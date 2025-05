APT GARDA DOLOMITI * “FSA BIKE FESTIVAL RIVA DEL GARDA“: «31ESIMA EDIZIONE, AL VIA LA CERIMONIA DI APERTURA ED I BIKE FESTIVAL AWARDS»

17.23 - giovedì 1 maggio 2025

31° FSA Bike Festival Riva del Garda: la cerimonia di apertura e i Bike Festival Awards. La 31esima edizione di FSA Bike Festival di Riva del Garda è ufficialmente iniziata! Fino a domenica, gli appassionati del ciclismo off-road potranno testare gli ultimi modelli delle aziende del settore, godersi i paesaggi del Garda Trentino con i tour guidati di Mmove, partecipare ad una delle gare in programma o ai moltissimi eventi collaterali. L’evento più atteso della giornata inaugurale è stata la cerimonia di premiazione dei Bike Festival Award.

Oggi alle ore 11 è stata ufficialmente inaugurata la 31esima edizione di FSA Bike Festival Riva del Garda. Sul palco principale Oskar Schwazer, Direttore Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A, Giorgio Marra, project manager FSA, Roberto Failoni, Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Posser, assessore all’urbanistica, edilizia, attività economiche, sport, eventi e manifestazioni, ambiente e salvaguardia di Riva del Garda hanno tagliato il nastro, di fronte a un folto pubblico di appassionati.

Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A ha dichiarato: “La grande novità di quest’anno è la nuova location, più ampia, più moderna, più verde e con la stessa energia di sempre. Mi è stato detto addirittura che questa è la migliore di sempre! Sono estremamente contento e voglio ringraziare tutti quelli che dietro le quinte si sono adoperati affinché questa manifestazione prendesse il via.”

Dopo l’intervento del numero uno di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo, è stata la volta di Roberto Failoni, assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della Provincia Autonoma di Trento: “Il Bike Festival è uno spettacolo unico, quest’anno con il tempo a nostro favore. Tutto questo è stato reso possibile grazie al grande lavoro di Garda Trentino, che da due anni gestisce l’evento, e al comune di Riva del Garda – ha sottolineato l’assessore – questa è una manifestazione che rappresenta per noi motivo di grande orgoglio, possiamo definire la nostra regione come la patria della bici. Si stanno facendo grandi investimenti su ciclovie e percorsi, per migliorare l’esperienza e creare nuove opportunità.”

Entusiasmo condiviso anche da, Giorgio Marra Project Manager FSA, title sponsor dell’evento: “È un grande onore per noi tornare anche quest’anno anno al Bike Festival. Per noi è un progetto veramente importante, in cui crediamo da tantissimo tempo: siamo infatti espositori dal 1997 e title sponsor dal 2018. Il nostro consiglio per chi viene al Bike Festival è sicuramente girare tra gli stand, ma soprattutto prendere una bici e esplorare i tracciati del Garda Trentino, che sono tra i più belli al mondo”

Bike Festival Award 2025

Poche ore dopo, sul palco principale, si è alzato il sipario sui Bike Festival Awards 2025, il premio per le biciclette più innovative. Presentati per la seconda volta, questi premi vengono assegnati alle migliori soluzioni dell’anno in tre categorie: gravel, mountain bike ed e-mtb, con un premio speciale assegnato alla bici più innovativa.

La giuria ha premiato per la migliore mountain bike la Spark RC Worldcup di SCOTT e tra le e-mtb ha primeggiato la Specialized S-Work Turbo Levo 4 che ha vinto anche il premio speciale per il miglior contenuto innovativo. Per la categoria gravel il premio è andato alla SCOTT Scale Gravel.

La giuria era composta da Uli Stanciu (fondatore del Bike Festival ed ex direttore di BIKE Magazine) nel ruolo di presidente di giuria, Hannes Neupert (esperto di mobilità e pioniere delle eBike), Michael Rieder (direttore tecnico di KISKA), Andrea Ziliani (YouTuber, content creator e tester di biciclette), Marco Menin (designer della comunicazione) e Giampaolo Allocco (designer industriale per lo sport).

Le biciclette vincitrici saranno esposte per tutta la durata del festival presso lo stand del Future Summit. Nello stesso stand sono esposti prototipi innovativi di laboratori di start-up, università e ricercatori, per uno sguardo entusiasmante verso il futuro del mondo della bicicletta.

Le attività del festival

I visitatori potranno testare mountain bike, e-mtb e gravel di oltre 350 marchi. Tantissime le attività proposte, come i tour guidati powered by Mmove, conferenze, e i SICK! Show – powered by Bikeflip Marketplace. La giornata si concluderà con il Red Bull Summer Vibes Party. Inoltre, quest’anno il Bike Festival ha anche un piatto ufficiale, creato dallo chef stellato Peter Brunel.

Domani appuntamento con le prime gare del calendario, il MAXXIS Gravel Garda Trentino e la Bosch eMTB Challenge. Sabato sarà il turno dei professionisti UCI, in occasione della Bike Marathon. Il programma dettagliato, la registrazione all’evento, il materiale fotografico e video e tutte le altre informazioni sul FSA Bike Festival Riva del Garda sono disponibili sul sito www.bikefestivalriva.com.