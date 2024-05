APT GARDA DOLOMITI (TN) * “ATTACKING VIKINGS”: «SCI ALPINO, RIPARTONO DAL TRENTINO I SOGNI IRIDATI DELLA NORVEGIA»

07.07 - sabato 25 maggio 2024

Ripartono dal Trentino i sogni iridati della Norvegia dello sci alpino. Anche quest’anno gli “Attacking Vikings” dello sci alpino capitanati da Aleksander Kilde hanno scelto il Garda Trentino per il loro ritiro estivo, con allenamenti tra il Lago di Garda e le Dolomiti della Paganella, in vista della stagione dei Mondiali di Saalbach Nazionale Norvegese

Il legame fra la Nazionale Norvegese Maschile di Sci Alpino e il Trentino non conosce stagioni. Per la terza estate di fila, gli Attacking Vikings hanno infatti scelto il Garda Trentino e le Dolomiti della Paganella – queste ultime già dal 2011 sede dei loro training camp invernali – per un intenso ritiro estivo di avvio della preparazione verso la stagione 2024/2025, che culminerà in febbraio con i Campionati del Mondo di Saalbach (Austria).

Dal 19 al 24 Maggio, undici atleti ed i loro tecnici hanno sfruttato appieno le mille opportunità offerte dal territorio, tra yoga, tennis, bicicletta, sport acquatici, corsa in montagna e tanto altro. Un’occasione unica per fare gruppo, per allenare il fisico e, ovviamente, godere dei meravigliosi panorami che offre il Garda Trentino, come evidenziato nel corso del meet&greet tenutosi giovedì 23 maggio al Residence Centro Vela e al Ristorante l’Ora di Riva del Garda.

“Siamo davvero onorati di ospitare per la terza stagione consecutiva atleti importanti come quelli della Nazionale Norvegese di Sci. Siamo felici soprattutto di offrire loro una terra dalle molteplici opportunità sia dal punto di vista sportivo, dalle attività acquatiche, al climbing e alla bike, sia da quello enogastronomico e del relax: un incontro di diversi elementi che danno vita a quello che noi chiamiamo ‘Italian Outdoor’” – ha commentato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer.

Tra gli undici atleti presenti, il capitano della squadra Aleksander Aamodt Kilde, vincitore della Coppa del Mondo assoluta nel 2020, di un argento olimpico e due argenti mondiali, in ripresa dopo lo spaventoso incidente avvenuto in gara in gennaio a Wengen. “Ogni anno siamo felici di tornare qui, accolti da persone fantastiche e ottimo cibo, per vivere giornate fra relax e attività in un contesto unico come quello del Garda Trentino. Lo spirito degli Attacking Vikings è quello di una vera squadra: ci piace stare insieme, aiutarci l’un l’altro, e anche avere l’occasione, come in questo caso, di integrare con noi i nuovi giovani alle porte della Coppa del Mondo. Per me, essere presente in questo ritiro è un passo importante dopo l’incidente di Gennaio: la strada per la ripresa è ancora lunga, ma tornare a vivere insieme alla squadra in questi giorni, e farlo qui in Trentino, è una gioia e uno stimolo importante,” ha dichiarato Kilde.

Negli anni recenti, il collettivo norvegese si è dimostrato fra i più competitivi al mondo: nella scia del capitano Kilde è cresciuto un importante gruppo di atleti per le discipline tecniche, oggi guidato da Timon Haugan, che nel 2024 (proprio a Saalbach) ha ottenuto il primo successo in Coppa del Mondo, i giovani Atle Lie McGrath e Aleksander Steen-Olsen e il veterano Sebastian Foss Solevaag.

“È un piacere inaugurare la stagione estiva ospitando la squadra norvegese. La collaborazione con la nazionale è ormai consolidata, gli atleti sono di casa nella nostra skiarea. Essere un punto di riferimento per una squadra di questo livello è la dimostrazione dell’ottima offerta tecnica e della professionalità della località. In bocca al lupo a tutti gli atleti,” ha aggiunto Ruggero Ghezzi, Direttore del Consorzio Skipass Paganella-Dolomiti.

Il rapporto con la Nazionale Norvegese non è che l’ultimo esempio dell’affinità elettiva fra il Trentino – e il Garda Trentino in particolare – e gli sportivi ai massimi livelli. Si ricordano infatti, nel recente passato, i ritiri estivi del Bayern Monaco – sia nel calcio che nella pallacanestro, – i raduni premondiali delle nazionali italiane di ciclismo su strada, e i training camp della nazionale italiana ed austriaca di combinata nordica.

“Poter avere come ambasciatori del Trentino i campioni del Norway Alpine Ski Team rappresenta uno straordinario veicolo promozionale, non solo nel periodo invernale, nel quale dal 2011 la Ski Area Paganella è la base di allenamento europea per preparare i successi mondiali e olimpici, ma anche nel periodo primaverile, per un periodo di preparazione a secco con base sul Garda Trentino. Anche quest’anno, infatti, il team di Aleksander Aamodt Kilde, Atle Lie McGrath e Sebastian Solevåg, fra gli altri, ha svolto i primi stage di allenamento, effettuando test atletici, pedalate in bicicletta, sport acquatici e persino corsa in montagna fra il Garda Trentino e l’Altopiano della Paganella. In quest’ottica il nostro territorio conferma una capacità ricettiva e di ospitalità di alto livello consentendo a campioni e appassionati di praticare tantissimi sport in una vera e propria palestra a cielo aperto,” ha concluso Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing.

ALTRE DICHIARAZIONI:

Luca D’Angelo, Direttore dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella: “È un piacere ospitare anche in primavera nel nostro ambito questi straordinari atleti. Per noi rappresenta un’occasione importante per raccontare come Dolomiti Paganella stia ampliando sempre di più la stagionalità e le esperienze turistiche collegate.”

Lorenzo Pozzer, Assessore allo sport ed eventi del Comune di Riva del Garda: “È un grande onore ospitare sul nostro territorio la Nazionale Norvegese di Sci che, proprio come noi trentini, è una grande appassionata di sport e di natura. Il mio augurio è che durante questi giorni siano riusciti non solo ad allenarsi ma anche ad assaporare la nostra cucina, il nostro modo di rilassarsi e di divertirsi, vivendo così quel lifestyle italiano tanto famoso nel mondo.”

Egon Tretter, Consigliere del CdA Garda Dolomiti S.p.A.: “La presenza degli Attacking Vikings conferma l’amore per il Garda Trentino da parte degli sportivi ai massimi livelli. In queste settimane stiamo accogliendo tanti protagonisti di diverse discipline, estive e invernali, che scelgono il Garda Trentino per preparare i prossimi obiettivi, a cominciare dalle Olimpiadi di Parigi: a tutti loro siamo orgogliosi di offrire le nostre eccellenze, sperando che possano portare in tutto il mondo un bel ricordo del nostro territorio.”