti della natura. Il maltempo degli ultimi mesi ha fatto registrare un importante calo produttivo della crucifera, mettendo in forse anche la festa dedicata in programma a gennaio. Planchenstainer: “Coltivare nel rispetto degli equilibri naturali significa anche accettare queste circostanze”.

La stagione 2024 si presenta complessa per il broccolo di Torbole, Presidio Slow Food dell’Alto Garda, con una produzione che segna un calo di oltre il 50% rispetto alla media degli ultimi anni, dovuto a condizioni climatiche avverse che hanno influito negativamente sul ciclo colturale breve di questa crucifera, simbolo di biodiversità e tradizione del territorio.

“Le piogge insistenti e la carenza di luce durante settembre, fase cruciale per la crescita, hanno reso difficile ottenere un raccolto sufficiente. Coltivare nel rispetto degli equilibri naturali significa anche accettare queste circostanze,” ha spiegato Giorgio Planchenstainer, referente dei produttori del Presidio Slow Food.

Nonostante le difficoltà, gli agricoltori del Presidio continuano con determinazione il loro impegno nella tutela del broccolo di Torbole. Data la forte richiesta che attesta il riconosciuto apprezzamento di un pubblico attento alle eccellenze, un appello giunge dai coltivatori: “Chiediamo comprensione per l’attuale situazione e invitiamo solo a pazientare: le preparazioni a base di broccolo non mancheranno nella prossima stagione,” ha sottolineato Tommaso Martini, Responsabile Slow Food del Presidio.

Anche i Cuochi dell’Alleanza Slow Food, che negli anni hanno valorizzato questo prodotto nei loro menu, condividono l’importanza di sostenere i produttori in un momento così delicato. Quest’anno, per scelta condivisa, il broccolo di Torbole non figurerà nei loro piatti invernali, ma il loro impegno rimane fermo nel promuovere questa eccellenza gardesana.

Nel frattempo, il Comitato della Festa del Broccolo di Torbole segue con attenzione l’evolversi della situazione. “Ci auguriamo di poter organizzare l’evento, anche se le condizioni attuali rendono difficile definire le modalità. La nostra speranza è riposta in una prossima stagione più generosa e favorevole,” ha affermato Francesco Mandelli, Presidente del Comitato della Festa del Broccolo di Torbole.

“Il broccolo di Torbole rappresenta un patrimonio unico che merita di essere custodito e valorizzato per il suo contributo alla biodiversità, al sapore e alla salute. L’auspicio è che questa annata, seppur difficile, possa rafforzare il sostegno verso chi lavora ogni giorno per preservare questa eccellenza e i suoi valori,” ha concluso il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.