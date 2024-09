APT GARDA DOLOMITI * GRUPPO CASSA CENTRALE – TRENTINO BUSINESS RUN: «LA PRIMA CORSA AZIENDALE NON COMPETITIVA SUL TERRITORIO, IL 10/10»

14.48 - mercoledì 11 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run, un mese al via. Il 10 ottobre a Riva del Garda l’esordio della prima corsa aziendale in Trentino che registra già oltre 700 iscritti di aziende pubbliche e private del territorio. Al fianco dell’evento anche Gruppo Cassa Centrale, title sponsor dell’iniziativa Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run.

A Riva del Garda il conto alla rovescia è iniziato, e in tutto il Trentino “sale la febbre” per la Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run, la prima corsa aziendale non competitiva sul territorio, che si terrà giovedì 10 ottobre sul lungolago rivano a partire dalle ore 18:00.

Organizzata da Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e dall’agenzia di eventi COMMUNICO ITALIA SSD A RL, la corsa si svolgerà su un percorso vista lago di 6 km ed è riservata alle aziende private e pubbliche trentine, per rafforzare il legame all’interno del team di lavoro e promuovere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica.

“Con la Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run presentiamo un evento innovativo per la nostra Provincia – già riconosciuta come la più sportiva d’Italia – ispirato alle attività di team building diffuse da tempo nei Paesi di lingua tedesca” – ha dichiarato il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer -. “Siamo felici del riscontro ottenuto, con numerose aziende già iscritte, e siamo sicuri che se ne aggiungeranno altre in queste settimane. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i partecipanti nel Garda Trentino e correre insieme!”

A un mese dall’evento, diverse aziende trentine che credono in questa opportunità di team building hanno infatti già iscritto molti dei loro dipendenti alla corsa, facendo registrare al momento oltre 700 partecipanti: fra le aziende rappresentate, Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, Riva del Garda Fierecongressi, Aquafil e Siemens Energy Transformers S.r.l.

Tra le realtà che riconoscono il ruolo fondamentale dello sport non solo come fattore di crescita personale, ma anche come motore di sviluppo sociale ed economico per i territori e le comunità, Gruppo Cassa Centrale ha deciso di sostenere l’evento come title sponsor, annoverandolo tra le 30 mila iniziative dedicate allo sport che Cassa Centrale e le Banche Affiliate hanno sostenuto sin dalla costituzione del Gruppo, per un totale di quasi 50 milioni di Euro nel quinquennio.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre al prezzo di euro 45,00 per singolo, con particolari scontistiche per le aziende numerose: il 10% di sconto per le aziende con più di 5 persone iscritte, il 15% dalle 10 persone in su e il 20% oltre i 15 iscritti.

Nella quota di iscrizione sarà incluso:

pettorale di gara

pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor

programma ufficiale e i materiali informativi

assistenza medica

servizio di cronometraggio

ristoro finale al traguardo

medaglia finisher

diploma di partecipazione scaricabile online

deposito borse (con apposita sacca)

After-Run Party con buffet e DJ set

Per l’evento sono previsti poi anche dei servizi extra come la t-shirt personalizzata per il team, il servizio shuttle A/R, il servizio fotografico, il welcome Desk dedicato e, per chi non volesse correre ma comunque sostenere la propria squadra, il pacchetto tifoseria al costo di euro 10,00 (che comprende l’After-Run Party).

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito: www.trentinobusinessrun.it

HANNO DETTO:

Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, content sponsor dell’evento: “Riva del Garda Fierecongressi è orgogliosa di sostenere la Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run, un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva. L’evento incarna infatti valori importanti per il successo di ogni organizzazione, come la salute e il benessere aziendale. Questi elementi non sono solo fondamentali per migliorare la produttività, ma sono anche in piena sintonia con la nostra mission aziendale, che pone al centro la crescita personale e professionale, il lavoro di squadra e il miglioramento del benessere collettivo. Crediamo fortemente che simili iniziative possano contribuire a creare un ambiente lavorativo ancora più armonioso e coeso, favorendo un clima aziendale capace di valorizzare tanto i singoli quanto l’intero gruppo.”

Elvira Vitale e Giovanni Cattani, CFO e CEO di Siemens Energy Transformers S.r.l.: “Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa perché siamo fermamente convinti che essa rappresenti un’opportunità unica per rafforzare il senso di appartenenza e lo spirito di squadra tra i nostri dipendenti. Promuovendo la collaborazione, il supporto reciproco e un ambiente di lavoro più coeso, crediamo di poter aumentare la motivazione, la soddisfazione e il benessere di ciascuno, contribuendo così al successo dell’azienda nel lungo termine.”

Maria Giovanna Sandrini, Aquafil Chief Communication Officer: “La Gruppo Cassa Centrale – Trentino Business Run rappresenta un’opportunità per i nostri dipendenti di connettersi al di fuori del contesto lavorativo, condividendo un’esperienza che unisce divertimento e benessere, immersi nella splendida cornice del Lago di Garda. Partecipare a una corsa non competitiva e accessibile a tutti riflette i valori di collaborazione e rispetto che Aquafil promuove ogni giorno.”