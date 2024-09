APT GARDA DOLOMITI (TN) * “BOOK FESTIVAL“: «L’EVENTO LETTERARIO ITINERANTE TRA BORGHI, PARCHI E LAGHI (DAL 20 AL 22/9)»

12.34 - martedì 17 settembre 2024

Nel cuore delle Dolomiti, ecco Valle dei Laghi Book Festival. Dal 20 al 22 settembre, l’evento letterario itinerante tra borghi, parchi, laghi e corsi d’acqua della Valle dei Laghi, con partecipazione libera e gratuita. La Valle dei Laghi non si distingue solo per la tradizione culinaria, le grappe e i rinomati vini, ma anche per organizzare eventi unici e coinvolgenti in grado di soddisfare i gusti e le esigenze di tutti.

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre è il turno di Valle dei Laghi Book Festival, un evento letterario nel cuore delle Dolomiti dedicato agli amanti della letteratura e della natura.

Il festival, a partecipazione libera e gratuita, presenta un programma molto vario di attività cultuali: presentazioni di libri, spettacoli teatrali, letture, passeggiate letterarie e laboratori, tra borghi, parchi, laghi e corsi d’acqua della Valle dei Laghi saranno gli ingredienti perfetti per vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

Ecco il programma completo:

Venerdì 20 settembre

Si aprono le danze! ore 19:30 – Teatro Valle dei Laghi (Vezzano)

ore 19:30 – Teatro Valle dei Laghi (Vezzano) Scarpone della pace…» ore 20:30 – Teatro Valle dei Laghi (Vezzano)

Sabato 21 settembre

Domenica 22 settembre

Per maggiori informazioni: https://valledeilaghibookfestival.it/eventi/